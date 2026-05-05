Colombia

Cinco ingredientes naturales que cuidan el hígado y las arterias, según el doctor Oswaldo Restrepo: los puede consumir en bebidas

Descubra cómo una combinación sencilla puede aportarle diariamente al bienestar de su salud, especialmente al ponerlos en practica en la rutina matutina y vespertina

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Vista recortada de una persona ejercitándose en ropa deportiva oscura, con una silueta de hígado verde brillante superpuesta digitalmente en su abdomen.
Cinco alimentos naturales son sugeridos como apoyo para el bienestar hepático y vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del creciente interés por alternativas naturales para mejorar la salud, el médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una receta casera que, según explicó, podría contribuir al cuidado del hígado y la circulación sanguínea.

A través de un video, el especialista detalló los ingredientes, sus propiedades y la forma de preparación de una bebida que ha sido presentada como una opción para acompañar hábitos saludables.

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Desde el inicio de su intervención, Restrepo enfatizó la importancia de proteger órganos clave del cuerpo, especialmente en un contexto donde las enfermedades metabólicas van en aumento.

Mantener un hígado sano y hacer que nuestros vasos sanguíneos no se llenen de ateromas, de placas por dentro, se vuelve fundamental en el cuidado de la salud. Te voy a exponer cinco poderosos ingredientes que juntos harán una bebida exquisita y absolutamente ganadora para el cuidado de la salud”, comentó el especialista.

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Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
El médico Oswaldo Restrepo impulsa bebida natural para la salud del hígado y la circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico explicó que la preparación se basa en cinco alimentos naturales: remolacha, zanahoria, perejil, jengibre y uchuva. Cada uno, según indicó, cumple una función específica dentro del organismo.

“Son cinco ingredientes que te van a servir para limpiar el hígado y también para limpiar vasos sanguíneos. Un objetivo en salud absolutamente importante en el cuidado”, aseguró Restrepo en el clip.

Sobre la combinación de remolacha y zanahoria, destacó su contenido antioxidante y su papel en la protección celular. Además, aseguró que estos alimentos pueden contribuir a la función hepática.

Remolacha y zanahoria es rico en antioxidantes. Es decir, que ambos son capaces de erradicar radicales libres de oxígeno, responsables del deterioro de la salud, del envejecimiento prematuro y responsable de las enfermedades crónicas degenerativas... La remolacha contiene compuestos que mejoran la función del hígado y facilitan la eliminación de las toxinas… Es, por así decirlo, un antiinflamatorio natural y un desintoxicador”, explicó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparaciones caseras con frutas y vegetales ganan popularidad para complementar estilos de vida saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perejil, según Restrepo, también cumple una función clave en esta mezcla, tanto por su aporte vitamínico como por su impacto en los vasos sanguíneos:

El perejil actúa directamente en la salud de los vasos sanguíneos. Sus vitaminas y minerales ayudan a mantener la integralidad de los vasos sanguíneos… que no están obstruidos por dentro, por placas de grasa”, aclaró.

En cuanto al jengibre, el médico resaltó su efecto antiinflamatorio, ampliamente reconocido en la medicina natural: “Ese jengibre posee propiedades absolutamente maravillosas como antiinflamatorio… ayuda a reducir la inflamación del hígado… y también ayuda a reducir la inflamación de la capa interna de las arterias”.

Uno de los elementos que más llamó la atención en la receta fue la inclusión de la uchuva, una fruta tradicional en Colombia que, según el especialista, suele ser subvalorada.

“Quién creyera que una fruta tan pequeñita, pero tan deliciosa, tiene el más alto contenido de antioxidantes de muchas frutas… estamos promoviendo, desde la uchuva, la promoción de la salud del hígado”, aseguró.

Un vaso de zumo rojo con espuma, una jarra, un extractor, remolachas, zanahorias, naranjas cortadas y jengibre en una tabla de madera sobre una encimera blanca
La receta casera que está impulsando el interés por la uchuva (Imagen ilustrativa IA)

Además, aseguró que su consumo puede aportar beneficios a nivel cardiovascular: “Ayuda a la salud de los vasos sanguíneos gracias al contenido de antioxidantes… que van a ayudar a barrer esas partículas que se van quedando adheridas a las paredes arteriales”.

Cómo preparar la bebida

Restrepo también explicó paso a paso cómo elaborar la mezcla en casa, destacando que se trata de un proceso sencillo.

Número uno: porcionar remolacha y zanahoria en pequeños trocitos… llevarlo a una licuadora con más o menos unos doscientos, doscientos cincuenta centímetros cúbicos de agua... Vamos a escoger unas ramitas de perejil frescas… cogemos el jengibre y provocamos pequeñas rodajas muy delgadas y hacemos lo mismo con las uchuvas”, indicó.

Finalmente, explicó el proceso de licuado y consumo: “Hacemos un nuevo licuado con todos estos productos y vamos a obtener una masa espesa… podemos colar esa masa… y lo podemos beber”.

En cuanto a la frecuencia, recomendó: “Podemos beber un vaso de esta ricura de bebida en la mañana y en la tarde por unos quince días. Y luego, simplemente una dosis de mantenimiento, un vaso diario”.

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