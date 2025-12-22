Reino Unido extraditaría a Zulma Guzmán, señalada de envenenar a un grupo de niñas con Talio, en los próximos días, aseguró el gobierno colombiano

El proceso para que la señalada por la Fiscalía colombiana comparezca ante los tribunales nacionales avanza, mientras el gobierno de Gustavo Petro estima que la extradición se realizará antes de finalizar 2025 - crédito redes sociales

El ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga prevé que Zulma Guzmán, acusada por la Fiscalía de haber provocado la muerte de dos menores mediante la manipulación de frambuesas con talio, podría ser extraditada a Colombia antes de finalizar 2025 para enfrentar el proceso penal correspondiente.

“Sin recursos legales, esta semana debería materializarse la extradición de Zulma Guzmán, si se presentan (recursos legales), podría irse en un mes”, explicó el funcionario perteneciente al Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro frente a varios medios de comunicación.

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia encargado fue consultado sobre el proceso de extradición de Zulma Guzmán y explicó que, tras las indagaciones de la Fiscalía, el Gobierno colombiano actuó de inmediato: “Después de que la Fiscalía General de la Nación hizo, las investigaciones correspondientes, desde el viernes nos pusimos a hacer la solicitud formal de extradición. Estábamos hablando directamente con el gobierno de Reino Unido”.

La empresaria colombiana, relacionada sentimentalmente con el padre de una de las menores fallecidas por envenenamiento, abandonó Colombia el 13 de abril y se dirigió primero a Argentina. Posteriormente, se trasladó a Brasil, luego a España y terminó su recorrido en el Reino Unido, donde la Policía intervino para auxiliarla tras haber caído al río Támesis.

Las autoridades manejan la posibilidad de que Zulma Guzmán haya intentado suicidarse, lo que podría aplazar su retorno a Colombia en caso de que invoque derechos relacionados con su salud mental.