El colombiano Gustavo Zuluaga pasó de trabajador de aseo a inspirar la iluminación navideña del rascacielos más alto de Londres

Tras mostrar sus pinturas a colegas, el colombiano recibió la oportunidad de inspirar las luces navideñas - crédito @theshardlondon / Instagram

El encargo especial para dar vida al espectáculo visual en la cima de The Shard, el rascacielos más alto de Londres, marcó un punto de inflexión inesperado en la trayectoria de Gustavo Zuluaga.

Durante 9 años, este colombiano se dedicó a las labores de limpieza del icónico edificio británico, hasta que, gracias a la iniciativa del equipo de marketing de la torre, recibió la invitación de crear una pintura que inspirara el show de luces navideñas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuluaga, en conversación con BBC Mundo, resumió el desafío: “Sabía que tenía que hacer algo a la altura de este edificio”.

La travesía de Zuluaga comenzó lejos de Londres, en Tuluá, Valle del Cauca. Allí cultivó desde sus 18 años el gusto por la pintura, alternando esta pasión con distintas tareas en el campo.

Sin embargo, en el año 2000, decidió emigrar para buscar un mejor futuro, primero en España y a partir de 2012 en Gran Bretaña.

Zuluaga creo la pintura en la que se inspira el alumbrado navideño - crédito@theshardlondon / Instagram

Tras la migración, se vio obligado a apartarse de los pinceles por más de dos décadas, hasta que la inesperada complicidad de su hija hizo renacer su vocación artística: la joven, comprando lienzos, le pidió ayuda en una pintura durante la pandemia, avivando así un impulso que, como contó, no volvió a detener. “Desde entonces, ya no he parado de pintar”, relató.

Este renacer artístico coincidió con una nueva dinámica en su entorno laboral. Zuluaga optó por mostrar discretamente sus creaciones a compañeros de trabajo, esperando que alguno se interesara por su estilo y le abriera la puerta a exhibir sus obras.

El cambio llegó cuando un colega presentó su trabajo ante el departamento de márketing de The Shard, quienes, impresionados por su talento, le confiaron el encargo que transformo su rutina y su vida.

“Me cambió la vida”, confesó Zuluaga. “Ahora el teléfono no para de sonar, me piden entrevistas, me escriben por las redes, salgo en la televisión, en podcasts…”, añadió sobre la repercusión mediática tras el encargo.

Zuluaga es un empleado de limpieza en el edificio - crédito @theshardlondon / Instagram

El impacto no se limitó al ámbito profesional. El artista subrayó que este proyecto lo acercó nuevamente a Colombia y a su círculo afectivo.

Expresó con nostalgia los lazos con su país natal: “De Colombia extraño la unión familiar, los amigos, en especial en una época como la Navidad”, declaró.

No obstante, manifestó su satisfacción por poder representar a su tierra desde el arte: “Es duro salir del país, pero para mí es un orgullo representar a Colombia con esta obra”.

Diariamente, Zuluaga mantiene una rutina exigente, dividiendo su tiempo entre dos jornadas de trabajo en The Shard, dedicadas a la limpieza de oficinas y espacios comunes. Los fines de semana los reserva exclusivamente para su oficio de pintor.

“Sábados y domingos me encierro a pintar”, narró, añadiendo que, debido a las dificultades de acceso a un estudio en Londres, convierte el comedor de su casa en su taller, acompañado de música y materiales.

Estas luces estarán encendidas hasta el 31 de diciembre - crédito @theshardlondon / Instagram

Así nació “Luces de Navidad”, la obra en óleo sobre lienzo que un equipo de ingenieros tradujo a un espectáculo animado de 5 minutos en la cúspide de The Shard. Junto a la creación de Zuluaga, se expusieron las piezas de otros once empleados del edificio, seleccionados a partir de un concurso interno.

La inspiración para su cuadro surgió de la panorámica visible desde su apartamento. Zuluaga explicó: “Desde mi ventana se ve todo el edificio, se ven unos atardeceres hermosos”.

Optó por una representación expresionista, con la silueta puntiaguda de la torre en colores cálidos y vivos. La primera vez que contempló su pintura transformada en luces animadas fue casualmente, durante una celebración familiar en su hogar, al observar desde su ventana una prueba antes de la inauguración pública.

“Hasta ese momento no me había dado cuenta de la dimensión del proyecto”, admitió, reconociendo el desconcierto y la emoción ante la magnitud del evento.

La luces se encenderán todos los días hasta el 31 de diciembre.