Policía Nacional ya tiene ubicado el escondite de alias Iván Mordisco, pero no han podido neutralizarlo: esta es la razón

El líder de las disidencias de las Farc permanecería oculto en una zona de densa vegetación del departamento del Guavire, pero estaría usando a menores como escudo humano

La Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional de Colombia identificó la zona selvática de Guaviare donde Iván Mordisco se oculta de las autoridades - crédito Composición Fotográfica Infobae

En medio de una escalada violenta sufrida en las últimas semanas, la Policía Nacional de Colombia confirmó que ya tienen plenamente identificado el área donde Iván Mordisco se mantendría oculto de las autoridades.

De hecho, en declaraciones recientes recogidas por El Tiempo, el general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, jefe nacional del Servicio de Policía (e), indicó que las labores de inteligencia posicionan al máximo jefe disidente moviéndose en las zonas selváticas del suroriente, especialmente en corredores rurales de difícil acceso del departamento de Guaviare, entre ellos, la vereda Barranquillita, en los municipios de Calamar y Miraflores.

El oficial detalló que el entorno geográfico, junto con el despliegue de redes de apoyo local, ha facilitado la evasión del líder armado, quien continúa como objetivo prioritario de las autoridades.

“La neutralización de ‘Iván Mordisco’ ha resultado compleja debido a una combinación de factores geográficos, tácticos y estratégicos”, describió el general Benavidez Valderrama, agregando que la topografía selvática y la vegetación densa dificultan el rastreo satelital efectivo y ralentizan el ingreso de tropas terrestres.

Uno de los operativos más significativos en lo que va del año, ocurrido el 10 de noviembre en Guaviare, culminó con la baja de 25 miembros del grupo disidente.

No obstante, esta acción trajo consigo controversia tras la confirmación oficial de la muerte de siete menores en el procedimiento.

Durante esos hechos, las fuerzas estatales incautaron un fusil y equipos informáticos que, según información recopilada, pertenecerían a Iván Mordisco, reforzando la hipótesis de que permanece en la región.

Sin embargo, el cabecilla logró escapar antes de que el cerco militar se cerrara completamente.

El general Benavidez Valderrama reconoció que la presencia de niños y el uso de civiles como escudos humanos por parte del grupo armado han impuesto limitaciones claras al empleo de la fuerza.

“Adicionalmente, se ha evidenciado que utiliza una red de apoyo local, recurriendo incluso al uso de menores de edad como escudos humanos o mecanismos de alerta, lo que restringe el empleo de la fuerza letal y complejiza las operaciones”, precisó el oficial.

El análisis presentado por la Policía Nacional destaca que la naturaleza del desafío es integral y requiere algo más que esfuerzos puramente militares.

“Más que la ausencia de un recurso específico, el desafío que enfrentamos es de integralidad sistémica”, enfatizó Benavidez Valderrama.

Desde su perspectiva, la solución implica articular de manera sostenida la acción de la fuerza pública, la justicia y la inversión social en los territorios ocupados o disputados por los grupos armados ilegales.

De acuerdo con los informes de inteligencia descritos por la Policía, estas organizaciones han incrementado el número de integrantes y fortalecido su arsenal tecnológico, incluyendo el uso de drones equipados con explosivos.

La minería ilegal, junto con el narcotráfico, aparece como la principal fuente de recursos, lo que les permite financiarse y mantener la presión sobre las comunidades y, por extensión, sobre el propio Estado.

“Estas estructuras recurren además a estrategias como los ‘paros armados’ para constreñir a las comunidades y presionar al Estado. En el plano financiero, la minería ilegal se ha consolidado como una de sus principales fuentes de financiación en varias regiones del país, seguida del narcotráfico, lo que refuerza su capacidad de operación y prolonga el conflicto en los territorios”, precisó el general.

Con estos elementos, la Policía concluye que, aunque se mantienen golpes operacionales y ajustes tácticos en la ofensiva, persisten los factores estructurales que otorgan resiliencia a la organización liderada por Iván Mordisco, quien sigue siendo el principal objetivo de las autoridades en la región.

