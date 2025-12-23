Petro lanzó duro mensaje a la Corte Constitucional luego de firmar el decreto con el que declaró la emergencia económica: esto dijo

El presidente Gustavo Petro, que anunciará en alocución el incremento del salario mínimo, aprovechó las redes sociales para mandarle un mensaje a la Corte Cnstitucional - crédito Presidencia

En la víspera de su alocución, en la que se prevé que anuncie el incremento del salario mínimo para 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó el alcance de sus redes sociales para lanzar un duro mensaje a la Corte Constitucional: alto tribunal que anunció el martes 23 de diciembre de 2025 que hará control de legalidad al Decreto 1390 del 22 de diciembre, con el que se declaró la emergencia económica en el país.

Para el mandatario, las recientes decisiones políticas y económicas en el Congreso, que incluyeron el rechazo de la reforma tributaria 3.0, han creado un contexto insostenible, en el que el futuro inmediato depende de la respuesta del alto tribunal. “La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”, advirtió el mandatario en su cuenta de X, en la que estableció el dilema que enfrentan tanto el Gobierno como las instituciones.

Según explicó el primer mandatario, la decisión de las comisiones económicas del Senado hundiendo dos veces la denominada ley de financiamiento, que “subía los impuestos a los megarricos después de recibir más de 40 billones de subsidios del Estado”, más la actitud de la mayoría de la junta directiva del Banco de la República, de subir la tasa de interés real, provocaron el hecho justificante que sostiene la promulgación del decreto.

En síntesis: el alza del costo de la deuda y la insostenibilidad de la misma. “A pesar de que el Gobierno la ha disminuido y metido dentro del marco fiscal de mediano plazo. De mantener esa situación, la crisis económica es sobreviniente”, reiteró el presidente, que una vez más enfiló baterías contra el órgano legislativo, y defendió su política monetaria, altamente cuestionada tras conocerse, además, la emisión de deuda por $23 billones, a un único oferente.

La justificación de Gustavo Petro a la declaratoria de emergencia económica

El mandatario utilizó una analogía para ilustrar la gravedad de la situación utilizando conceptos básicos de economía fiscal. “La ley contable básica de la teoría fiscal en economía, dice que si hay déficit primario fiscal, es decir los ingresos tributarios son menores que los gastos corrientes, los gastos menos inversión y pago de deuda, entonces será insostenible la deuda siempre que la tasa de interés real sea mayor que la tasa de crecimiento real de la economía", dijo.

Y agregó: “Se equipara esta ley fiscal a si en una familia, sus salarios no alcanzan para el mínimo vital y el salario no crece tanto como los intereses de la deuda, la familia entrará en la pobreza porque no podrá pagar la deuda, los bancos o el gota a gota le cerrará el crédito y el salario no le alcanzará para pagar los alimentos mínimos porque vendrá es sangre y pobreza. Aparecerá el usurero con pistola al cinto cobrando intereses enormes si le presta de nuevo el dinero”.

A estas presiones se suma, de acuerdo con el mandatario, el impacto de nuevas exigencias para el Estado. “Esa crisis económica es sobreviniente, adicionalmente con la caída del precio internacional del petróleo y el carbón y la exigencia justa de la Corte Constitucional de equiparar el sistema subsidiado y contributivo, eso vale 3,7 billones más en el presupuesto y tan solo llegaríamos al 95% de la cifra final para la igualdad completa”, expresó Petro en su mensaje.

La “zanahoria” de Gustavo Petro a la Corte, por importante anuncio sobre el estudio del decreto de emergencia económica

Al mismo tiempo, Petro extendió un reconocimiento a la Corte, por definir que no romperá la vacancia judicial para estudiar el decreto, pero lo acompañó de una denuncia sobre el papel de los beneficiarios de subsidios del Estado; en lo que sería una clara alusión al caso ocurrido con Juan José Lafaurie: hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que fue blanco de controversias por recibir incentivos rurales.

“Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar”, sostuvo el presidente en la plataforma digital; pese a que tanto Lafaurie y su padre se han defendido de los señalamientos en su contra: en relación con los dineros de los que fueron beneficiados por parte de Finagro, por más de $400 millones.

El presidente detalló el alcance financiero de los subsidios y las exenciones en el sector salud. “Solo en lo que dejaron de pagar en salud para sus trabajadores, la suma este año es de $20 billones dejados de pagar, cifra que en $15 billones paga ahora el pueblo a través del presupuesto público. $15 billones es lo que precisamente vale el decreto tributario de emergencia, es decir, solo le pedimos que devuelvan el subsidio de lo que dejaron de pagar en salud”, explicó.