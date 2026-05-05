Colombia

La Policía desmanteló un desguazadero de patinetas eléctricas en el centro de Bogotá: dos personas fueron capturadas

Tras una investigación por la denuncia de los vecinos sobre el presunto taller, las autoridades descubrieron lo que se ocultaba detrás de la fachada

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Las autoridades realizaron una investigación que dio con el paradero del supuesto taller en el sector de Las Nieves, centro de Bogotá - crédito @PoliciaBogota/X

Un operativo policial en el centro de Bogotá expuso la existencia de un taller que, bajo la apariencia de servicio técnico, se dedicaba al desguace de patinetas eléctricas robadas.

La intervención permitió descubrir decenas de vehículos desarmados sin respaldo legal en un local de la zona de Las Nieves, dentro de la localidad de Santa Fe.

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El hallazgo tuvo como detonante la inquietud de residentes y comerciantes, quienes denunciaron movimientos sospechosos en el establecimiento. La comunidad notó que las patinetas ingresaban y salían constantemente, aunque nunca fue posible identificar a los supuestos propietarios ni el origen de los vehículos.

Las autoridades emprendieron una investigación que confirmó las sospechas: el local no mostraba signos de una operación de reparación convencional, sino un esquema sistemático de desmantelamiento.

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Robo de patinetas eléctricas
Cinco de las patinetas estaban contaban con reporte de hurto - crédito @PoliciaBogota/X

Los agentes hallaron estructuras, motores y piezas distribuidas en el sitio, lo que evidenciaba la fragmentación deliberada para alimentar el mercado de autopartes ilegales.

Durante el procedimiento, los responsables del lugar no pudieron presentar facturas ni documentos que acreditaran la tenencia legítima de los elementos incautados. Esta falta de soporte fue determinante para continuar con la intervención y proceder con incautaciones y capturas.

El taller de Santa Fe: cómo operaba y qué hallaron las autoridades

La inspección permitió decomisar 40 patinetas desarmadas, de las cuales cinco tenían reporte de robo. Además, se localizaron 21 motores adicionales, refuerzo de la hipótesis de una operación dedicada a fragmentar los vehículos y vender sus componentes por separado.

Este tipo de prácticas complica el rastreo y la devolución a sus dueños, dificultando las investigaciones policiales.

Policía Bogotá
Durante el operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de receptación - crédito @PoliciaBogota/X

En el desarrollo del operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de receptación. Una de ellas ya contaba con antecedentes judiciales por hurto calificado y lesiones personales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, según reportaron fuentes oficiales.

El local recibió una sanción administrativa de suspensión temporal de la actividad económica por 10 días, conforme a la Ley 1801 de 2016. No obstante, el caso visibiliza una modalidad que se expande en la ciudad: el despiece de vehículos para abastecer cadenas ilegales de comercialización de autopartes.

Impacto para propietarios y retos de las autoridades

La fragmentación de las patinetas no solo afecta a quienes sufren el robo, sino que también representa un desafío para las autoridades.

Desguaze de Patinetas
Las autoridades encontraron más de 40 patinetas eléctricas desguazadas en el centro de la capital del país - crédito @PoliciaBogota/X

Una vez desarmados, los vehículos pierden sus señas identificatorias, lo que complica su rastreo y recuperación. Este obstáculo incrementa la sensación de impunidad y fomenta el crecimiento del mercado ilegal.

El centro de Bogotá, caracterizado por su intensa actividad comercial y peatonal, ofrece un entorno donde este tipo de negocios pueden pasar inadvertidos sin la intervención activa de la comunidad.

La denuncia de los vecinos resultó esencial para descubrir el funcionamiento del taller y detener la operación ilícita.

En casos como este, la colaboración ciudadana se convierte en una herramienta clave. La observación atenta y la disposición a reportar anomalías permiten a las autoridades actuar de manera oportuna y exponer economías ilegales que, de otro modo, continuarían operando a plena vista.

Aumento en los hurtos a patinetas eléctricas

Donanfer Alejandro Lunar Benítez tenía el cabello oscuro al momento de cometer el hurto al ciudadano en el puente de la calle 80 con Av. NQS- crédito redes sociales
Donanfer Alejandro Lunar Benítez tenía el cabello oscuro al momento de cometer el hurto al ciudadano en el puente de la calle 80 con Av. NQS- crédito redes sociales

Bogotá enfrenta una crisis de seguridad para biciusuarios así como de patinetas eléctricas. De acuerdo con la concejala Quena Ribadeneira, la cifra de robos de bicicletas aumentó significativamente en 2025, con al menos 5.000 casos reportados entre enero y principios de septiembre, según datos oficiales de la Fiscalía General de la Nación.

Para la cabildante, dicho contexto corresponde a unos 21 hurtos diarios, lo que proyecta un cierre anual por encima de 7.500 bicicletas robadas, con un incremento del 7,3% respecto al año anterior. Las cifras presentadas por Ribadeneira muestran que Suba es la localidad más afectada, con 771 hurtos denunciados. Le siguen Engativá, con 703 casos, y Kennedy, con 700.

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