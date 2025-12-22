Colombia

El municipio de Murillo, Tolima, se es uno de los ‘Best Tourism Villages 2025′

Esta comunidad tolimense promueve un modelo turístico que fomenta el respeto por la naturaleza, la educación ambiental y el uso de materiales de construcción locales; lo que la hizo ser parte de la lista la de la ONU Turismo

El municipio de Murillo, en
El municipio de Murillo, en el departamento del Tolima, fue recientemente seleccionado como uno de los Best Tourism Villages 2025 por ONU Turismo - crédito Shutterstock

El mundo rural se sigue posicionando como una de las áreas más prometedoras para el turismo sostenible, y en esta quinta edición de los Best Tourism Villages, la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) reconoció a 52 comunidades de distintas partes del mundo, al destacar entre ellas a Murillo, un municipio ubicado en el corazón de Colombia; anuncio que fue realizado en una ceremonia especial celebrada en Huzhou (China), y marcó un punto importante para el turismo rural.

El municipio de Murillo, reconocido por su enfoque en la preservación del patrimonio cultural y su compromiso con la sostenibilidad, fue seleccionado como uno de los destinos turísticos rurales más destacados de 2025.

Esta distinción no solo resalta la belleza natural del lugar, sino el esfuerzo de sus habitantes por ofrecer una experiencia única y responsable a los visitantes, sin comprometer el bienestar de su comunidad ni sus recursos.

Murillo es ahora un ejemplo
Murillo es ahora un ejemplo global de cómo el turismo puede impulsar el desarrollo sin comprometer el medio ambiente - crédito Shutterstock

Reconocimiento global para el turismo rural sostenible

La lista de 2025, compuesta por 52 comunidades de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio, fue seleccionada entre más de 270 candidaturas presentadas por 65 países miembros de ONU Turismo.

Entre los criterios de evaluación, los aspectos más destacados fueron: la promoción y conservación de los recursos naturales; la sostenibilidad económica y social; la gobernanza y la seguridad.

Cada aldea fue examinada a través de un proceso riguroso realizado por un Consejo Asesor Independiente, que valoró su potencial como destino turístico rural que respeta y promueve la cultura y los valores locales.

Zurab Pololikashvili, secretario General de ONU Turismo, destacó la importancia de la iniciativa al señalar que el turismo es una herramienta poderosa para promover “la prosperidad compartida, el crecimiento inclusivo y la cohesión territorial en las zonas rurales”.

La ONU, en su espacio
La ONU, en su espacio de turismo, reconoce a las poblaciones, comunidades, aldeas y demás, que mantengan su enfoque de sostenibilidad - crédito Europa Press

Según su declaración oficial, “las comunidades que se esfuerzan por proteger su patrimonio cultural, preservar sus recursos naturales y crear oportunidades económicas a través del turismo merecen ser reconocidas, ya que demuestran cómo el turismo puede ser una fuerza transformadora para un futuro en el que nadie quede atrás”.

Así, la red Best Tourism Villages, que crece cada año, incluye no solo a las aldeas premiadas, sino a aquellas que participan en el Upgrade Programme. Este programa tiene como objetivo ayudar a las comunidades que aún no cumplen con todos los criterios para recibir el reconocimiento, brindándoles apoyo en áreas como sostenibilidad, infraestructura y gobernanza.

A continuación, algunas de las comunidades seleccionadas:

  • Agaete (España)
  • Aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala)
  • Antônio Prado (Brasil)
  • Arquà Petrarca (Italia)
  • Asuka (Japón)
  • Barbaros (Türkiye)
  • Carlos Pellegrini (Argentina)
  • Kandelous (Irán)
  • Kaštelir Labinci (Croacia)
  • Kolochava (Ucrania)
  • Loriga (Portugal)
  • Masfout (Emiratos Árabes Unidos)
  • Murillo (Colombia)
  • Neot Semadar (Israel)
  • Pacto (Ecuador)
  • Valendas (Suiza)
  • Yangsuri (República de Corea)

Cabe destacar que la iniciativa Best Tourism Villages se lanzó en 2021 como parte del Programa de Turismo para el Desarrollo Rural de ONU Turismo, con el objetivo de impulsar el turismo como herramienta clave para el desarrollo económico y social en las zonas rurales.

Murillo, un ejemplo de sostenibilidad y resiliencia en Colombia

La comunidad de Murillo, ubicada en el departamento del Tolima, fue reconocida por la ONU Turismo, en el que se resalta el turismo sostenible, la preservación cultural y la protección del medio ambiente, en una región marcada por la cercanía al Nevado del Ruiz. Los habitantes de este municipio entendieron cómo combinar su identidad montañera con prácticas sostenibles que favorecen tanto la naturaleza como el bienestar social.

El municipio Murillo fue reconocido
El municipio Murillo fue reconocido por ONU Turismo en la lista de Best Tourism Villages 2025 por su esfuerzo en preservar su patrimonio cultural y natural - crédito Shutterstock

En Murillo, la sostenibilidad es un pilar fundamental; la comunidad apuesta por un turismo regenerativo donde los visitantes aprenden sobre la protección del ecosistema, especialmente los frailejones y las fuentes hídricas. Además, su arquitectura de “tabla parada” refleja el esfuerzo por conservar los saberes constructivos tradicionales, mientras que proyectos educativos, como el “aula ambiental”, promueven la educación sobre la fauna nativa y la gestión de especies invasoras.

A pesar de su creciente turismo, Murillo mantiene una fuerte vocación agrícola y ganadera. La población cultiva productos como papa, mora y uchuva, mientras que su ganadería de leche se lleva a cabo de manera sostenible.

Con un enfoque en el
Con un enfoque en el turismo regenerativo, los residentes de Murillo promueven la protección de los ecosistemas locales, como los frailejones, y enseñan a los visitantes sobre la importancia de conservar el medio ambiente - crédito @colombiateinspira/Instagram

