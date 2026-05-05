Colombia

Senador pidió explicaciones a la Armada por el dinero invertido en la película con Gustavo Petro y Cuba Gooding Jr.: “Fueron utilizados buques de guerra, helicópteros, tropa y cadetes de la Escuela Naval”

La petición del mayor retirado exige a la Armada detallar los actos administrativos, convenios y recursos empleados para apoyar el rodaje, así como informes sobre personal, equipos, fuentes de financiación y legalidad de la operación

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El senador Germán Andrés Rodríguez Prieto solicita a la Armada Nacional de Colombia un informe detallado sobre su participación en la película “Padilla, El Ángel de la Libertad” - crédito Cortesía

La aparición del presidente Gustavo Petro en la producción cinematográfica Padilla, al ángel de la libertad, junto con la participación de la Armada Nacional de Colombia, ha motivado una serie de inquietudes formales desde el Congreso.

El senador electo Germán Andrés Rodríguez Prieto, mayor retirado de la Infantería de Marina y quien representa al Movimiento Salvación Nacional para el periodo 2026-2030, presentó un derecho de petición dirigido al comandante de la Armada, Juan Ricardo Rozo Obregón, solicitando información detallada sobre la colaboración institucional en la película.

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La solicitud parte de hechos confirmados públicamente desde diciembre de 2025, cuando se anunció que el Gobierno colombiano respaldaría la producción de la película sobre el almirante José Padilla López.

El 5 de marzo, medios públicos y privados difundieron que el presidente Petro participó como extra, incluso acompañado del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. y otros funcionarios del gobierno.

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Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG
La petición oficial pide a la Armada Nacional explicar bajo qué acto administrativo se destinaron personal y recursos públicos al proyecto cinematográfico- crédito @gustavopetrourrego/IG

El senador Rodríguez expuso que, aunque se sabe que la Armada Nacional se vinculó al proyecto fílmico, hasta el momento la institución no ha divulgado detalles sobre dicha colaboración.

Por ello, el congresista solicita información precisa sobre los actos administrativos, contratos o convenios que formalizaron la participación del personal, equipos y recursos de la Armada en la película. Además, pide la justificación de estos aportes y los documentos legales que los respalden.

“Acabo de radicar un derecho de petición ante el comandante de la Armada Nacional para que nos explique cómo y por qué fueron utilizados buques de guerra, helicópteros, tropa, cadetes de la Escuela Naval, para la filmación de la película donde aparece Gustavo Petro y el actor norteamericano Cuba Gooding Jr. Que nos diga quién pagó ese combustible y qué operaciones militares se dejaron de desarrollar por la filmación de la película”, indicó el congresista.

Dentro de las preguntas, el senador requiere conocer el monto total de los recursos públicos invertidos, la naturaleza de dichos recursos (si fueron presupuestales, logísticos, humanos o técnicos), las fuentes de financiación y los rubros presupuestales afectados, así como los convenios interinstitucionales o de cooperación que hayan respaldado la operación.

La propuesta cinematográfica concentra talento local en casi todos sus departamentos, presenta diálogos en varios idiomas y busca posicionarse fuera de las fronteras gracias a su contenido histórico y cultural - crédito Valencia Producciones
La solicitud requiere detallar la naturaleza de los recursos suministrados, distinguiendo entre apoyo presupuestal, logístico, humano y técnico - crédito Valencia Producciones

“La intención es evitar que se siga politizando a nuestra fuerza pública. Y recordemos que fue el propio comandante de la Armada quien dio la orden que la señorita Antonella Petro, hija del presidente de la República, fuera la madrina del buque de guerra más grande desarrollado en Colombia. Y que fue el propio comandante de la Armada Nacional quien autorizó que Nicolás Petro, el hijo del presidente, esta persona que está imputado de varios y delicados delitos, jugara tenis en el Club Naval de Oficiales en Castillo Grande, club al que nosotros estamos pagando mes tras mes. Y recordemos que también Nicolás Petro fue 15 días al Club Militar en Santa Marta, quince días con sus amigotes y solo pagó un millón de pesos. Nuestra fuerza pública se debe respetar”, detalló el congresista.

Solicitud de transparencia y rendición de cuentas

En su derecho de petición, el senador Rodríguez exige que se le entregue copia de los actos administrativos, resoluciones o directivas que permitieron los desembolsos, así como la información sobre a qué programas, proyectos o indicadores presupuestales de 2025 o 2026 se asignaron las partidas para la producción de la película.

El congresista también pide las actas y documentación acerca de la facilitación de personal de la Armada, discriminando por grados y cargos, el tiempo de colaboración y las locaciones donde se prestó el apoyo. Pregunta específicamente qué equipos, vehículos, buques, helicópteros o aeronaves se facilitaron, durante cuánto tiempo y quién asumió los gastos de operación, mantenimiento y combustibles, así como el impacto en la vida útil de estos recursos.

La inversión en la película 'Padilla' sería suficiente para costear más de 10.000 tratamientos de quimioterapia en un solo mes - crédito @radionicafm/Instagram/Colprensa/Europa Press
Rodríguez Prieto solicita información precisa sobre el monto total de los recursos invertidos por la Armada en la producción de la película- crédito radionicafm/Colprensa/Europa Press

En el caso de los alumnos de la Escuela Naval Almirante Padilla, Rodríguez solicita saber si participaron en la filmación, cuántos fueron, de qué grados y cursos, y cómo se vio afectado su calendario académico o sus vacaciones. Además, pide detalles sobre cómo se compensaron o compensarán los días u horas invertidos en el proyecto.

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