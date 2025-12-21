Deportes

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

Ante el Heidenheim, Luis Díaz llegó a 23 goles en 2024, acercándose a lo logrado en 2024 con Liverpool y 2021 con el FC Porto en materia ofensiva

Luis Díaz regresó con gol a la titular del Bayern Múnich para la fecha 15 de la Bundesliga ante el Heidenheim, luego de pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El colombiano marcó el 3-0 en la goleada 4-0 y alcanzó su mejor racha de goles en una misma temporada.

El atacante guajiro culminó una transición ofensiva del Bayern Múnich que inició por la banda izquierda, el balón circuló hasta el otro costado del campo de juego y ya en zona rival fue Josip Stanišić el que contra la línea centró el balón para que Luis Díaz se lanzara en paloma hacia la pelota y con la cabeza mandara el balón al fondo de la red.

El extremo colombiano disputó su último encuentro de 2025 antes del receso invernal y celebró su gol #23 entre sus participaciones con Liverpool, donde fue campeón de la Premier League en el primer semestre, el Bayern Múnich y la Selección Colombia. Su mejor registro anual hasta ahora es de 24 goles, cifra que alcanzó en 2021 con el Porto y en 2024 con el Liverpool.

A lo largo de su carrera, los registros anuales de Luis Díaz han sido: 2025 - 23 goles, 2024 - 24 goles, 2023 - 9 goles, 2022 - 13 goles, 2021 - 24 goles, 2020 - 12 goles, 2019 - 13 goles, 2018 - 16 goles y 2017 - 4 goles.

Estos son los 23 goles de Luis Díaz en el 2025

Luis Díaz llegó a 13
Luis Díaz llegó a 13 goles en la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich juntando todas las competencias - crédito Heiko Becker/REUTERS
  1. 16/02/2025: vs. Wolverhampton (Liverpool).
  2. 21/03/2025: vs. Brasil (Selección Colombia).
  3. 26/03/2025: vs. Paraguay (Selección Colombia).
  4. 06/04/2025: vs. Fulham (Liverpool).
  5. 13/04/2025: vs. West Ham (Liverpool).
  6. 27/04/2025: vs. Tottenham (Liverpool).
  7. 11/05/2025: vs. Arsenal (Liverpool).
  8. 11/06/2025: vs. Argentina (Selección Colombia).
  9. 16/08/2025: vs. Stuttgart (Bayern Múnich).
  10. 22/08/2025: vs. Leipzig (Bayern Múnich).
  11. 30/08/2025: vs. Augsburgo (Bayern Múnich).
  12. 13/09/2025: vs. Hamburgo (Bayern Múnich).
  15. 12/10/2025: vs. México (Selección Colombia).
  16. 22/10/2025: vs. Club Brujas (Bayern Múnich).
  17. 29/10/2025: vs. Colonia (Bayern Múnich).
  18. 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich).
  20. 08/11/2025: vs. Unión Berlin (Bayern Múnich).
  21. 19/11/2025: vs. Australia (Selección Colombia).
  22. 29/11/2025: vs. St Pauli (Bayern Múnich).
  23. 21/12/2025: vs. Heindenheim (Bayern Múnich).

Bayern Múnich termina el 2025 como líder en la Bundesliga

Luis Díaz dedicó su gol
Luis Díaz dedicó su gol al tercer bebé que tendría con su esposa - crédito Heiko Becker/REUTERS

Bayern Múnich cerró el año con una contundente victoria por 0-4 ante Heidenheim en la jornada 15 de la Bundesliga, en un encuentro que marcó el regreso de Luis Díaz tras dos semanas de ausencia. El colombiano selló la goleada con un gol de cabeza a cinco minutos del final, sumando su octavo tanto en la temporada.

El dominio del Bayern se reflejó desde el inicio, aunque el primer aviso claro del Heidenheim llegó recién a los 22 minutos, cuando Traoré falló en la definición frente al arco de Jonas Urbig. En ese momento, el equipo local buscaba el empate, pero fue Michael Olise quien amplió la ventaja para los visitantes.

El primer gol del partido llegó en el minuto 15, tras un tiro de esquina ejecutado por Olise. Jonathan Tah bajó el balón de cabeza y Josip Stanisic definió también de cabeza, abriendo el marcador para el conjunto dirigido por Kompany.

Durante la segunda mitad, el Heidenheim intentó reaccionar con mayor agresividad, pero la organización táctica y el ataque del Bayern se impusieron. Harry Kane generó varias oportunidades y, en el último minuto del tiempo añadido, marcó el cuarto gol tras eludir a la defensa rival, consolidando el liderato invicto del equipo con 41 puntos.

Bayern Múnich se encamina a
Bayern Múnich se encamina a un nuevo título en la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS
  1. Bayern Múnich: 41 puntos / +44 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. Borussia Dortmund: 32 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  3. Bayer Leverkusen: 29 puntos / +13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. RB Leipzig: 29 puntos / +11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  5. Hoffenheim: 27 puntos / +9 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  6. Stuttgart: 26 puntos / +3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol

