Angélica Lozano respondió a Gustavo Petro, que intentó defender a Ricardo Bonilla con el hundimiento del presupuesto del 2025: esto dijo

En lo que sería una nueva controversia entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, la congresista del partido Alianza Verde cuestionó la manera en que el primer mandatario buscaría defender a su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla: señalado de haber ordenado el direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo (Ungrd), utilizando para tal fin el presupuesto hundido del 2025.

En su perfil de X y en respuesta al jefe de Estado, Lozano explicó que el Congreso rechazó el proyecto porque detectó que el Ejecutivo trasladó todos los recursos para la organización de las elecciones del ámbito de la Registraduría al Ministerio de Hacienda. Según la senadora, la decisión fue consciente y deliberada por parte de Hacienda, cuyo jefe de presupuesto reconoció que no se trató de un error sino de una determinación polémica.

“Presidente Gustavo Petro, el presupuesto del año que termina se negó porque la víspera de la votación encontré en la ponencia que el gobierno usurpaba las funciones de la Registraduría al pasarle todos los recursos para organizar las elecciones al Ministerio de Hacienda”, expuso Lozano, que reafirmó su oposición a la gestión del presidente, pese a que en la segunda vuelta del 2022 dio su respaldo para que el hoy mandatario llegara a la Casa de Nariño.

Según la senadora, este detalle en la ponencia final resultó determinante. “Por eso se negó y procedió su decreto. La codicia y violación al Estado social de derecho fue de Hacienda, a consciencia y decidido. Así lo reconoció el jefe de presupuesto. Le pregunté si fue un error: No, ‘es una decisión que sabemos, es algo polémica’”, afirmó la congresista, esposa de la precandidata presidencial Claudia López, que también se desmarcó del Gobierno Petro.

Con ello, en su exposición, la parlamentaria bogotana argumentó que el hecho de que la cartera asumiera la totalidad de los recursos destinados a la organización de las elecciones representaba una alteración grave de las competencias institucionales, lo que motivó la decisión de negar el presupuesto por parte del Congreso: que por ese entonces aspiraba a que fuera de $523 billones, incluida una ley de financiamiento por $12 billones que no se aprobó por el legislativo.

Así defendió Gustavo Petro a Ricardo Bonilla y recordó la polémica por el presupuesto

En su mensaje, salió en respaldo a la gestión del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ante las acusaciones de compra de votos que lo tienen hoy en la cárcel, y sostuvo que la propia negativa al presupuesto en el Congreso funcionó como prueba a favor de su inocencia. Un argumento que fue desmentido por Lozano, en la respuesta anteriormente citada sobre la manera en que no se le dio viabilidad al proyecto presentado por el entonces ministro al Congreso.

“Lo acusan de comprar congresistas pedigueños, y no miran, como prueba favorable, que los supuestos sobornados hundieron el presupuesto de la nación presentado por el Gobierno. Prueba a favor contundente del ministro Bonilla, pero que la prensa silencia, afirmó el primer mandatario, que en múltiples mensajes ha insistido en la inocencia de su exfuncionario, que estuvo hasta diciembre de 2024 en el cargo; cuando renunció para defenderse de sus señalamientos.

El presidente insistió en que su administración detectó y denunció actos de corrupción, pero los casos históricos provienen de gobiernos anteriores. “Que ha habido corruptos en mi Gobierno sí, yo mismo los he echado y mostrado los enormes hechos de corrupción fabricados por la oligarquía de cuantía billonaria en la salud, en Fomag, en Dian, en la Polfa (...) Nosotros mismos hemos encontrado las redes, cortado sus funciones y entregamos a la justicia las pruebas”.

A su juicio, la Fiscalía, que preside Luz Adriana Camargo, con la que recientemente ha tenido una serie de desencuentros públicos por sus decisiones, debe mantener independencia política frente a este y otros casos. “Yo propuse una terna a la fiscalía de personas que no conocí, sino por sus hechos, sabía que era un enorme riesgo y preferí la democracia. Aún está por verse si acerté o no. Pero quería una fiscalía que no persiguiera por razones políticas”, puntualizó.