Colombia

Policía rescató a tres menores que dejaron abandonados en Medellín: en la casa olía a quemado

Una patrulla de la Policía identificó a los tres niños solos dentro de una vivienda, lo que provocó el despliegue de emergencias en la comuna Robledo, en el barrio La Aurora

Guardar
El Cuerpo Oficial de Bomberos
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín intervino para lograr el acceso seguro y el rescate de los menores expuestos al riesgo - crédito Policía Medellín

El rescate de tres menores en una vivienda del barrio La Aurora, en la comuna 7 de Robledo, generó una rápida reacción de las autoridades de Medellín tras descubrirse que los niños, de aproximadamente 2, 4 y 6 años, permanecían solos y expuestos a condiciones de alto riesgo.

La intervención se produjo después de que uniformados de la Policía Nacional, en labores de patrullaje preventivo, detectaran la ausencia de adultos en el inmueble y percibieran un fuerte olor a quemado desde el interior, lo que elevó la preocupación por la seguridad de los menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de solicitar el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes facilitaron el ingreso seguro al inmueble y permitieron el rescate de los menores.

Una vez dentro, confirmaron que los niños habían intentado prepararse unas crispetas utilizando la estufa, y los restos carbonizados de las mismas evidenciaban el exceso de fuego que ocasionó el olor a quemado.

La alarma por abandono infantil en Medellín crece tras el rescate de tres niños pequeños que permanecían solos en una vivienda de La Aurora - crédito Policía Medellín

“Al llegar al lugar, los uniformados percibieron un olor característico a quemado, correspondiente a alimentos que se encontraban al fuego, lo que evidenciaba un riesgo inminente, tanto por abandono como por un posible incidente doméstico. De manera inmediata, la patrulla realizó labores para ubicar a los familiares responsables de estos menores. Sin embargo, no fueron encontrados”, detalló la Policía.

Tras el rescate, los menores recibieron una valoración médica y emocional inicial, que, según reportaron las autoridades, permitió descartar lesiones físicas aparentes en ese momento.

Posteriormente, los niños quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que asumió la protección inmediata y activó el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a la legislación sobre infancia en Colombia.

Desde la Alcaldía de Medellín se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes, enfatizando que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir hechos de este tipo.

Los equipos de socorro confirmaron que los niños se encontraban solos y vulnerables a factores de riesgo, sin la protección de un adulto - crédito Policía Medellín

“Hacemos un llamado a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a los menores de edad, eviten situaciones de riesgo en el hogar y mantengan una supervisión permanente, especialmente cuando hay elementos peligrosos como estufas, balcones, conexiones eléctrica”, concluyó la institución.

Otro rescate de menor en Medellín

En la madrugada del miércoles 10 de diciembre en la comuna 13 de Medellín se vio marcada por el rescate de un niño de 5 años que fue hallado en estado de vulnerabilidad dentro de una vivienda, sin la compañía de adultos y pidiendo auxilio.

Según declaraciones del brigadier general William Castaño, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue alrededor de las 4:00 a. m. cuando los llamados de auxilio del menor alertaron a los residentes del barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, quienes notificaron a las autoridades.

El reporte indica que una patrulla llegó rápidamente al lugar y constató que el niño se encontraba solo, sin saber el paradero de sus padres. El comandante Castaño explicó que “fue encontrado solo y en evidente estado de vulnerabilidad. Al ingresar al lugar, no había ningún adulto y no conocía el paradero de sus padres”, poniendo en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de intervención urgente.

La Alcaldía de Medellín y
La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional rescataron a un niño de cinco años solo en una vivienda del barrio Juan XXIII - crédito Policía Medellín

Frente a este escenario, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumió el caso y acompañó al menor, trasladándolo posteriormente a la Comisaría de Familia de emergencia. En este espacio, según el procedimiento habitual, se activó el proceso correspondiente para el restablecimiento de derechos y la evaluación de medidas de protección.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, subrayó la importancia de la actuación oportuna, indicando que “gracias a la reacción inmediata se evitó que este abandono fuera una tragedia”.

Temas Relacionados

Rescate menores MedellínPolicía MedellínBarrio La AuroraMenores abandonadosOlor a quemado viviendaComuna 7 de RobledoMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

La justicia condenó a 41 años de prisión al autor de un feminicidio en Providencia

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja en un puesto de venta de alimentos en la isla de Providencia luego de que el agresor le exigiera dinero y considerara insuficiente la cantidad recibida

La justicia condenó a 41

Gustavo Petro finalmente realizará alocución presidencial este martes para anunciar el salario mínimo del 2026: estaría alrededor de $1.800.000 al mes

El mandatario comunicará el ajuste definitivo del ingreso mensual de los empleados formales, cifra que según proyecciones oficiales podría superar los $1.800.000 con el auxilio de transporte incluido

Gustavo Petro finalmente realizará alocución

Gustavo Petro se refirió al los pagos del programa Colombia Mayor con pulla a la Corte Constitucional y al magistrado Ibañez: “Para evitar el cambio”

El mandatario destacó el avance social, aunque advirtió que la ley pensional aún no ha sido aprobada por la Corte debido a posibles bloqueos institucionales

Gustavo Petro se refirió al

Salario mínimo de 2026: las pistas que hay para saber si millones de trabajadores conocerán el aumento como regalo de Navidad

El proceso de concertación se desarrolla bajo la presión de las elecciones y la ausencia de consenso, mientras los hogares esperan una definición que marcará el rumbo de sus ingresos

Salario mínimo de 2026: las

Familia colombiana vende sus últimos tamales en Estados Unidos antes de autodeportarse: “Nunca pensé que me fuera a pasar esto”

Los tamales de Ana son un emprendimiento muy popular en Nueva Jersey que será liquidado luego de la detención de uno de sus miembros por el ICE

Familia colombiana vende sus últimos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló la millonada exacta

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Mamá de Lina Tejeiro respondió a las críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”