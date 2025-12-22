Soldados secuestrados por el ELN en el Chocó podrían ser liberados en las próximas horas, aseguró la Defensoría del Pueblo

A los soldados se les decomisaron los fúsiles en el hecho - crédito AFP

La Defensoría del Pueblo anunció en su cuenta de X que acompañará una misión humanitaria para asegurar el regreso de 18 miembros del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en la zona rural de Carmen del Atrato, Chocó.

La retención de los soldados ocurrió el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad militar fue interceptada por alrededor de 200 personas y trasladada al resguardo indígena La Puria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunidad indígena de la Guardia Indígena Enrique Arce del pueblo Embera argumentó que los militares ingresaron al territorio sin consulta previa ni autorización de las autoridades tradicionales, lo que motivó su detención.

La Defensoría del Pueblo informó que, tras recibir la solicitud de la comunidad, coordinó acciones con la Gobernación del Chocó para facilitar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. En las próximas horas, la entidad acompañará la misión humanitaria destinada a resolver la situación.

De acuerdo con la denuncia pública de la Guardia Indígena Enrique Arce, la detención se produjo luego de que una mujer de la comunidad, acompañada de sus dos hijos, reportara haber sido intimidada por la fuerza pública, llegando al centro comunitario en estado de shock y llanto. Como parte de las medidas de control territorial, la guardia decomisó 18 fusiles y pertenencias de los soldados.

El incidente se registró en el contexto de operaciones militares contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, que opera en la región.

Noticia en desarrollo...