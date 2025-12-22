Colombia

Aida Victoria Merlano aseguró que su ex pareja Juan David Tejada debía tres meses de arriendo: “Me tocó pagarlo a mí”

La ‘influencer’ barranquillera respondió con contundencia a las críticas sobre la manutención de su hijo, y sus comentarios desataron opiniones en redes sociales y medios de entretenimiento

Guardar
La influenciadora expuso una aparente mentira de su expareja con otro influencer - crédito @aidavictoriam/IG

La controversia en torno a la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha vuelto a ocupar el centro de la atención pública, esta vez por las acusaciones de la influencer sobre la falta de apoyo económico de su expareja en la crianza de su hijo.

En medio de la disputa, Merlano ha sido enfática al afirmar que “a mi hijo lo sostengo yo sola, él nunca me ha dado un peso y si yo soy mentirosa, que saque sus pruebas, pero que a mí no me difame”, declaró Aida Victoria Merlano a través de una publicación en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La reacción de Aida Victoria Merlano ante
La reacción de Aida Victoria Merlano ante el cierre de su última relación ha trascendido el evento íntimo, convirtiéndose en un discurso sobre el valor de los sueños y la fuerza interior - crédito @aidavictoriam/Instagram

La polémica se intensificó tras la publicación de otro creador de contenido en un video junto a la expareja de Merlano Manzaneda, que sugirió que la influencer habría mentido respecto a una transferencia realizada por Tejada.

Ante esto, la barranquillera respondió: “Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apto las hermanas, que debía tres meses y como estaba a nombre de mi empresa, me tocó pagarlo a mí y él me reembolsó”, explicó Aida Victoria Merlano a través de sus Instastories.

En los mensajes difundidos, se evidencia que la deuda mencionada corresponde al arriendo del apartamento donde residen las hermanas de Juan David Tejada. Merlano detalló que la obligación estaba a nombre de una empresa, lo que la llevó a asumir el pago y posteriormente recibir el reembolso.

El empresario y ganadero habló
El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

Además, en otra conversación, se menciona que “El Agropecuario” le debe a alguien de nombre Joseph cerca de un millón y medio, lo que vuelve a poner en entredicho la situación financiera de Tejada y su responsabilidad en los compromisos adquiridos.

La exposición de estos chats y declaraciones ha reavivado el debate sobre la corresponsabilidad parental y las obligaciones económicas, dejando mensajes en redes sociales como: “Por qué no lo demanda para que le pague sin necesidad de publicar todo con sus parejas”; “Por qué la culpan, ella no dice nada él sale a colocarla en ridículo y ella debe quedarse callada? Por que no lo funan a él”, entre otros.

Ya lo había expuesto en el pasado con otros chats

La polémica se amplificó después de que Aida Victoria Merlano difundiera, semanas atrás, capturas de pantalla de conversaciones privadas con Juan David Tejada.

En una oportunidad, la barranquillera expuso que cuando conoció a su expareja este le dijo que solamente tenía dos hijos, pero con el paso del tiempo ella se enteró de que realmente eran cinco los hijos y por ninguno respondía.

Nojoda, pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, declaró Aida Victoria Merlano a través de sus redes sociales.

Esto fue lo que dijo Aida Victoria sobre lo que ocurrió con Juan David Tejada en la relación - crédito @rechismes/IG

A lo que agregó de inmediato, Merlano puso en evidencia que el comportamiento de su excompañero se vio marcado por episodios de violencia. Sin mencionar detalles específicos, la empresaria enfatizó su postura de alejarse ante señales negativas: “Que aparte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao”, reiteró a sus seguidores.

Esta versión fue respaldada por el mejor amigo de Merlano, que dijo en un video: “¿O se te olvida que cuando conociste a Aida le dijiste que tenía solamente dos hijos? Cuando la preñaste, te salieron dos hijos más, es decir, que serían cinco con Emiliano. Y no le has dicho a la gente que Emiliano no es tu único hijo varón, que existe uno mayor”.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoCorresponsabilidad parentalJuan David TejadaObligaciones económicasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Que los colombianos no paguen los nuevos impuestos que decretaría el Gobierno Petro, pidió la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia: “No hay fundamento”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático cuestionó que el presidente Gustavo Petro expidiera el decreto cuando las altas cortes se encuentran en vacancia judicial

Que los colombianos no paguen

Soldados secuestrados por el ELN en el Chocó podrían ser liberados en las próximas horas, aseguró la Defensoría del Pueblo

Son 18 los soldados que se encuentran retenidos por la guardia indígena Enrique Arce permanecen secuestrados en la zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó

Soldados secuestrados por el ELN

Daniel Quintero se suma a los políticos que afirman que el salario mínimo debe subir dos dígitos

Con una compra básica, el exalcalde de Medellín señaló que muchos colombianos enfrentan dificultades para cubrir los gastos esenciales solo con el actual salario mínimo

Daniel Quintero se suma a

Policía Nacional ya tiene ubicado el escondite de alias Iván Mordisco, pero no han podido neutralizarlo: esta es la razón

El líder de las disidencias de las Farc permanecería oculto en una zona de densa vegetación del departamento del Guavire, pero estaría usando a menores como escudo humano

Policía Nacional ya tiene ubicado

María Claudia Tarazona expuso su versión sobre quiénes serían los autores intelectuales del magnicidio contra su esposo Miguel Uribe Turbay: “Los estaba incomodando”

La viuda del exsenador y precandidato presidencial del Centro Democrático manifestó inquietud por la posible injerencia del presidente Gustavo Petro en el proceso judicial

María Claudia Tarazona expuso su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Shakira responde a Bukele y

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Deportes

Estos podrían ser los rivales

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate