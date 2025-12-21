Petro propuso nueva alternativa a Estados Unidos sobre invasión a Venezuela y frenar el tráfico de drogas: “Un bloqueo a los narcos”

Petro propuso nueva alternativa a Estados Unidos para evitar invasión a Venezuela y evitar el tráfico de drogas - crédito Colprensa/Leonardo Fernández Viloria/Anna Rose Layden/REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a una posible invasión a Venezuela, una declaración que marca un giro en su discurso tras meses de operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas cercanas al país sudamericano.

Esta postura, difundida por NBC News el viernes 19 de diciembre de 2025, luego de que la administración liderada por el republicano ordenara el bloqueo total de entrada y salida de petroleros sancionados y tras la reciente incautación de un barco cargado de crudo cerca de las costas venezolanas.

El mandatario estadounidense sostuvo que no descarta una intervención militar, porque “si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”, en referencia a los barcos que intenten operar en la zona bajo sanciones estadounidenses.

Frente a una posible intervención militar para derrocar el régimen, liderado por Nicolás Maduro y poner fin al narcotráfico en la región, el almirante retirado de la Armada de los Estados Unidos, James Stavridis planteó la posibilidad de implementar un bloqueo en toda la costa venezolana orientada a intervenir las rutas por las que se trafican estupefacientes a Norteamérica.

El almirante retirado de la Armada de los Estados Unidos James Stavridis planteó una nueva alternativa para luchar contra el narcotráfico - crédito @stavridisj/x

“No subestime la dificultad de crear un bloqueo a lo largo de la costa venezolana, que mide aproximadamente 2700 kilómetros de largo. La costa oeste de Estados Unidos tiene solo unos 2000 kilómetros. La Armada estadounidense ya está desplegada globalmente”, expuso Stavridis.

La propuesta fue apoyada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que sostuvo, en sus redes sociales, que es más sencillo interponerse en las rutas comerciales de los carteles de droga, en vez de atacar al vecino país.

El jefe de Estado señaló que es más provechoso para la región llegar a acuerdos en vez de ejecutar acciones contra los Derechos Humanos - crédito @petrogustavo/X

“Un bloqueo que no debe ser a Venezuela, sino a los narcotraficantes en el mar Caribe, solo se puede hacer con varias armadas, nos proponemos, y un acuerdo multilateral dónde no se violen derechos humanos”, afirmó Petro en su cuenta de X.

Y puntualizó: “El acuerdo debe comenzar con todos los países del Caribe y no debe tener como objetivo la invasión de ningún país”.

Sablazo de Petro a Maduro por solicitar ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas

El presidente Gustavo Petro indicó que la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN - crédito Presidencia

En una rueda de prensa sobre el Informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorias, el presidente Gustavo Petro se refirió al llamado a la unión que hizo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigido a la fuerza pública colombiana.

“Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”, precisó Maduro, refiriéndose a posibles ataques armados en su territorio por parte de Estados Unidos.

En su análisis, Petro indicó que Maduro no está facultado para impartir órdenes a las Fuerzas Militares de Colombia. “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, señaló.

En efecto, aseguró que solo a través de una constituyente, que permita un trabajo mancomunado entre países, incluyendo a Colombia y Venezuela, será posible que un jefe de Estado imparta directrices a uniformados de otras naciones.

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró el mandatario colombiano.