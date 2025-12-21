Qué hacer tras un diagnóstico de cáncer: comprender el diagnóstico y adoptar hábitos ayuda a reducir el riesgo, según expertos en salud

La comunicación clara entre el equipo médico y el paciente es clave para entender el tipo de cáncer y las opciones de tratamiento - crédito Jesús Aviles/Infobae

Recibir la noticia de un diagnóstico de cáncer representa uno de los desafíos más complejos y emotivos para cualquier persona y su entorno. El impacto inicial suele estar marcado por la confusión, el miedo y un cúmulo de preguntas sobre el futuro, los tratamientos y la calidad de vida.

No obstante, los avances de la ciencia han transformado el pronóstico de la enfermedad y hoy existen rutas que permiten enfrentarla con mayores posibilidades de éxito y mejor calidad de vida.

El acompañamiento médico y la importancia de la comunicación clara son fundamentales desde el primer momento. El personal sanitario tiene un papel decisivo: más allá de entregar un resultado, su guía al paciente abarca desde la explicación detallada del diagnóstico hasta el planteamiento de los próximos pasos y la respuesta ante las inquietudes.

Conocer el subtipo y las características moleculares del tumor permite acceder a terapias personalizadas y más efectivas - crédito Freepik

De acuerdo con la fundadora de la Corporación Luz Rosa, Alejandra Toro, conocer el “nombre y apellido” del tumor es un paso decisivo para recuperar el control sobre el proceso. Toro asegura que “cuando un médico se toma el tiempo de explicar el subtipo del cáncer, el paciente deja de sentir que le están disparando al azar. Entender exactamente qué tumor tiene, qué lo caracteriza y qué tratamientos existen proporciona poder y esperanza para quien recibe un diagnóstico, que, sin duda, impacta la vida personal y familiar”.

Una vez recibida la noticia, el paciente debe procurar obtener información precisa sobre su enfermedad. Esto incluye entender el tipo y subtipo de tumor, así como la necesidad, en muchos casos, de estudios adicionales como la caracterización molecular.

Esta información no solo es relevante para comprender el diagnóstico, sino que permite acceder a opciones terapéuticas más adecuadas, gracias al avance de la medicina de precisión y las terapias dirigidas. Estas nuevas herramientas se enfocan en actuar sobre alteraciones genéticas específicas del cáncer, brindando mejores desenlaces y menores efectos secundarios.

La medicina de precisión y las terapias dirigidas mejoran el pronóstico del cáncer al enfocarse en alteraciones genéticas específicas - crédito Freepik

El doctor Andrés Felipe Aristizábal, investigador y genetista, explican que “hoy el cáncer no se trata por ‘dónde está’, sino por ‘lo que es’. Dos tumores en el mismo órgano pueden ser completamente distintos a nivel molecular. Conocer sus alteraciones genéticas nos permite escoger la terapia más eficaz y, sobre todo, la que menos efectos secundarios innecesarios le cause al paciente”. Este enfoque ofrece la posibilidad de tomar decisiones personalizadas, adaptando el tratamiento según las particularidades individuales del cáncer.

El aspecto emocional y humano es igualmente relevante. El diálogo abierto y empático con el equipo médico ayuda a aliviar el temor inicial, fomenta la formulación de preguntas y permite que el paciente tome decisiones informadas y serenas.

Según Aristizábal, “el paciente que se siente escuchado, comprendido y acompañado toma decisiones mucho más serenas y oportunas. Muchos llegan aterrorizados y con información confusa de internet. El diagnóstico es un golpe emocional fuerte, pero hoy tenemos herramientas para conocer exactamente qué tipo de cáncer es, cómo se comporta y cuáles son las opciones reales de tratamiento”. Por esta razón, el acompañamiento cercano y la orientación médica clara se consideran parte esencial del proceso terapéutico y no un elemento adicional.

Frente a un diagnóstico de cáncer, los expertos recomiendan:

Preguntar por el tipo exacto de tumor y solicitar siempre los informes completos de patología.

Indagar si se requieren pruebas moleculares adicionales.

Solicitar la explicación detallada de las alternativas terapéuticas antes de decidir iniciar cualquier tratamiento.

Buscar una segunda opinión en caso de dudas.

Acercarse a asociaciones o grupos de pacientes para recibir apoyo psicológico y social.

El acompañamiento emocional y el apoyo psicológico ayudan a los pacientes a tomar decisiones informadas y serenas frente al cáncer - crédito aleja_reportera/Instagram

La detección temprana juega un papel clave en el pronóstico y las posibilidades de curación. El Ministerio de Salud de Colombia recuerda que, aunque el cáncer no siempre se puede prevenir, existen medidas que ayudan a reducir el riesgo, como evitar el consumo de tabaco y alcohol, ingerir más frutas, verduras y cereales, realizar actividad física (al menos 150 minutos a la semana), limitar la exposición al sol y adoptar esquemas de vacunación específicos como el VPH o la hepatitis B.

La identificación temprana incluye actividades y pruebas rutinarias, por ejemplo:

Examen clínico de mama anual a partir de los 40 años y mamografía bienal para mujeres entre 50 y 69 años.

Citología de cuello uterino desde los 21 años y pruebas de HPV DNA para mujeres a partir de los 30.

Prueba de antígeno prostático y tacto rectal anual desde los 50 años para el cáncer de próstata.

Pruebas de sangre oculta en heces cada cinco años y colonoscopia cada diez años desde los 50 en adelante, para la detección de cáncer colorrectal.

Enfrentar un diagnóstico de cáncer implica un proceso que inicia con la búsqueda de información veraz, el acompañamiento profesional y humano y la construcción de un plan de acción personalizado. Entender todas las alternativas posibles, conocer a fondo el subtipo de cáncer y recibir apoyo profesional y emocional puede marcar una diferencia fundamental en el camino hacia el tratamiento y la recuperación.