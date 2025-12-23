Policía rescató a tres menores que dejaron abandonados en Medellín: en la casa olía a quemado

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín intervino para lograr el acceso seguro y el rescate de los menores expuestos al riesgo - crédito Policía Medellín

El rescate de tres menores en una vivienda del barrio La Aurora, en la comuna 7 de Robledo, generó una rápida reacción de las autoridades de Medellín tras descubrirse que los niños, de aproximadamente 2, 4 y 6 años, permanecían solos y expuestos a condiciones de alto riesgo.

La intervención se produjo después de que uniformados de la Policía Nacional, en labores de patrullaje preventivo, detectaran la ausencia de adultos en el inmueble y percibieran un fuerte olor a quemado desde el interior, lo que elevó la preocupación por la seguridad de los menores.

Luego de solicitar el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes facilitaron el ingreso seguro al inmueble y permitieron el rescate de los menores.

Una vez dentro, confirmaron que los niños habían intentado prepararse unas crispetas utilizando la estufa, y los restos carbonizados de las mismas evidenciaban el exceso de fuego que ocasionó el olor a quemado.

La alarma por abandono infantil en Medellín crece tras el rescate de tres niños pequeños que permanecían solos en una vivienda de La Aurora - crédito Policía Medellín

“Al llegar al lugar, los uniformados percibieron un olor característico a quemado, correspondiente a alimentos que se encontraban al fuego, lo que evidenciaba un riesgo inminente, tanto por abandono como por un posible incidente doméstico. De manera inmediata, la patrulla realizó labores para ubicar a los familiares responsables de estos menores. Sin embargo, no fueron encontrados”, detalló la Policía.

Tras el rescate, los menores recibieron una valoración médica y emocional inicial, que, según reportaron las autoridades, permitió descartar lesiones físicas aparentes en ese momento.

Posteriormente, los niños quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que asumió la protección inmediata y activó el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a la legislación sobre infancia en Colombia.

Desde la Alcaldía de Medellín se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes, enfatizando que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir hechos de este tipo.

Los equipos de socorro confirmaron que los niños se encontraban solos y vulnerables a factores de riesgo, sin la protección de un adulto - crédito Policía Medellín

“Hacemos un llamado a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a los menores de edad, eviten situaciones de riesgo en el hogar y mantengan una supervisión permanente, especialmente cuando hay elementos peligrosos como estufas, balcones, conexiones eléctrica”, concluyó la institución.

Otro rescate de menor en Medellín

En la madrugada del miércoles 10 de diciembre en la comuna 13 de Medellín se vio marcada por el rescate de un niño de 5 años que fue hallado en estado de vulnerabilidad dentro de una vivienda, sin la compañía de adultos y pidiendo auxilio.

Según declaraciones del brigadier general William Castaño, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue alrededor de las 4:00 a. m. cuando los llamados de auxilio del menor alertaron a los residentes del barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, quienes notificaron a las autoridades.

El reporte indica que una patrulla llegó rápidamente al lugar y constató que el niño se encontraba solo, sin saber el paradero de sus padres. El comandante Castaño explicó que “fue encontrado solo y en evidente estado de vulnerabilidad. Al ingresar al lugar, no había ningún adulto y no conocía el paradero de sus padres”, poniendo en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de intervención urgente.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional rescataron a un niño de cinco años solo en una vivienda del barrio Juan XXIII - crédito Policía Medellín

Frente a este escenario, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumió el caso y acompañó al menor, trasladándolo posteriormente a la Comisaría de Familia de emergencia. En este espacio, según el procedimiento habitual, se activó el proceso correspondiente para el restablecimiento de derechos y la evaluación de medidas de protección.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, subrayó la importancia de la actuación oportuna, indicando que “gracias a la reacción inmediata se evitó que este abandono fuera una tragedia”.