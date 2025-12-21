Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

El famoso confirmó la noticia al celebrar un gol - crédito @LuchoTricolorOf / X

El colombiano Luis Díaz regresó al Bayern Múnich con una victoria, pues anotó uno de los cuatro goles que le dio la victoria al equipo alemán en la jornada 15 de la Bundesliga. Sin embargo, más allá de su exitoso regreso al fútbol, sorprendió con su curiosa celebración, debido a que anunció que será padre por tercera vez.

Y es que el famoso jugador tomó el balón lo puso bajo su camisa y se llevó el dedo a la boca, como señal de que está a la espera de su tercer bebé con su esposa Geraldine Ponce, con la que tiene dos niñas, una de ellas llamada Roma, que nació en 2021 y la menor es Charlotte, que llegó al mundo a principios de 2024.

Tan pronto terminó el partido, Geraldine Ponce utilizo su cuenta de Instagram para confirmar la noticia con el siguiente mensaje: “Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.

Con estas palabras, la esposa del jugador reconfirmó su embarazo y demostró la felicidad que se siente en su hogar por la llegada del nuevo integrante.

La esposa de Lucho Díaz confirmó su embarazo - crédito Instagram

Lucho Díaz y Geraldine se casaron en 2025

La boda de Luis Díaz y Geraldine Ponce se celebró el 14 de junio de 2025 en Barranquilla y se consolidó como uno de los eventos más destacados del año en el ámbito deportivo y mediático en Colombia, no solo por la presencia de figuras del fútbol y la música, sino por el gesto solidario de la pareja, que solicitó a sus invitados donar a la fundación “Sembrando Esperanza” en lugar de obsequios materiales.

Las imágenes de la luna de miel en Ibiza junto a sus hijas y los padres del futbolista, compartidas en redes sociales, se llevaron todos los elogios por parte de los seguidores de su relación.

La familia es reconocida por su unión y cariño - crédito @gera25ponce / X

El proceso de organización de la boda, que se extendió durante dos años, estuvo marcado por la distancia y la coordinación internacional. Andrés Cardona, wedding planner del evento, explicó al diario El Heraldo que la madrina de boda, María Alejandra, resultó clave para conectar a los novios con los proveedores locales: “María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla... Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”.La visión de la novia definió el tono de la celebración. Ney Nieto, responsable de la decoración floral, reiteró en diálogo con El Heraldo.

Asimismo, destacó la claridad y espontaneidad de Geraldine Ponce: “Ella es muy espontánea, nos gustaba que estaba súper clara en lo que quería”. Y es que la pareja optó por una estética romántica, clásica y completamente blanca, aunque abierta a propuestas que reflejaran su personalidad y raíces.

El futbolista contrajo matrimonio con su pareja y meses después anunció la dulce espera de su tercer hijo - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Cabe mencionar que la ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia Inmaculada Concepción de Barranquilla y reunió a familiares, amigos y personalidades como Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Allison Becker y Fabinho.

Además, la fiesta contó con la participación de artistas de talla internacional como Blessd, Elder Dayan Díaz y Silvestre Dangond, que se encargaron de animar la velada. Al día siguiente, los recién casados organizaron una reunión en la que se contó con la cuota champetera, debido a que allí participaron los mellizos Criss y Ronny, Luister La Voz y Samuel Morales.