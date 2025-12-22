En imágenes: programación navideña en Duitama trae rutas de arte, música tradicional y homenajes únicos al oso andino

Duitama, La Perla de Boyacá, suma atractivos turísticos con una temporada navideña llena de arte, música y tradición - crédito Alcaldía de Duitama

Duitama, conocida como La Perla de Boyacá, vive en diciembre una de sus temporadas navideñas más vibrantes y extensas de los últimos años. La ciudad se transformó en un escenario de luz, arte y tradición, con una programación que busca fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y reconectar a propios y visitantes con la identidad boyacense.

El oso andino, símbolo de la región, emerge como protagonista en varias de las propuestas culturales del 2025, que también conmemora el trigésimo aniversario del Mundial de Ciclismo de 1995, evento que marcó un antes y un después en la historia local.

La agenda festiva comenzó a tejerse desde finales de noviembre con la intervención artística del emblemático Parque del Carmen. Las tejedoras de Duitama, reconocidas por su maestría en el arte textil, realizaron dos jornadas de “Abrigando el Parque del Carmen”, convirtiendo este espacio en un lienzo multicolor que refleja la sensibilidad y el talento artesanal de la ciudad. Este homenaje a la tradición textil inauguró el ambiente festivo que caracteriza a Duitama en diciembre.

El 5 de diciembre marcó el inicio oficial de la temporada con el Festival Internacional de Tunas, que se extendió hasta el día 8. Durante estas fechas, la música y la alegría se apoderaron de las plazas y calles, dando paso a un mes repleto de actividades para todos los públicos.

Hasta el 30 de diciembre, el Mercado Navideño será un punto de encuentro donde emprendedores, artesanos y productores gastronómicos exhiben productos con sello local bajo la marca “Hecho en Duitama, La tierra del Oso Andino”. Paralelamente, festivales como el del Canasto, del Tamal, de amasijos y bebidas típicas, así como encuentros de macramé y mercados campesinos, fortalecen las cadenas artesanales y gastronómicas que distinguen a la ciudad.

El oso andino, el protagonista de la Navidad en Duitama

Uno de los ejes temáticos de la Navidad en Duitama es el Paseo del Oso, un circuito turístico guiado por catorce esculturas intervenidas por artistas locales, que narran historias de identidad, arte y arraigo territorial. Esta ruta, integrada con espacios iluminados y caminos pensados para ser recorridos a pie, invita a ciudadanos y visitantes a descubrir el patrimonio natural y cultural del municipio a través de la figura del oso andino.

Pensando en las familias, el territorio puso en funcionamiento un Tren Eléctrico Navideño que recorre estaciones temáticas decoradas con luces, figuras brillantes y melodías tradicionales. El trayecto permite apreciar jardines iluminados, árboles gigantes y escenas que evocan la vida en el páramo y la historia local.

Durante el recorrido, los pasajeros pueden interactuar con instalaciones artísticas y disfrutar de pequeñas presentaciones culturales, culminando en una estación decorada como un pueblo navideño con puestos de artesanía y bebidas calientes.

En sintonía con el aniversario del Mundial de Ciclismo, Duitama organizó rutas simbólicas, actividades conmemorativas y un museo temporal construido con elementos aportados por la comunidad, para revivir la gesta deportiva de 1995.

Además, el mapping navideño en la fachada de la Catedral, titulado “Los Osos que Guardan la Historia”, utiliza la tecnología para proyectar imágenes que enlazan la Navidad con la memoria colectiva del evento ciclístico, mostrando rutas, montañas y la emoción que vivió la ciudad hace tres décadas.

La Ruta del Frailejón, que conecta el Parque El Solano con el Parque de las Américas, ofrece un recorrido lleno de luz y culmina en una pista de patinaje iluminada y espacios decorados con obras textiles. La magia navideña también llega a las veredas, donde niños y familias participan en actividades y villancicos, fortaleciendo tradiciones en barrios como San Antonio, Tocogua, Mercaplaza y Santa Ana.

El tradicional Desfile de Muñecos de Año Viejo regresará a fin de diciembre, con muñecos elaborados por familias y colectivos locales que representan personajes y acontecimientos del año. La creatividad y el humor se toman las calles, consolidando este desfile como uno de los eventos más esperados tanto por habitantes como por turistas.

El comercio central participa con el Festival de Vitrinas Navideñas, donde los negocios transforman sus escaparates en escenas luminosas y coloridas, invitando a recorrer la ciudad y descubrir la creatividad local. Paralelamente, el 17.º Concurso de Villancicos, organizado por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama (Culturama), lleva la música navideña a barrios y veredas, culminando en la gran final del 23 de diciembre en la Plaza de los Libertadores.

En 2025, la Navidad en Duitama se presenta como destino turístico, cultural e histórico, apostando por una celebración vivida desde el territorio, pensada para el encuentro, la memoria y la integración de todos quienes deseen conocer la riqueza y hospitalidad de la ciudad.