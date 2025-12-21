Gustavo Bolívar envió mensaje a Banco de la República, tras crítica de Petro a tasas de interés

Gustavo Bolívar lanzó una dura crítica a la junta directiva del Banco de la República - crédito Carlos Ortega/EFE

Al presidente Gustavo Petro se sumó Gustavo Bolívar para cuestionar la independencia del Banco de la República, con críticas que se han ido escalando en redes sociales.

De hecho, en las horas de la mañana del sábado 21 de diciembre de 2025, el presidente Petro publicó un extenso mensaje en el que sugirió que las decisiones del Banco de la República responden a intereses distintos a los de la ciudadanía.

La controversia se encendió cuando el mandatario afirmó que “el Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores”, y acusó a la junta directiva de estar “dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero”.

Estas declaraciones partieron de un publicación del emisor en la que comunicó la cifra de la tasa de interés de política monetaria que, según el Banco de la República, “se mantiene en 9,25%”. No subió, y esta medida fue catalogada como “cautelosa” por los directivos del emisor.

Mensaje de Gustavo Bolívar al Banco de la República - crédito @GustavoBolivar/X

Esta notificación pareció no gustarle al jefe de Estado, que ha reñido durante su gobierno por los incrementos de las tasas de interés.

A estas declaraciones se sumó el senador Gustavo Bolívar, que defendió el mensaje de Petro y acentuó la desconfianza del gobierno hacia la supuesta autonomía del banco central.

“Respetamos la autonomía del Banco de la República, siempre. Pero surge una pregunta, ¿son autónomos en sus decisiones? No creo. Obedecen a intereses de los especuladores financieros y por eso no bajan las tasas, por eso no se les puede tildar de independientes”, aseguró Bolívar en sus redes sociales.

El duro mensaje de Petro contra el Banco de la República

La decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés de política monetaria en 9,25% desató críticas desde la Presidencia.

El mandatario reaccionó a través de sus redes sociales cuestionando la supuesta estabilidad anunciada por la junta directiva.

Según el presidente, “no mantienen igual la tasa de interés como dice el Banco de la República, no es verdad; sino que suben es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado”.

Para él, la decisión puede tener efectos de fondo sobre el valor de la moneda y la economía nacional, advirtiendo que “el banco puede desencadenar una revaluación peligrosa”, en un contexto en el que “Estados Unidos y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países”.

El mandatario aseveró que, por culpa de Ocampo, no tiene mayorías en la Junta Directiva del Banco de la república - crédito @petrogustavo/X

El presidente no ocultó su desconfianza frente a la independencia del banco central y fue enfático. En sus palabras: “Quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”, dijo.

Pero hizo además una autocrítica pública, en la que señaló uno de sus mayores errores en la conformación de la junta directiva de la entidad:

“Ocampo (el exministro) me recomendó la persona que indiqué que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente acepté, dijo que era progresista, qué barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría, qué engaño hasta con las mismas tesis de Ocampo que ya no las aplica su recomendada. Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Me autocrítico. Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador, pero le creí a Ocampo, muy ingenuo yo”.

El mandatario fue más allá en sus críticas al sistema, asegurando que “los economistas del poder no van a la cárcel, a quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero”.

Gustavo Petro acusó a la oposición de estar en el Banco de la República

Petro también se refirió a las pugnas internas y acusaciones, y dijo que “la que acusa a Bonilla, una asesora uribista, también estaba con Ocampo y antes con Restrepo y con Carrasquilla en el gobierno de Duque, a Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí, los que se decían de centro”.

En su mensaje, el presidente lamentó que una parte de la junta directiva del banco no haya articulado sus decisiones al “programa de gobierno que el pueblo votó”, sugiriendo que han decidido “sabotearlo”.

El presidente acusó al exministro de Hacienda de interferir en la elección de la Junta directiva del Banco de la República - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Petro también escribió que cualquier alianza política debe basarse en “sólidos objetivos a favor del pueblo”, y reiteró la necesidad de construir “un estado social de derecho como ordena la constitución, que implica una economía social de mercado y con la regulación estatal en los sectores estratégicos económicos del país bien puesta”.

Según el presidente, “así es como el mundo se dirige hoy económicamente”, y este proceso debería estar ligado a la descarbonización de la economía, ya que “si no, es la vida la que perece”.

Finalmente, defendió su gestión y el modelo alternativo promovido desde el gobierno: “He demostrado en mi gobierno y en el bienestar mismo del pueblo, que ha aumentado, que las tesis neoliberales no son ciencia, son solo ideología política falseante al servicio de los megarricos”.