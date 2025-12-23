Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Una vez se conoció el ataque indiscriminado, las autoridades acudieron al lugar - crédito Juanito Rueda/Facebook

Hay consternación en la fuerza pública luego de que las disidencias de las Farc emboscaran a una patrulla del grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía en las inmediaciones de Quinamayó, zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

El ataque, perpetrado con fusiles y explosivos hacia las 11:00 a. m., dejó como resultado la muerte del intendente Luis Guillermo Martínez y heridas de gravedad al patrullero Juan Camilo Perdomo, que permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

De acuerdo con información preliminar del caso, los uniformados acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un vehículo sospechoso en el área rural.

La víctima intentó resguardarse en una vivienda, pero fue alcanzado por las balas - crédito Juanito Rueda/Facebook

Al llegar, fueron atacados sin contar con el tiempo suficiente para reaccionar, según explicaron las autoridades. De hecho, la víctima alcanzó a salir del vehículo en busca de refugio en una vivienda cercana, pero fue alcanzado por las balas.

Y es que el sector donde ocurrió el ataque está bajo influencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, una estructura armada ilegal que mantiene redes de control territorial y sistemas de alerta temprana, lo que dificulta la presencia y reacción de la fuerza pública en la zona.

Luego del atentado, miembros de la Policía Nacional y del Ejército se desplegaron en el área y permanecen en máxima alerta, mientras avanzan las labores de búsqueda para dar con los responsables del crimen.

En el vehículo quedó evidencia de la severidad del ataque - crédito Redes sociales/X

Desde la institución expresaron su rechazo y anunciaron medidas en la región para prevenir eventurales ataques armados como el sufrido por el uniformado. "La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para enfrentar con firmeza a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y desestabilizar la tranquilidad del territorio nacional“.

Por su parte, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, señaló que el nuevo ataque violento contra miembros de la fuerza pública no quedará impune.

“Condeno con total firmeza el atentado criminal ocurrido en La Balsa, #Cauca, donde fue asesinado nuestro intendente Guillermo Martínez mientras cumplía labores de investigación. Un patrullero resultó herido y recibe atención médica especializada. He dispuesto el despliegue inmediato de todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el @COL_EJERCITO, para ubicar y capturar a los responsables. Este crimen no quedará impune (sic)“, indicó vía X.

El comunicado oficial tras el acto violento - crédito Policía Nacional

Vehículos sospechosos aparentemente abandonados

Al parecer, los uniformados iban a atender el llamado de un vehículo sospechoso abandonado en la vía Santander de Quilichao - Timba, sector Taminango.

En esa misma zona, el lunes 22 de diciembre, un furgón permanecia abandonado, lo que desató la alerta de la comunidad aledaña.

Las instalaciones de un CAI de la Policía en Villa Rica (Cauca), fueron escenario de una asonada durante la noche del lunes 22 de diciembre, tras un procedimiento policial y la confusa muerte de un joven del municipio.

El hecho, registrado a través de videos difundidos en redes sociales, mostró el enfrentamiento entre un grupo numeroso de personas y miembros de la Policía Nacional.

En las imágenes se escuchan expresiones de la comunidad, como “Grabá, grabá”, mientras una turba increpaba y perseguía a un uniformado, que terminó refugiándose en el CAI para evitar una confrontación mayor. Dos patrulleras que lo acompañaban quedaron en la parte externa de las instalaciones y fueron agredidas físicamente por los manifestantes.

De manera extraoficial, se indicó que una de las funcionarias habría sido despojada de su arma reglamentaria, lo que incrementó la gravedad de la situación. Posteriormente, se registraron actos de vandalismo contra la infraestructura del CAI, con daños en paredes, ventanas, puertas y elementos de seguridad.

Imágenes captadas por ciudadanos muestran agresiones contra dos uniformadas, daños a la estación de Policía y momentos de alta tensión durante los disturbios registrados en el municipio. - crédito @Nelson Comunicaciones/Facebook

Minutos después, otro uniformado intentó salir de las instalaciones, presentándose un nuevo forcejeo con los civiles que alegaban.

Al respecto, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que autoridades departamentales y miembros de la Policía del Cauca se desplazaron a la zona para verificar lo ocurrido y restablecer el orden. Perafán declaró que “se presentó una confrontación que dejó como resultado a una persona fallecida. En este momento, la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en el lugar adelantando las verificaciones correspondientes”.

La Policía Cauca emitió un comunicado informando que “el día de ayer (22 de diciembre), en el municipio de Villa Rica, Cauca, un uniformado de la Policía Nacional resultó herido con arma de fuego, mientras atendía un llamado de la ciudadanía por una riña registrada en el barrio Los Almendros”.

Según el informe, “durante el procedimiento, los policías fueron atacados por varios sujetos. Uno de ellos, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego contra los uniformados. En el marco del uso legítimo de la fuerza, el compañero de patrulla reaccionó y neutralizó al presunto agresor”.

El documento agrega que “una persona adicional resultó herida, siendo trasladada de manera inmediata a un centro asistencial y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el uniformado lesionado fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención especializada y se encuentra estable”. El comunicado concluyó que estos hechos están bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades conforme a la ley.