Uribe lanzó una dura acusación: “Hoy el presidente Petro no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”

Uribe lanzó una dura acusación: "Hoy el presidente Petro uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas" - crédito @AlvaroUribeVel / X

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, lanzó duras acusaciones contra Gustavo Petro, actual presidente, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

En su mensaje, Uribe cuestionó la postura de Petro frente a los grupos armados ilegales y sugirió una cercanía ambigua del mandatario tanto con los paramilitares como con las guerrillas.

“Temblaba ante los paramilitares, y hoy el presidente Petro uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”, afirmó Uribe, marcando el tono de sus críticas y poniendo en duda la coherencia del presidente en su relación con estos actores armados.

El exmandatario también abordó el tema de las Convivir, organizaciones de vigilancia y seguridad ciudadana que han sido objeto de debate en Colombia.

Las declaraciones del exmandatario colombiano en redes sociales han puesto en entredicho la coherencia del actual jefe de Estado respecto a su relación con organizaciones ilegales y su política de seguridad - crédito Colprensa

“Las Convivir las creó un gobierno anterior al que yo presidí. Las apoyé porque la Corte Constitucional las declaró exequibles, porque creo en la cooperación transparente de la ciudadanía con la fuerza pública. Cuánto mejor eso que guerrillas o paramilitares, cuánto mejoró el país en seguridad”, sostuvo Uribe, defendiendo la legalidad y el impacto positivo de estas entidades en la seguridad nacional.

Uribe profundizó en sus críticas al recordar episodios en los que, según él, Petro habría mostrado una actitud contradictoria frente a los paramilitares.

“Recuerdo el presidente Petro yendo donde los paramilitares. Hablaba mal de ellos en público, y allá iba, a rendirle pleitesía a Carlos Castaño”, relató el exmandatario, aludiendo a la figura del exjefe paramilitar. En su opinión, “era proguerrillero en público y proparamilitar en privado. Hoy está bien enamorado de unos y de otros. Qué grave”.

En su cierre, Uribe contrastó su visión de la seguridad con la que atribuye al actual gobierno, subrayando su preferencia por un modelo basado en la fuerza pública, la Constitución y la participación ciudadana, en oposición a lo que describe como una política de acercamiento a grupos ilegales.

El Centro Democrático advierte: “Presidente Petro: el espectro electromagnético no es suyo, es del Estado. Pero usted lo trata como ‘exprópiese’, al estilo Chávez, Maduro y Castro”

La decisión del presidente Gustavo Petro de abrir una nueva licitación para el espectro electromagnético del Canal 1 ha generado una fuerte reacción del Centro Democrático, que lo comparó con Chávez, Maduro y Castro y calificó la medida como una “mordaza” contra la libertad de prensa.

El presidente Gustavo Petro está en medio de una tormenta mediática por los planes que tendría para la señal del Canal 1 - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El conflicto se intensificó tras la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, que investiga presuntas irregularidades en el control del canal y su alianza con Prisa Media.

Paralelamente, la Superintendencia de Sociedades examina la estructura accionaria de Plural Comunicaciones, actual concesionario, lo que ha generado preocupación pública y advertencias sobre posibles actos de censura.

El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, denunció ante los medios un “hostigamiento sistemático” por parte del Gobierno y calificó la decisión como un “atentado a la libertad de prensa”.

Sectores políticos han descrito la medida como una “expropiación” de facto, señalando que busca controlar la narrativa mediática.La controversia se remonta a agosto de 2025, cuando Petro ordenó al Ministerio de las TIC abrir la licitación, argumentando que la concesión había finalizado.

Sin embargo, Plural Comunicaciones sostiene que el contrato está vigente hasta 2037, lo que ha dado lugar a una disputa legal y administrativa. En diciembre de 2025, la justicia colombiana aceptó una tutela presentada por Plural Comunicaciones contra el Ejecutivo, en la que se denunció un patrón de hostigamiento para forzar la entrega del canal.

Con este mensaje, el Centro Democrático arreció en sus críticas al presidente Gustavo Petro, por la licitación del Canal 1 - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Petro defendió la medida y afirmó que el canal es propiedad del Estado, no de particulares: “El Canal 1 es del estado, señor Uribe, ¿no sabía? Nadie expropia su propiedad”, declaró el mandatario.

El Centro Democrático respondió: “Presidente Petro: el espectro electromagnético no es suyo, es del Estado. Pero usted lo trata como ‘exprópiese’, al estilo Chávez, Maduro y Castro.

Abrir una licitación para tumbar una concesión vigente hasta 2037 no es democracia: es mordaza. Hoy es Canal 1, mañana la libertad de prensa… y pasado mañana la cuenta la pagan los colombianos, no usted y su candidato Cepeda”. Petro ha manifestado que la nueva licitación busca que el canal sea gestionado por periodistas y cooperativas, con el objetivo de descentralizar la propiedad de los medios.