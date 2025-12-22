Aida Victoria Merlano aseguró que su ex pareja Juan David Tejada debía tres meses de arriendo: “Me tocó pagarlo a mí”

La influenciadora expuso una aparente mentira de su expareja con otro influencer - crédito @aidavictoriam/IG

La controversia en torno a la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha vuelto a ocupar el centro de la atención pública, esta vez por las acusaciones de la influencer sobre la falta de apoyo económico de su expareja en la crianza de su hijo.

En medio de la disputa, Merlano ha sido enfática al afirmar que “a mi hijo lo sostengo yo sola, él nunca me ha dado un peso y si yo soy mentirosa, que saque sus pruebas, pero que a mí no me difame”, declaró Aida Victoria Merlano a través de una publicación en sus redes sociales.

La reacción de Aida Victoria Merlano ante el cierre de su última relación ha trascendido el evento íntimo, convirtiéndose en un discurso sobre el valor de los sueños y la fuerza interior - crédito @aidavictoriam/Instagram

La polémica se intensificó tras la publicación de otro creador de contenido en un video junto a la expareja de Merlano Manzaneda, que sugirió que la influencer habría mentido respecto a una transferencia realizada por Tejada.

Ante esto, la barranquillera respondió: “Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apto las hermanas, que debía tres meses y como estaba a nombre de mi empresa, me tocó pagarlo a mí y él me reembolsó”, explicó Aida Victoria Merlano a través de sus Instastories.

En los mensajes difundidos, se evidencia que la deuda mencionada corresponde al arriendo del apartamento donde residen las hermanas de Juan David Tejada. Merlano detalló que la obligación estaba a nombre de una empresa, lo que la llevó a asumir el pago y posteriormente recibir el reembolso.

El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

Además, en otra conversación, se menciona que “El Agropecuario” le debe a alguien de nombre Joseph cerca de un millón y medio, lo que vuelve a poner en entredicho la situación financiera de Tejada y su responsabilidad en los compromisos adquiridos.

La exposición de estos chats y declaraciones ha reavivado el debate sobre la corresponsabilidad parental y las obligaciones económicas, dejando mensajes en redes sociales como: “Por qué no lo demanda para que le pague sin necesidad de publicar todo con sus parejas”; “Por qué la culpan, ella no dice nada él sale a colocarla en ridículo y ella debe quedarse callada? Por que no lo funan a él”, entre otros.

Ya lo había expuesto en el pasado con otros chats

La polémica se amplificó después de que Aida Victoria Merlano difundiera, semanas atrás, capturas de pantalla de conversaciones privadas con Juan David Tejada.

En una oportunidad, la barranquillera expuso que cuando conoció a su expareja este le dijo que solamente tenía dos hijos, pero con el paso del tiempo ella se enteró de que realmente eran cinco los hijos y por ninguno respondía.

“Nojoda, pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, declaró Aida Victoria Merlano a través de sus redes sociales.

Esto fue lo que dijo Aida Victoria sobre lo que ocurrió con Juan David Tejada en la relación - crédito @rechismes/IG

A lo que agregó de inmediato, Merlano puso en evidencia que el comportamiento de su excompañero se vio marcado por episodios de violencia. Sin mencionar detalles específicos, la empresaria enfatizó su postura de alejarse ante señales negativas: “Que aparte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao”, reiteró a sus seguidores.

Esta versión fue respaldada por el mejor amigo de Merlano, que dijo en un video: “¿O se te olvida que cuando conociste a Aida le dijiste que tenía solamente dos hijos? Cuando la preñaste, te salieron dos hijos más, es decir, que serían cinco con Emiliano. Y no le has dicho a la gente que Emiliano no es tu único hijo varón, que existe uno mayor”.