Colombia

Denuncian nueva modalidad de robo en reconocido centro comercial de Bogotá: “Está dentro con un cuaderno, solicitando la información”

Según la denuncia, varias personas interceptan a los compradores con un cuaderno en la mano pidiendo datos personales

Guardar
La mujer denuncia que fueron perseguidos por un hombre que llevaba un cuaderno en la mano - crédito @decostrucciondelamor / TikTok

Mientras la afluencia crece en los centros comerciales de Bogotá durante la navidad, nuevas técnicas de hurto aparecen entre los compradores, generando alarma entre los ciudadanos.

La reciente denuncia divulgada en redes sociales, específicamente en la cuenta de TikTok @decostrucciondelamor, revela una modalidad que mezcla manipulación, distracción y el posible uso de químico tóxicos, todo encubierto bajo situaciones cotidianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente particular narrado por la usuaria empezó tras asistir a un bautizo, cuando ella y su pareja paseaban por el centro comercial Avenida Chile. Allí, un hombre, que dijo ser oriundo de Antioquia, los interceptó bajo la excusa de requerir “un momento” para hacer una gestión.

Al obtener una respuesta negativa, el sujeto cambió su actitud y comenzó a increpar a la pareja con frases como: “Ustedes no tienen afán” o “son unos rolos de mierda, que nunca ayudan a nadie”. El ambiente hostil obligó al equipo de seguridad del centro comercial a intervenir y escoltar a los afectados, evitando así cualquier confrontación directa.

La mujer denunció que ante
La mujer denunció que ante la negativa inicial, el hombre se volvió hostil - crédito Freepik

Lejos de haber terminado, la situación se prolongó. La víctima relató que tras refugiarse en varias cafeterías para calmarse, el mismo hombre reapareció en la entrada principal.

En ese segundo encuentro, el individuo se presentó como “ingeniero de petróleos”, indicando que estaba con su “hija abogada”. Todo mientras portaba un cuaderno y recorría diferentes áreas del establecimiento, buscando el contacto insistente con los clientes.

La preocupación central, según la denunciante, radica en el aparente uso de sustancias nocivas como la escopolamina: “Este señor evidentemente quiere robar a la gente, dándole burundanga, porque es lo que van a hacer. Y tienen a su disposición de llevar a la gente por todo el centro comercial y sacar de todos los cajeros que existan en el centro comercial”.

La fórmula consistiría en usar el cuaderno (supuestamente impregnado con algún químico) para generar un estado de indefensión en la potencial víctima, facilitando así la sustracción de dinero u objetos de valor, o incluso reteniéndola bajo amenaza.

Según la denuncia, los ladrones
Según la denuncia, los ladrones buscarían desocupar cuentas bancarias - crédito Freepik

La denuncia aumentó de tono cuando la protagonista se dio cuenta de que el sujeto no actuaba solo. Lo acompañaban dos mujeres, vestidas de modo elegante, quienes cambiaban de ropa en el mismo centro comercial, fingiendo ser compradoras.

Ante estas evidencias, la víctima contactó nuevamente a la policía y entregó una descripción minuciosa de los sospechosos, llamando a la alerta pública y recomendando máxima precaución, especialmente durante el movimiento navideño.

Las reacciones de la comunidad virtual aparecieron de inmediato. En los comentarios, varios relatos validaron la narrativa original. “Muchas veces se acercan a uno con un papel o un cuaderno con la excusa de que están buscando una dirección, uno agarra el papel y eso tiene escopolamina para poderlo manipular en el momento y robar”, advierte uno de los mensajes, dejando entrever que este método no es nuevo pero sí está cobrando fuerza.

Otras intervenciones detallaron que el contenido del cuaderno podría liberarse en el aire mediante un soplido, adormeciendo a quien lo aspire. Usuarios recalcaron la importancia de ignorar solicitudes sospechosas y de no manipular objetos entregados por desconocidos.

El hombre estaría portando un
El hombre estaría portando un cuaderno con un químico - crédito Freepik

“A mí me pasó la semana pasada ahí en la entrada, una mujer con cuaderno insistía en que le prestara atención; menos mal ignoré y seguí”, compartió otra persona en la misma publicación.

La reiteración de casos en Avenida Chile y el aparente trabajo coordinado entre varios actores refuerzan la inquietud de quienes frecuentan centros comerciales en la capital colombiana. La comunidad valora positivamente la actuación de seguridad interna, viéndola como un factor clave para frenar estos intentos delictivos.

Las plataformas sociales han servido como punto de encuentro para compartir advertencias y estrategias de autoprotección ante estos incidentes.

Así, el caso expuesto por @decostrucciondelamor pone sobre la mesa la urgencia de la vigilancia ciudadana, más aún en fechas marcadas por la alta concentración de público y la búsqueda de compras de última hora.

Temas Relacionados

Centro comercial Avenida ChileIntento de HurtoEscopolaminaTikTokTemporada navideñaColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades desactivaron artefacto explosivo y frustraron atentado contra estación de Policía en Caquetá

La rápida reacción policial y militar evitó una tragedia mayor luego del hallazgo y neutralización de un artefacto instalado en un vehículo cerca de la estación de la Policía

Autoridades desactivaron artefacto explosivo y

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional

Aunque entre club y jugador estaría todo acordado, restan detalles entre los equipos para hacer oficial la llegada del extremo al fútbol argentino

Negocio entre Marino Hinestroza y

Bayern Múnich vs. Heidenhem - EN VIVO: siga aquí el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga en la fecha 15 del fútbol de Alemania

El atacante colombiano pagó ante Mainz 05 la fecha de sanción por acumulación de tarjetas de amarillas y regresa a la convocatoria de Vincent Kompany tras unas breves vacaciones

Bayern Múnich vs. Heidenhem -

Centro Democrático se despachó contra Iván Cepeda por comentarios contra Álvaro Uribe Vélez: “No existe una sola sentencia”

El partido político defendió la gestión del expresidente y cuestionó la validez de los testimonios utilizados por el senador del Pacto Histórico

Centro Democrático se despachó contra

Sismo en Huila este 21 de diciembre: magnitud y epicentro del último temblor

El país se localiza en una zona sísmica altamente activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Sismo en Huila este 21
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

J Balvin anuncia dónde pueden

J Balvin anuncia dónde pueden “pagarle lo que le deben” tras sus presentaciones en Bogotá y Medellín: “50 centavos o 100 pesos”

Manuela Gómez calienta el ambiente antes de ‘La casa de los famosos Colombia’, envío mensaje a Lorena Altamirano y Nicolás Arrieta: “No me van a opacar”

Bukele resalta éxito de Shakira y su residencia en Centroamérica: “El Salvador está cambiando”

El doloroso adiós de Jessica Cediel a su padre: “No sé cómo superar tu partida”

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Deportes

Negocio entre Marino Hinestroza y

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional

Bayern Múnich vs. Heidenhem - EN VIVO: siga aquí el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga en la fecha 15 del fútbol de Alemania

Edwuin Cetré, bicampeón en Argentina con Estudiantes, continuará su carrera en el fútbol español: estas son las opciones

Mario Alberto Yepes tras su partido de despedida en Cali: “La pasé súper bien y estoy muy agradecido”

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante