Colombia

Mauricio Gómez Amín sobre la emergencia económica: “Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo”

El senador cuestiona la legalidad del Decreto, asegurando que la medida responde a mala gestión administrativa, y hace un llamado a la Corte Constitucional para frenar lo que considera un abuso de poder del Ejecutivo

Guardar
Mauricio Gómez Amín advierte que
Mauricio Gómez Amín advierte que no hay crisis de recursos, sino problemas administrativos. - crédito Senado

El senador Mauricio Gómez Amín se pronunció sobre la reciente declaratoria de emergencia económica y social emitida por el presidente Gustavo Petro, calificando la medida como un exceso del Ejecutivo y un uso indebido de los mecanismos constitucionales. A través de sus redes sociales, el congresista desglosó los elementos que considera problemáticos en la gestión del gasto público y en la aplicación de la Constitución.

Gómez Amín inició su mensaje con una frase contundente: “El gobierno de Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo.”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta afirmación, el senador advierte que la emergencia económica no puede ser un mecanismo para saltarse los controles constitucionales. Según Gómez Amín, el Ejecutivo intenta justificar medidas extraordinarias cuando existen recursos disponibles en fiducias y una ejecución presupuestal mínima, lo que evidencia que no hay una crisis real de recursos, sino problemas de administración.

El congresista enfatiza que la Constitución debe ser respetada y que cualquier medida excepcional debe tener fundamentos sólidos, algo que, según él, no se cumple con el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Gómez Amín hace un llamado
Gómez Amín hace un llamado a la Corte Constitucional para frenar lo que considera un abuso de poder. - crédito Corte Constitucional.

“Declarar una emergencia… es un abuso de poder”

El senador continuó señalando: “Declarar una emergencia económica y social en todo el territorio nacional, cuando existen billones de pesos en fiducias, una bajísima ejecución presupuestal y un derroche constante del gasto público, es un abuso de poder.”

En este punto, Gómez Amín desarrolla su crítica a la gestión administrativa del Gobierno. Para él, no hay falta de recursos, sino ineficiencia en el manejo del presupuesto y mal uso de los fondos públicos. Considera que la emergencia no debería utilizarse como una vía para implementar reformas tributarias o financieras sin debate legislativo, ya que esto compromete la legalidad y la institucionalidad del Estado.

El senador enfatiza que el Ejecutivo pretende encubrir los errores de gestión con un argumento de urgencia, mientras que la verdadera solución debería centrarse en optimizar la planificación y ejecución del gasto público.

“Hago un llamado a la Corte Constitucional”

Gómez Amín finalizó su pronunciamiento con un llamado directo al máximo tribunal del país: “Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario.”

Con esta declaración, el senador pide que la Corte revisé la legalidad del Decreto 1390, argumentando que la medida afecta derechos fundamentales y excede las facultades del Ejecutivo. Para él, la emergencia económica no es una respuesta a una situación imprevisible o catastrófica, sino un instrumento utilizado para justificar decisiones administrativas que no se han manejado correctamente.

El senador del Partido Liberal
El senador del Partido Liberal critica la emergencia económica decretada por el Gobierno. - crédito @MauricioGomezCO/X

Contexto de la emergencia económica

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, mediante el Decreto 1390. La medida tendrá vigencia inicial de 30 días y permite al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, para cerrar el faltante fiscal de $16,3 billones destinados al Presupuesto General de la Nación 2026.

Según el decreto, la medida responde a factores como el pago de la UPC del sistema de salud, la ola invernal, las obligaciones contractuales vencidas, y otras presiones financieras que, según el Gobierno, configuran una situación excepcional.

No obstante, Gómez Amín y otros críticos sostienen que la verdadera crisis no es financiera, sino administrativa, y que la emergencia constituye un riesgo para la legalidad y la institucionalidad del país.

Decreto 1390 Del 22 Del Diciembre de 2025 by yospina

El debate político continúa

El pronunciamiento de Mauricio Gómez Amín se suma al de otros críticos como la senadora Angélica Lozano, quienes advierten que la emergencia económica podría ser declarada improcedente por la Corte Constitucional.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de la medida para garantizar la sostenibilidad fiscal, el senador Gómez Amín insiste en que los problemas del país se derivan de mala gestión y no de falta de recursos, por lo que solicita que se respeten los principios constitucionales y se frene lo que considera un acto autoritario.

Temas Relacionados

Mauricio Gómez Amínemergencia económicaGustavo PetroDecreto 1390Corte Constitucionalabuso de poderreforma tributariaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha lunes 22 de diciembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto y Revancha

Subsidios en 2026 dependerán del Sisbén: así deberán revisar su clasificación para no perder ayudas

De cara a 2026, el acceso a subsidios estatales estará condicionado a la información del Sisbén IV. Hogares deberán verificar su grupo y actualizar datos para mantener apoyos como Renta Ciudadana, Pilar Solidario y Renta Joven

Subsidios en 2026 dependerán del

En video: Tensión y disturbios en Villa Rica, Cauca, tras muerte de un joven en medio de un procedimiento policial

La confrontación dejó daños en la infraestructura del CAI, agresiones a uniformados, una persona capturada y varios heridos, mientras las autoridades adelantan las verificaciones para esclarecer las circunstancias del hecho

En video: Tensión y disturbios

Yumbo reduce homicidios, hurtos y lesiones en 2025 y contrasta con el repunte del delito en municipios vecinos

Un informe del Observatorio Municipal de Seguridad, con corte a diciembre de 2025, muestra que Yumbo logró descensos sostenidos en homicidios, hurtos y lesiones personales, mientras otros municipios del Valle registraron aumentos en delitos de alto impacto

Yumbo reduce homicidios, hurtos y

Fiscalía confirma acusación y detención preventiva contra 14 expolicías por desaparición de 14 personas en 1982

La decisión de segunda instancia rechazó las nulidades presentadas por la defensa, al considerar que el delito sigue vigente porque, más de cuatro décadas después, aún se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas

Fiscalía confirma acusación y detención
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

La artista colombiana más buscada

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich