Colombia

Reino Unido extraditaría a Zulma Guzmán, señalada de envenenar a un grupo de niñas con Talio, en los próximos días, aseguró el gobierno colombiano

La entrega de la sospechosa de causarles la muerte a dos menores de edad mediante el uso de Talio podría concretarse en los próximos días, según declaraciones del ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga

Guardar
El proceso para que la
El proceso para que la señalada por la Fiscalía colombiana comparezca ante los tribunales nacionales avanza, mientras el gobierno de Gustavo Petro estima que la extradición se realizará antes de finalizar 2025 - crédito redes sociales

El ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga prevé que Zulma Guzmán, acusada por la Fiscalía de haber provocado la muerte de dos menores mediante la manipulación de frambuesas con talio, podría ser extraditada a Colombia antes de finalizar 2025 para enfrentar el proceso penal correspondiente.

“Sin recursos legales, esta semana debería materializarse la extradición de Zulma Guzmán, si se presentan (recursos legales), podría irse en un mes”, explicó el funcionario perteneciente al Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro frente a varios medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ministerio de Justicia dice Reino Unido extraditaría a Zulma Guzmán antes de que termine el año 2025 - crédito Ministerio de Justicia/ Youtube

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia encargado fue consultado sobre el proceso de extradición de Zulma Guzmán y explicó que, tras las indagaciones de la Fiscalía, el Gobierno colombiano actuó de inmediato: “Después de que la Fiscalía General de la Nación hizo, las investigaciones correspondientes, desde el viernes nos pusimos a hacer la solicitud formal de extradición. Estábamos hablando directamente con el gobierno de Reino Unido”.

La empresaria colombiana, relacionada sentimentalmente con el padre de una de las menores fallecidas por envenenamiento, abandonó Colombia el 13 de abril y se dirigió primero a Argentina. Posteriormente, se trasladó a Brasil, luego a España y terminó su recorrido en el Reino Unido, donde la Policía intervino para auxiliarla tras haber caído al río Támesis.

Las autoridades manejan la posibilidad de que Zulma Guzmán haya intentado suicidarse, lo que podría aplazar su retorno a Colombia en caso de que invoque derechos relacionados con su salud mental.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánExtradición Zulma GuzmánGobierno PetroMinisterio de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

El formato de competencias físicas se encuentra fuera del aire y en su reemplazo están transmitiendo un nuevo programa grabado hace años con Laura Acuña

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo

Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su reencuentro con J Balvin en su concierto en México: “Te respeto mucho”

Los artistas sorprendieron al público con dedicatorias sobre los logros de cada uno en sus carreras musicales, en las que destacaron el talento en el escenario: terminaron con un abrazo fraterno

Las emotivas palabras de Bad

Tras ataques contra personal y recursos del hospital Venancio Díaz Díaz, en Sabaneta: entidad rechazó los actos violentos

La entidad hospitalaria activó protocolos internos y notificó a las autoridades luego de los incidentes que afectaron tanto a empleados como a la infraestructura del centro médico

Tras ataques contra personal y

Gobierno Petro le amargó la Navidad a los colombianos con sorpresivo aumento: la Creg confirmó alza en los combustibles

El incremento aplicará para los vehículos con motor diésel y empezará a regir de inmediato en todas las estaciones de Gasolina: Cali, la ciudad con el Acpm más costoso de todo el país

Gobierno Petro le amargó la

Cristian Camilo González, quien habría manejado la motocicleta en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado formalmente por la Fiscalía

González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir el plan

Cristian Camilo González, quien habría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su reencuentro con J Balvin en su concierto en México: “Te respeto mucho”

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a críticas donde la llaman ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Deportes

Lamine Yamal y su guiño

Lamine Yamal y su guiño a Luis Díaz en su faceta como Youtuber: el jugador español lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Comenzó la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas para ver a Lionel Messi en Colombia

FIFA publicó el último ranking del 2025: así terminó el año la selección Colombia