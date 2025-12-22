Colombia

Mujer apuñaló a su esposo y lo mató: le dijo a la Policía que lo hizo en defensa propia

La ciudadana aseguró que sufrió una agresión inicial, lo que la motivó a tomar la fatal determinación

Las autoridades investiga el caso
Las autoridades investiga el caso ocurrido durante el domingo antes de Navidad - crédito Alcaldía de Bogotá

Una mujer fue capturada tras causar la muerte de su pareja sentimental con una puñalada en el tórax durante una riña ocurrida en el sector de Manrique las Granjas, ubicado en la comuna 3 de Medellín alrededor de las 8:40 p. m. del domingo 21 de diciembre de 2025.

Todo habría ocurrido en medio de una acalorada discusión, en la que el hombre atacó a su esposa, por lo que ella determinó tomar un cuchillo para defenderse, aunque terminó por enterrarlo en el cuerpo de su agresor.

Al escuchar los gritos, los vecinos se comunicaron con las autoridades para reportar un violento altercado. Al llegar, los agentes se encontraron con la violenta escena y procedieron a interrogar a la mujer y a una persona que presenció los hechos.

La mujer habría actuado en
La mujer habría actuado en defensa propia - crédito Colprensa

Según la declaración de la mujer a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, su reacción fue consecuencia de una agresión física previa, por lo que se está a la espera del resultado de la investigación para confirmar o descartar si actuó en legítima defensa.

Sobre el testigo presencial, medios locales como Alerta Paisa indicaron que señaló directamente a la agresora, lo que motivó su detención inmediata para garantizar el debido proceso.

En cuanto a la víctima, que fue identificada como Cristian Rafael Hernández Bohórquez, las autoridades confirmaron que falleció dentro de la vivienda donde se produjo el altercado, por lo que se requirió la presencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las primeras revisiones y el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, se sabe que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si la evidencia y los testimonios confirman la versión de legítima defensa presentada por la detenida o si se formularán cargos por homicidio.

La discusión entre una pareja
La discusión entre una pareja en una vivienda del barrio Manrique las Granjas dejó a una persona sin vida y a otra bajo investigación judicial - crédito Colprensa

Otro caso de violencia de género

Un intento de feminicidio en Manizales ocurrido el 21 de diciembre de 2025 tiene en alerta a las autoridades a nivel nacional, donde la violencia de género mantiene cifras elevadas.

La agresión ocurrió en el sector de Ondas del Otún tras una discusión entre una mujer de 35 años y su pareja, que habría actuado tras, presuntamente, descubrir a su compañera sentimental con otro hombre, según la reconstrucción de los hechos publicada por La Patria.

El ataque se desencadenó cuando el agresor regresó inesperadamente a su domicilio y encontró a su esposa acompañada por otro sujeto, que se habría ocultado en un patio contiguo al percatarse de la llegada. Debido a que la puerta tenía pasador, el hombre ingresó por una ventana y, en medio de la confrontación, roció alcohol sobre la mujer y le prendió fuego.

La comunidad exige que las
La comunidad exige que las autoridades den con el paradero del criminal - crédito Pixabay

Los gritos de la víctima alertaron a la comunidad, que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, que trabajaron para salvar la vida de la víctima. Según el comunicado oficial, la alerta se recibió poco antes de las 10:00 a. m. mediante una llamada al número de emergencias 123, que reportó una riña al interior de una vivienda.

Al llegar, los uniformados encontraron la puerta cerrada y solicitaron apoyo de los bomberos para ingresar, tras escuchar voces de auxilio que indicaban una situación de riesgo. Una vez dentro, hallaron a la mujer con quemaduras de segundo grado en el abdomen y las piernas, lesiones que afectaron aproximadamente el 10% de su cuerpo.

La víctima relató que su pareja la había agredido y posteriormente huyó del lugar. Después de identificar a su atacante, fue trasladada al SES Hospital Universitario de Caldas, donde recibe atención médica especializada.

