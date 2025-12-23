Colombia

Ingrid Betancourt celebró la llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta: le pidió a Juan Carlos Pinzón se sume

La excandidata presidencial respaldó la decisión del Centro Democrático de sumarse a la Gran Consulta y llamó públicamente a Juan Carlos Pinzón a integrarse al proceso que busca unificar a la oposición

La llegada de Paloma Valencia
La llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta reconfiguró el escenario de la oposición y motivó el llamado público de Ingrid Betancourt para que Juan Carlos Pinzón se sume al proceso de unidad de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @PinzonBueno/X

La llegada de la senadora Paloma Valencia a la Gran Consulta del centro político, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, continúa generando reacciones dentro de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Una de las más directas fue la de Ingrid Betancourt, que celebró la decisión del Centro Democrático y aprovechó el anuncio para hacer un llamado público a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, para que se integre al proceso de unidad.

A través de su cuenta en la red social X, Betancourt destacó la importancia política de la adhesión de Valencia, al considerar que fortalece la construcción de una alianza amplia.

“Acierta Paloma Valencia al unirse a la gran consulta del centro”, escribió la excandidata presidencial, en un mensaje difundido en el contexto de las celebraciones de fin de año.

En su pronunciamiento, Betancourt subrayó que los aspirantes que hoy hacen parte de la consulta representan un tipo de liderazgo distinto al de la política tradicional.

“Todos líderes de lujo fuera de las componendas tradicionales”, afirmó, marcando una línea discursiva que busca diferenciar a esta coalición tanto del oficialismo como de las prácticas partidistas históricas.

Ingrid Betancourt pidió públicamente, a
Ingrid Betancourt pidió públicamente, a través de su cuenta en X, que Juan Carlos Pinzón se sume a la Gran Consulta, - crédito red social X

El mensaje tuvo un punto central: la mención explícita de Juan Carlos Pinzón. “Oxígeno hace votos para que esa gran unión se complete con Juan Carlos Pinzón”, agregó Betancourt, dejando claro su interés en que el exfuncionario se sume formalmente a la consulta.

La referencia no pasó desapercibida, pues Pinzón es uno de los nombres que aún evalúan su ingreso al mecanismo interpartidista y cuya decisión podría ser determinante para el alcance político de la alianza.

La Gran Consulta, programada para el próximo 8 de marzo, reúne actualmente a figuras como Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

La incorporación de Paloma Valencia, como candidata única del Centro Democrático, consolidó la presencia del uribismo dentro del proceso y reforzó la apuesta por una candidatura unificada de cara a la primera vuelta presidencial.

Paloma Valencia, precandidata presidencial por
Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia oficializó su ingreso tras intensas conversaciones internas dentro de su partido y con otros sectores de la coalición. Respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora ha defendido su participación como un paso necesario para enfrentar al bloque oficialista con una propuesta sólida y sin fragmentaciones. “La consulta es el camino para ofrecerle a Colombia una alternativa firme y democrática”, ha señalado.

En este escenario, la figura de Juan Carlos Pinzón adquiere un valor estratégico. El exministro de Defensa ha confirmado que ha sostenido conversaciones con integrantes de la coalición, aunque hasta ahora no ha anunciado una decisión definitiva.

En declaraciones recientes en Caracol Radio, Pinzón aseguró que los diálogos han sido positivos y respetuosos, pero insistió en que su eventual participación dependerá de que la consulta tenga reglas claras, un programa serio y una verdadera vocación de gobierno.

Más allá de su eventual ingreso, Pinzón ha destacado la independencia de los aspirantes que hoy conforman la Gran Consulta. Según ha explicado, ninguno de los precandidatos responde a jefes políticos ni a estructuras partidistas tradicionales.

Juan Carlos Pinzón, exministro de
Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, evalúa su eventual ingreso a la Gran Consulta del centro político, mientras mantiene diálogos con los distintos sectores de la coalición opositora - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

En ese sentido, ha resaltado que Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria actúan por iniciativa personal, que Juan Daniel Oviedo se ha convertido en un fenómeno político en Bogotá, que Vicky Dávila mantiene una independencia total, que Mauricio Cárdenas habla en nombre propio y que David Luna, tras salir de Cambio Radical, hoy responde únicamente a sus convicciones.

El proceso de unidad de la centroderecha se desarrolla en paralelo a la estrategia del oficialismo y la izquierda, que también acudirán a una consulta interpartidista bajo el nombre de “Pacto Amplio”.

En ese escenario, el peso electoral de la Gran Consulta será puesto a prueba frente a las cifras obtenidas por el petrismo en procesos anteriores. De acuerdo con datos divulgados por El Colombiano, en la consulta de octubre pasado el bloque oficialista logró una votación cercana a los 2,7 millones de votos, un umbral que la centroderecha buscará igualar o superar para consolidarse como una alternativa real de poder.

