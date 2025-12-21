Juntos pero no revueltos: así fue cómo los partidos tradicionales anunciaron que no competirán en las consultas interpartidistas de 2026

La salida de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical de la consulta presidencial reconfigura el panorama político de Colombia para 2026 - crédito Luisa González/Reuters/Capturas de pantalla Partido Liberal Partido Conservador y Cambio Radical

Los partidos políticos colombianos y movimientos ciudadanos alistan sus estrategias de cara a lo que serán las elecciones de Congreso y Presidencia en 2026.

Una de ellas hace referencia a una consulta de precandidatos presidenciales, que se desarrollarían el 8 de marzo de 2026 (mismo día de las elecciones al Congreso), en la que definiría a un solo candidato que esté en el tarjetón de la primera vuelta, cronogramado para finales de mayo del año entrante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cuanto a la consulta interpartidista, varios partidos políticos habían manifestado a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral su intención de participar en este mecanismo.

No obstante, tras la conformación de la coalición La Gran Consulta por Colombia, integrada por los precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, varias colectividades descartaron su participación en la consulta, lo que evidenció la fragmentación de los mecanismos de selección de candidatos y anticipa una competencia reflejada por la exploración de alternativas como las encuestas internas, en lugar de la votación popular.

Son seis precandidatos de centro-derecha los que se aliaron para realizar una consulta popular en marzo de 2026 - crédito prensa David Luna

Partido Conservador

El primer partido en anunciar su salida de la consulta interpartidista fue el Partido Conservador, luego de que el senador Efraín Cepeda fuera reelegido como presidente de la colectividad de derecha, el 16 de diciembre de 2025.

En declaraciones a los medios de comunicación, el expresidente del Senado indicó que esta determinación fue dada durante una reunión con el directorio nacional y responde a la falta de consenso interno sobre la conveniencia de acudir a una consulta con otros movimientos políticos.

“Veo remoto que participemos en una consulta interpartidista”, manifestó Cepeda a la prensa nacional.

El senador Efraín Cepeda anunció que el partido Conservador no participará en la consulta interpartidista de marzo de 2026 - crédito Colprensa

Durante el encuentro, Cepeda subrayó que el objetivo central será impulsar un cambio de modelo de Gobierno en las próximas elecciones de Congreso y Presidencia, una meta que ha promovido desde su labor en el Senado durante el actual cuatrienio. El senador manifestó su disposición a explorar fórmulas que logren la unanimidad en la colectividad.

“Quiero buscar los consensos. Hoy estuvieron presentes algunos de los precandidatos y expresidentes del directorio, quienes propusieron unas convenciones descentralizadas mixtas; pueden ser virtuales, pero vamos a reunirnos formalmente y vamos a encontrar ese consenso para el mecanismo”, expresó Cepeda.

Cesar Gaviria firmó la misiva enviada al CNE donde confirmó su retiro de la consulta interpartidista - crédito Partido Liberal

Partido Liberal

El pronunciamiento del Partido Conservador generó un efecto dominó. El 19 de diciembre, el Partido Liberal envió una carta al Consejo Nacional Electoral manifestando su declinación a participar en consultas interpartidistas para marzo de 2026.

Aunque en el documento enviado al órgano electoral, la colectividad liderada por el expresidente Cesar Gaviria no expone sus razones para no estar en la contienda que definiría a un candidato presidencial, fuentes cercanas al proceso indican que la colectividad optó por no someterse al mecanismo debido a la falta de consensos claros sobre alianzas, reglas de juego y posibles candidaturas presidenciales.

“En consideración a la Resolución No. 1542 del 01 de abril de 2025, con la cual se fijó la fecha para la celebración de la Consulta Popular interpartidista para elegir candidato presidencial a celebrarse el 08 de marzo de 2026 y en ejercicio al derecho otorgado en el parágrafo primero del artículo primero ibidem, nos permitimos manifestar la intención de la Colectividad de NO participar en la consulta”, señaló el Partido Liberal en la misiva.

Antes de su retiro de la consulta interpartidista, las toldas liberales le habían ofrecido su aval al precandidato Daniel Palacios. Sin embargo, el aspirante también participará en La Gran Consulta por Colombia de los precandidatos de centro-derecha.

Comunicado oficial del Partido Liberal en el que se anuncia su retiro de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 - crédito red social X

Partido Cambio Radical

El otro movimiento que también comunicó su salida de este mecanismo fue Cambio Radical, partido liderado naturalmente por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

En su carta dirigida al CNE, la colectividad indicó que la decisión obedeció a un “análisis interno”, pese a que a principios de diciembre habían expresado su intención de participar en la consulta.

“Manifiesto que el PARTIDO CAMBIO RADICAL ha decidido, tras un análisis interno. RETRACTARSE de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030”, se lee en el documento dirigido al organismo electoral.

Cambio Radical informó que no participará en la consulta de marzo de 2026 - crédito Redes sociales/X

Otros partidos

En contraste, el Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, y que definió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, mantiene su propuesta ante el Consejo Nacional Electoral, aunque no ha descartado la posibilidad de recurrir a una encuesta para elegir a su representante en eventuales alianzas.

En el espectro más cercano al Gobierno nacional, los nombres de Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo Rentería se perfilan como posibles contendientes, aunque se mantienen distantes del Frente Amplio propuesto por el presidente Gustavo Petro, que contaría con el senador Iván Cepeda, que ganó la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025.

Según informó El Espectador, la relación entre estos sectores y el mandatario se ha deteriorado por acusaciones de “traiciones y corrupción”, lo que ha dificultado la consolidación de una coalición oficialista.

Imagen de referencia - La Gran Consulta por Colombia se consolida como el primer bloque opositor en confirmar su participación en la contienda presidencial de marzo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Por su parte, el partido La U podría sumarse a la competencia, aunque aún no ha definido un candidato ni ha otorgado avales. De acuerdo con el diario bogotano, se especula que el exembajador Roy Barreras podría ser su carta en una eventual elección, aunque la decisión permanece abierta.

En este contexto, la única certeza es la reorganización de las estrategias partidistas y la preferencia creciente por mecanismos internos como las encuestas, en detrimento de las consultas abiertas.