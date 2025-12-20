Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Las redes sociales no fueron ajenas al momento de tensión entre ambos, cuando volvieron a verse previo al show de Blessd en el Barrio Antioquia - crédito @Ashley_Clipss/TikTok

El inesperado reencuentro entre Karina García, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia y La mansión de Luinny en el que se llevó la victoria, y el cantante Blessd generó reacciones encendidas en plataformas digitales.

El encuentro tuvo lugar poco antes de que el Bendito brindara una presentación en la sede de Dímelo Jara Company, en el barrio Antioquia de Medellín. El momento fue captado durante una transmisión en vivo de Westcol, que acompañaba a Blessd. En un momento de la interacción, el reguetonero volteó hacia donde se encontraba Karina y la saludó diciendo “Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga”, antes de continuar su conversación con Westcol sobre su tradicional evento comunitario en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La interacción, breve pero significativa, no pasó desapercibida para los seguidores, quienes comentaron sobre la tensión percibida (especialmente por parte de Karina) y el trasfondo sentimental entre los protagonistas.

Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde la nostalgia hasta el humor, con frases como “Se reencontró con su ex colágeno”, “Donde hubo fuego, cenizas quedan” y “Karina estaba nerviosa, se le notó mucho”. Otros usuarios restaron importancia al momento, señalando que Blessd actualmente mantiene una relación con otra persona y que el saludo fue simplemente cordial.

La viralización del video puso nuevamente en el centro de la conversación pública la historia personal de ambos, alimentando especulaciones y debates entre los internautas. No obstante, eso no le impidió a Karina disfrutar de la presentación de Blessd, desde su palco, momento que también fue captado por los asistentes al evento.

Pese al momento de tensión entre la influenciadora y el cantante, eso no le impidió a la ganadora de 'La Mansión de Luinny' corear los temas del reguetonero a viva voz - crédito @letengoelchisme/Instagram

Cabe recordar que ambos mantuvieron un noviazgo intermitente que concluyó antes de que Karina hiciera su ingreso a La casa de los famosos. Debido a una serie de revelaciones de la influenciadora en el reality show, Blessd pidió no ser vinculado con la modelo en el futuro.

De hecho, la publicación de su sencillo Diomedez en octubre pasado fue interpretada como una referencia a su distanciamiento de Karina, particularmente por el verso que dice: “Chimba que mi pio queda dando lora en reality, no se olvidan de mi chimbo, mucho menos de como yo les daba”.

La alusión provocó que García rompiera en llanto frente a los demás concursantes - crédito @lacasadelosfamosos / TikTok

Al respecto, Karina afirmó que no recordaba con exactitud lo que dijo sobre su pasada relación con el cantante, asegurando que no le interesaba abordar el tema. De hecho, recalcó que las menciones a Blessd en el formato de telerrealidad surgieron por iniciativa de otros, y no por interés propio en abordar el tema.

“Steven fue una persona que amé muchísimo. Hoy en día nos la llevamos súper bien. Lo llevo en el corazón, es una persona demasiado talentosa, tiene un talento impresionante (...) Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema”, puntualizó en declaraciones para La Kalle.

Navidad Bendita: compromiso social de Blessd en Medellín

Mientras el reencuentro acaparaba la atención en redes, el reguetonero sigue inmerso en la cuarta edición de la Navidad Bendita, una iniciativa que se transformó en un referente de compromiso social en Medellín.

El evento, que se celebra durante toda la Novena, del 16 al 24 de diciembre, ofreceuna amplia agenda de actividades para niños, adultos mayores, habitantes de calle y familias de la ciudad.

Entre las experiencias programadas destacan una zona de videojuegos, barbería, granja de animales y, como novedad, una pista de hielo instalada en el barrio para el disfrute de la comunidad. La agenda incluye el inicio de las novenas, jornadas sociales, actividades especiales para adultos mayores con rifas y entrega de electrodomésticos, espacios para nuevos talentos musicales, la visita de jugadores de Atlético Nacional, recorridos por fundaciones y la tradicional entrega de regalos por parte de Papá Noel, que no es otro que el mismo Blessd disfrazado.