Antes del cese al fuego en Navidad, el ELN habría secuestrado a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Según información preliminar de las autoridades, los integrantes del grupo guerrillero se llevaron a las tres personas de su vivienda con rumbo desconocido

Imagen de referencia - La retención se presentó en Pachelly, zona rural de Tibú, Norte de Santander - crédito Colprensa

Pese a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había anunciado un cese al fuego por las celebraciones de Navidad y Fin de año, se conoció que el grupo armado había secuestrado a dos mujeres y a un bebé de tan solo dos meses en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según información preliminar recopilada por el medio local Tibú Hoy, la retención de las tres personas se produjo en la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, en el corregimiento Pachelly, zona rural del municipio de Tibú.

“En la tarde de este sábado, guerrilleros del ELN incursionaron en el corregimiento de Pachelly, municipio de Tibú, Norte de Santander. Fuentes de la comunidad informan que este grupo guerrillero secuestró a dos mujeres, una de ellas con una bebé de apenas dos meses. Las víctimas fueron trasladadas con rumbo desconocido", informó la comunidad al citado medio.

Además, se menciona que las mujeres y el menor de edad fueron increpados por integrantes del grupo armado, mientras que se encontraban en su vivienda, dirigiéndose con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades y líderes sociales de la región no han recibido denuncias formales sobre este hecho, lo que evidencia el clima de temor y la dificultad para acceder a la justicia en la zona.

De acuerdo con el último informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el 16 de enero hasta la fecha se han contabilizado 86.079 personas desplazadas, 163 homicidios confirmados por las autoridades y más de 100 personas confinadas en distintos sectores de la región del Catatumbo.

