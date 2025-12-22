Este es el proyecto del Concejo de Bogotá que devolvería el pasaje a usuarios de Transmilenio afectados por bloqueos: sería automático y sin pruebas

Concejal de Bogotá aseguró que el sistema Transmilenio debe garantizar la fluidez del transporte - crédito Colprensa/Óscar Ramírez Vahos/prensa

La posibilidad de que Transmilenio devuelva automáticamente el valor del pasaje a los usuarios cuando el servicio se interrumpe por bloqueos, fallas técnicas u otras contingencias ha cobrado fuerza en Bogotá.

La propuesta, impulsada por el concejal Óscar Ramírez Vahos, surge en un momento en que la ciudad debate un posible aumento de $250 en la tarifa del sistema y el Sitp, mientras persisten las quejas por la calidad del servicio y la frecuencia de interrupciones, como la ocurrida en la mañana del lunes 22 de diciembre en el norte de Bogotá por parte de un pequeño grupo de recicladores.

La iniciativa presentada por Ramírez Vahos ante el Concejo de Bogotá plantea que los usuarios reciban de manera automática el reembolso del pasaje en situaciones donde bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otros eventos obliguen a descender del bus o abandonar estaciones y portales antes de llegar a su destino.

El concejal argumenta que no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales.

El cabildante propuso que la devolución del dinero a los usuarios sea de forma automática y sin trámites - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

El objetivo central de la propuesta es que el usuario no asuma el costo de una falla que escapa a su control y que el sistema reconozca el derecho de los pasajeros a recibir un servicio completo o, en su defecto, la devolución de su dinero.

“Ya se volvió recurrente la imagen de ciudadanos caminando durante kilómetros cuando Transmilenio es víctima de manifestaciones o de un choque simple que colapsa el sistema. Sin embargo, a los pasajeros que ya están dentro de él, sea en buses o estaciones, se les está cobrando por un servicio no prestado y no hay mecanismos claros para el reembolso del pasaje que, en últimas, no se utilizó”, aseguró el cabildante.

El respaldo a la propuesta se fundamenta en la magnitud de las interrupciones que afectan a Transmilenio. Solo en 2024, el sistema ha registrado 339 bloqueos, lo que evidencia que estos incidentes no son hechos aislados, sino una constante en la operación diaria.

Estas situaciones se traducen en miles de personas que deben abandonar los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera imprevista y trayectos interrumpidos sin previo aviso.

El concejal Óscar Vahos aseguró que, con el incremento del pasaje, debe garantizarse la prestación del servicio - crédito Concejo de Bogotá

A pesar de este impacto, actualmente no existen mecanismos claros para la devolución del pasaje, por lo que la carga económica recae exclusivamente en el usuario. Ramírez Vahos ha señalado que la imagen de ciudadanos caminando durante kilómetros tras una manifestación o un accidente que paraliza el sistema se ha vuelto recurrente, mientras los pasajeros pagan por un servicio que no reciben.

La discusión sobre la devolución del pasaje se da en paralelo al debate por el posible incremento de $250 en la tarifa de TransMilenio y el Sitp.

El concejal ha cuestionado que se planteen aumentos sin ofrecer garantías sobre la continuidad y calidad del servicio.

Recordó que la definición de la tarifa es competencia exclusiva del alcalde de Bogotá, no del Concejo, y exigió mayor transparencia en la comunicación con la ciudadanía.

Según Ramírez Vahos, cualquier ajuste en el precio del pasaje debe ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la implementación de la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.

El anuncio de un posible aumento en la tarifa coincide con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, que revela una aprobación de apenas el 19% a la gestión del alcalde en los estratos 1 y 2.

Para el concejal, este dato refleja un descontento generalizado por la calidad de vida en la ciudad y advierte que incrementar el costo del pasaje solo profundizará la impopularidad del mandatario.

El concejal concluyó que la transformación del sistema de transporte debe estar acompañada de una mayor corresponsabilidad hacia los usuarios, de modo que cualquier incremento en el costo del pasaje se refleje en mejoras tangibles en la calidad y fiabilidad del servicio.