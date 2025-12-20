Petro expuso los correctivos inmediatos que hizo al Ejército Nacional por la escalada de violencia en Cauca y Cesar: “Falta de seguridad militar”

Petro expuso los correctivos inmediatos que hizo al Ejército Nacional por la escalada de violencia en Cauca y Cesar - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

Continúan las arremetidas violentas en el territorio nacional a cargo de los grupos armados ilegales. Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre de 2025, provocó enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

La población local experimentó una noche de terror, con familias buscando refugio por las detonaciones y el cruce de disparos. El uso de drones para arrojar explosivos sobre la estación policial marcó una escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales en la región.

Soldados y policías respondieron a la ofensiva en puntos del casco urbano, donde se reportaron combates directos con los presuntos disidentes. Los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas, alterando la vida cotidiana del municipio y reflejando la persistencia de la violencia en el norte del Cauca.

Dos días después, en Aguachica, Cesar, un atentado con explosivos contra un batallón militar dejó un saldo de siete muertos y 31 heridos, según el balance oficial. Las autoridades atribuyeron el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desplegaron medidas de emergencia para contener la situación.

Durante la emergencia, se reportaron detonaciones y disparos que alteraron la tranquilidad local. Tropas del Ejército respondieron con ráfagas de fusil para defenderse. Los 31 heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Tras el atentado, la gobernación del Cesar implementó una restricción de movilidad mediante el Decreto N.º 208 del 18 de diciembre de 2025, que limita el tránsito en la zona hasta las 8 a. m. del viernes 19 de diciembre. El comunicado oficial señala: “Esta medida se adopta como una acción excepcional y transitoria de policía, con el propósito de prevenir posibles alteraciones del orden público”.

Entre otras estrategias, anunció la convocatoria de una Mesa Extraordinaria de Seguridad urgente junto a la Alcaldía, el Ejército y la Policía para reforzar las garantías a la comunidad. “Mi solidaridad, y toda la de mi equipo del Gobierno del Cesar, con las familias de militares fallecidos y heridos en este hecho”.

La respuesta de Petro a la oleada de violencia en Colombia

Frente a los episodios de violencia registrados en Cauca y César, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso, en redes sociales, varias de las conclusiones a las que llegó tras una reunión con los altos mandos del Ejército Nacional.

En su mensaje, reconoció que hubo una fallas por parte de los uniformados en la guardia de la estación cercana a la ruta del sol II, Aguachica, Cesar.

“En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra. Menos Aires, Cauca y Aguachica, César: Falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica”(sic), escribió en su cuenta de X.

Sobre el episodio en el Cauca, Petro aseguró que hubo irregularidades en los anillos de seguridad, por lo que solicitó corregir de manera inmediata. “Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Correctivos inmediatos”.

En este contexto, solicitó a los grupos armados cesar la violencia en el territorio de cara a las fiestas de fin de año. “La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”, indicó el jefe de Estado, que anunció esfuerzos para evitar alteraciones del orden público.