El doloroso adiós de Jessica Cediel a su padre: “No sé cómo superar tu partida”

La presentadora colombiana Jessica Cediel enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel, y conmueve a miles con un mensaje cargado de dolor, gratitud y unión familiar.

En un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, la presentadora expresó la magnitud del vacío que deja este adiós en su vida, y agradeció el amor, las lecciones y cada instante compartido junto a su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Te me fuiste Cediel, te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió Jessica Cediel en un extenso texto compartido en su perfil de Instagram, plataforma desde la que mantiene una activa comunicación con sus seguidores.

La presentadora confesó sentirse profundamente afectada por este duelo: “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”.

La conductora agradeció a su padre el ejemplo, la compañía y todas las enseñanzas recibidas durante su vida, resaltando frases que transmiten la valentía y la resiliencia como valores fundamentales que él le inculcó. “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada”, puntualizó en su despedida.

Jessica Cediel compartió recuerdos junto a su padre en redes sociales, mostrando la cercanía y el cariño que los unía. - crédito captura de video/@jessicacedielnet

La unión familiar y el amor, pilares en la despedida

Jessica Cediel subrayó el agradecimiento a su madre y hermanas por el respaldo y el amor demostrado a lo largo del proceso. “Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo”, escribió la presentadora.

La familia Cediel sostuvo la unión ante la enfermedad de Alfonso Cediel, quien padecía de Párkinson y requirió cuidados especiales durante los últimos años. Su estado de salud fue compartido de manera transparente por la presentadora a través de sus redes, generando numerosas muestras de respaldo de parte de admiradores y amigos.

El sufrimiento por la enfermedad y el acompañamiento hasta el final

En su publicación, Jessica Cediel hizo referencia a los desafíos vividos a raíz de la condición médica de su padre, pero enfatizó el acompañamiento constante y el esfuerzo para brindarle cuidados. “Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, escribió, puntualizando la importancia del sostén familiar en los momentos complejos de la enfermedad.

La presentadora agradeció a quienes manifestaron cariño hacia su padre, subrayando la presencia de allegados y una comunidad digital que siguió de cerca este capítulo en la vida de la famosa comunicadora. “Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor”, reiteró.

La presentadora destacó la importancia de la familia en los cuidados y acompañamiento a su padre durante su enfermedad. - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Recuerdos y enseñanzas que perduran

Jessica Cediel también evocó con nostalgia los momentos de ternura, los juegos y las bromas que compartió junto a su padre. “Gracias por tu humor negro, por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante”, confesó en otro de los extractos más resonantes del mensaje.

Las imágenes y videos difundidos por Cediel muestran escenas cotidianas que reflejan la cercanía familiar y el afecto constante entre padre e hija. La presentadora publicó testimonios visuales con los que buscó mantener viva la memoria de quien, según sus palabras, fue “el mejor papito del mundo”.

Seguidores de la presentadora expresaron mensajes de apoyo tras conocer la noticia y la despedida dedicada a su padre. - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Un mensaje de fe y despedida

En el último tramo de su despedida, Jessica Cediel dio lugar a la espiritualidad y al consuelo, aceptando la voluntad de Dios frente a la partida de Alfonso Cediel. “Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia”, manifestó en voz de fe y resignación, como reportó Semana.

El adiós concluyó con un tributo afectuoso: “Buen viaje Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI.” La frase resonó entre seguidores que multiplicaron los mensajes de apoyo, destacando el valor de compartir el duelo abiertamente.