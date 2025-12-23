Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 24 de diciembre

Las novenas terminan con el nacimiento de Jesús - crédito Ilustrativa Infobae

El 24 de diciembre marca el noveno y último día de la novena de aguinaldos, una de las prácticas religiosas más antiguas y representativas del calendario cristiano, según la Iglesia católica.

Esta tradición, que rememora los nueve meses de gestación de la Virgen María, se celebra entre el 16 y el 24 de diciembre, y convoca a familias y comunidades en varios países de América Latina, con especial arraigo en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia, la Novena de Aguinaldos se ha consolidado como un eje central de las festividades decembrinas, integrando expresiones culturales y espirituales que, desde hace siglos, han aportado identidad al país. En un contexto de amplia diversidad, estas celebraciones promueven valores como el amor, la solidaridad y la gratitud, generando espacios de encuentro entre personas de distintas regiones y generaciones.

Durante la lectura de la novena, la costumbre incluye compartir alimentos típicos de la temporada, entre los que destacan la natilla, los buñuelos y otros pasabocas característicos. Estas reuniones suelen extenderse a lo largo de las nueve noches, culminando en la víspera de Navidad.

El pesebre representa el lugar en el que nació Jesús y las condiciones en las que vivió como ejemplo para la humanidad - crédito Ilustrativa Infobae

En la noche del 24 de diciembre, la tradición colombiana señala que es el Niño Dios quien trae los regalos a los hogares. Las familias se congregan para compartir una cena especial compuesta por platos como la lechona, el pavo o el tamal, reafirmando el sentido de comunidad y celebración propio de estas fechas.

A continuación, compartimos el orden del día, los cánticos y las oraciones correspondientes al último día de la novena.

Oración para todos los días:

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. (Se reza 3 veces el Gloria al Padre).

Día 9:

La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina.

El 24 de diciembre culmina la novena de aguinaldos, tradición central de la Navidad en Colombia y América Latina - crédito Ilustrativa Infobae

Seguía a la Reina de los Ángeles el asno que le había servido de cabalgadura durante el viaje y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado ahí probablemente por alguno de los caminantes que habían ido a buscar hospedaje en la ciudad. El Divino Niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno, y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado Belén.

Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre, antes vacío, al Divino Niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos.

A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperturbable oficio de padre putativo del Redentor de los hombres.

La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de esa “Gloria in Excelsis”, que es el eco de adoración que se produce en torno al trono del Altísimo hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra.

Convocados por ellos, vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al “recién nacido” y a presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en Oriente la misteriosa estrella de Jacob; y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación.

¡Oh, adorable Niño! Nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepararnos para el día de tu Navidad, queremos ofrecerte nuestra pobre adoración: ¡No la rechaces! Ven a nuestras almas, ven a nuestros corazones llenos de amor.

Desde las fiestas en el hogar hasta las grandes verbenas, los villancicos se cantan con entusiasmo durante la temporada navideña en Colombia - crédito Freepik

Enciende en ellos la devoción a tu Santa Infancia, no intermitente ni solo circunscrita al tiempo de tu nacimiento, sino siempre y en todos los tiempos; devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas.

Oración a la Santísima Virgen María:

Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. ¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. (Se reza tres veces el Avemaría).

Oración a San José:

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza.

Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria al padre).

Oración al Niño Jesús:

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria.

Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto.

Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no que dará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.

Gozos:

Oh, sapiencia suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Niño del pesebre, nuestro Dios y Hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano; que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos has salvado.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Durante la novena de aguinaldos en Colombia, se comparten alimentos típicos como natilla, buñuelos y pasabocas regionales - crédito Mercontrol, imagen ilustrativa Infobae y Muikitchen

Oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precios, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Rey de las naciones, Emmanuel preclaro de Israel, anhelo pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave cayado, ya la oveja arisca ya el cordero manso.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Ábrase los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Tú te hiciste Niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz de desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Haz de nuestra patria una gran familia; siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven

Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Durante la novena de aguinaldos en Colombia, se comparten alimentos típicos como natilla, buñuelos y pasabocas regionales - crédito Freepik

Letra villancico A Belén pastores

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya.

Vamos, pastorcitos, que el Rey celestial

Tiene por morada un humilde portal.

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya.

La Virgen bendita cuidándole está

De rodillas todos vámosle a adorar.

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya.

Muy fría la nieve que cayendo está

Ay, el pobrecito, qué frío tendrá.

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya.

Sobre unas pajitas tendidito está

Ay, el pobrecito, cómo llorará.

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya

A Belén, pastores, debemos marchar

Que el Rey de los reyes ha nacido ya.