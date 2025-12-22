Abelardo de la Espriella lleva a la Corte Constitucional el decreto de emergencia económica de Petro

Abelardo de la Espriella se vuelve a ir en contra del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el abogado Germán Calderón España presentaron dos acciones legales ante instancias superiores contra decisiones adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro durante la gestión de temas fiscales con proyección a 2026.

Los juristas formalizaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, dirigida contra el decreto de emergencia económica, social y ecológica, y al mismo tiempo interpusieron una acción popular por la reciente negociación de títulos de deuda pública (TES).

La demanda de inconstitucionalidad sostiene que el decreto legislativo que declara el estado de emergencia fue anunciado el 19 de diciembre de 2025 y, al momento de radicarse la acción, no aparecía numerado ni publicado en el Diario Oficial.

En el documento, los demandantes solicitaron a la Corte Constitucional que se declare inexequible el decreto e incluyeron una petición para que se suspendan sus efectos de manera provisional mientras se adelanta la revisión judicial.

El núcleo del argumento presentado por De la Espriella y Calderón España es que la declaratoria del estado de emergencia no cumpliría los estándares exigidos por la Constitución para situaciones excepcionales: “debe acreditarse que la emergencia surge por hechos sobrevinientes y extraordinarios”, señalaron.

A juicio de los demandantes, la supuesta justificación detrás del decreto es el déficit ocasionado por la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso, hecho que, afirman, puede resolverse mediante trámites parlamentarios regulares, como la radicación de un nuevo proyecto a partir del 20 de marzo de 2026.

En paralelo, el segundo frente judicial fue abierto ante el Consejo de Estado mediante una acción popular orientada a la protección del patrimonio público y la moralidad administrativa.

Esta se fundamenta en la venta de TES por 23 billones de pesos a un único inversionista extranjero, sin una subasta pública previa. Los accionantes solicitaron medidas cautelares para suspender la operación y que, tras el análisis de fondo, se declare su nulidad definitiva.

La acción señala como responsables a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda, argumentando que la ausencia de transparencia expone a la Nación a riesgos patrimoniales y afecta la competencia. Ambas acciones buscan escrutinio constitucional y administrativo sobre las recientes determinaciones del Ejecutivo.