Ministro de Trabajo contestó a mensaje de Mario Hernández sobre los aumentos del salario mínimo de los últimos tres años: “Como empresario debe estar informado”

La reacción del titular de la cartera laboral se produjo tras los cuestionamientos del empresario sobre los incrementos recientes, en medio de la negociación que definirá el ajuste para 2026 y su impacto en millones de trabajadores

La discusión pública se intensificó cuando el ministro acusó al empresario de desinformar sobre la relación entre los ajustes salariales y la inflación, mientras avanza la negociación para el próximo año - crédito Colprensa y @marioherzam

El primero de diciembre inició de manera formal la negociación para establecer el salario mínimo de 2026, un proceso que afecta a casi 2,5 millones de empleados. Hasta el momento no se ha fijado el porcentaje del ajuste ni el mecanismo a través del cual se decidirá, ya que permanece la posibilidad de que sea por acuerdo entre las partes o por decreto oficial.

En medio de las discusiones sobre el salario mínimo, el empresario Mario Hernández publicó en su cuenta de X una serie de interrogantes respecto a los incrementos de ese sueldo durante los últimos tres años.

Ante estas declaraciones, el ministro de Trabajo del Gobierno Petro respondió en la misma red social. “Como empresario debe estar informado”, escribió el funcionario, en un mensaje que reflejó el desacuerdo oficial con la postura de Hernández.

En su mensaje en la red social X, el empresario Mario Hernández habló de los aumentos del salario mínimo en los últimos tres años, “es inflacionario”, comentó.

Hernández también preguntó cuánto costaban productos y servicios esenciales antes y ahora, como el metro cuadrado de vivienda y la libra de carne.

“Los aumentos del salario mínimo de los últimos 3 años es inflacionario. ¿Cuánto valía metro de vivienda? ¿Cuánto una libra de carne? etc”, escribió el empresario por medio de un mensaje en la red social antes mencionada.

Mario Hernández hizo un mensaje haciendo referencia a los últimos aumentos del salario mínimo - crédito @marioherzam

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió al mensaje de Mario Hernández señalando que un empresario debe estar informado sobre la relación entre salario mínimo e inflación, y acusó a Hernández de faltar a la verdad.

Sanguino defendió la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en materia económica, asegurando que la inflación ha caído significativamente durante la actual administración y que el salario mínimo ha tenido un alza notable. Además, enfatizó la intención de avanzar hacia un salario que garantice condiciones dignas bajo el concepto de “salario vital y móvil”.

Antonio Sanguino contestó al mensaje del empresario Mario Hernández - crédito @AntonioSanguino

“Ud como empresario debe estar informado y si lo está como supongo, no debe mentir descaradamente. La inflación el Gobierno del Presidente @petrogustavo la recibió de su amigo Duque en casi el 14% y la tenemos en el 5,2% con un incremento nominal del salario mínimo de 37,6%. Y ahora vamos por un mínimo que se acerque al salario vital y móvil (sic)”, escribió en su publicación el funcionario público.

El ministro de Minas, Edwin Palma, también intervino en el debate respondiendo al empresario Mario Hernández. Palma defendió los incrementos del salario mínimo al argumentar que han impulsado el consumo y permitido a más trabajadores adquirir productos, incluso haciendo mención irónica a la mercancía que ofrece Hernández en sus tiendas.

Edwin Palma defendió los aumentos que se han dado en el país en los últimos tres años - crédito @PalmaEdwin

“Esos aumentos han servido para impulsar el consumo y que muchos trabajadores puedan incluso comprar esos productos tan feos que venden en sus tiendas. Inflación no ha habido. Deje de hablar paja”, escribió Palma en su mensaje.

El salario mínimo de 2026 podría establecerse por decreto si no hay un consenso

Desde el 1 de diciembre de 2025, representantes del Gobierno, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mantienen conversaciones para definir el ajuste del salario mínimo que regirá en 2026. El equipo del presidente Gustavo Petro busca que el aumento sea superior a la inflación, con la meta de que los empleados vean reflejada una evolución real en su poder adquisitivo.

A pesar de las intenciones del Gobierno, las asociaciones empresariales han manifestado su rechazo a la propuesta, argumentando que un aumento elevado pondría en riesgo la estabilidad financiera de los pequeños negocios, debido al impacto en los egresos destinados a salarios.

Las negociaciones aún no han logrado definir un valor definitivo para el incremento salarial, sin que hasta ahora se alcance una propuesta aceptada por todos los sectores involucrados. Según reportó Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que, si persisten las diferencias entre el Ejecutivo, los sindicatos y los gremios empresariales, será el propio Gobierno quien fije el nuevo monto mediante un decreto oficial.

Bayern Múnich vs. Heidenhem -

Bayern Múnich vs. Heidenhem -

