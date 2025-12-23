Aida Victoria Merlano tuvo que hospitalizarse por urgencias: “Me desmayé y casi convulsiono”

Aida Victoria Merlano detalló su paso por urgencias y envió un mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano generó preocupación entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales que terminó en urgencias luego de sufrir un desmayo.

La barranquillera relató que el episodio ocurrió en la madrugada del 22 de diciembre, cuando debió acudir al hospital debido a un fuerte dolor abdominal que no logró controlar en casa.

Durante la transmisión en vivo de la novena del Día 6 de Emiro Navarro, la influencer apareció acompañada de Emiliano y, aunque se mostró tranquila ante la audiencia, confesó que no se encontraba bien de salud. Horas más tarde, Merlano explicó los detalles del episodio que la llevó a buscar atención médica de urgencia.

“Yo soy súper brava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal ni el hp, hasta que me desmayé y casi convulsiono”, contó la creadora de contenido en sus redes sociales, donde también aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Merlano explicó que el origen de la crisis de salud estuvo relacionado con el estrés acumulado, lo que derivó en una inflamación en sus intestinos. “Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó”, relató. La influencer hizo referencia a los inconvenientes personales que ha atravesado últimamente, incluyendo situaciones relacionadas con su expareja, “El Agropecuario” tras el nacimiento de su hijo, aunque no ahondó en detalles.

Aprovechando la experiencia, Merlano compartió una reflexión para sus seguidores, destacando la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y priorizar el bienestar físico y emocional. “Conclusión: Eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo, elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena”, expresó.

Hasta el momento, Aida Victoria Merlano se encuentra estable y en proceso de recuperación, mientras continúa recibiendo mensajes de apoyo por parte de su comunidad digital, quienes siguen atentos a su evolución.

Luego de su hospitalización y tras haber generado preocupación entre sus seguidores, Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales mostrando una mejoría evidente en su estado de salud. Desde su hogar, la creadora de contenido se mostró más tranquila y aprovechó para interactuar con su audiencia, quienes continuaban atentos a su recuperación.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Merlano decidió hablar sobre un nuevo proyecto personal que ha generado expectativa entre sus seguidores: el lanzamiento de su primer libro. Ante la consulta sobre qué la inspiró a escribir, respondió: “Siempre que me enamoro o me entuso escribo cartas, un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: ‘es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar, así que empecé a ponerlas en un documento’”.

Aida relató que, luego de un tiempo enviándole estos textos a su amiga, ambas se dieron cuenta de que el contenido era suficiente para un libro. “Hasta que nos dimos cuenta que salió un libro, así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor”, contó la influencer, dejando en claro que su obra es el reflejo de experiencias personales y emociones genuinas.

En ese mismo espacio, uno de sus seguidores le preguntó cuál había sido la carta más dolorosa de escribir. Merlano no dudó en compartir un fragmento que resume la intensidad de sus vivencias: “Sé de dolor y de tristezas, pero perdernos fue una de las cosas más dolorosas de mi vida, fue como una puñalada: dolió cuando entra el cuchillo, pero sangró durante meses”.

Actualmente, Aida Victoria Merlano se ha mostrado activa en sus plataformas digitales, no solo compartiendo detalles de su proceso de recuperación, sino también celebrando sus logros recientes, como la adquisición de una nueva camioneta. La influencer continúa recibiendo mensajes de apoyo y mantiene informados a sus seguidores sobre cada paso de su vida personal y profesional.