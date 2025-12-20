‘Jugadita’ por decreto de emergencia económica provocó una lluvia de críticas en el país contra el Gobierno Petro: “Es inconstitucional”

Así reaccionó el país político tras anuncio del Gobierno Petro sobre decretar emergencia económica - crédito Colprensa/Presidencia/Senado

El Gobierno de Colombia se prepara para declarar la emergencia económica con el objetivo de cubrir un déficit presupuestal de $16 billones, una medida que busca garantizar la estabilidad fiscal y responder a la reciente caída de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Esta decisión, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se produce en un contexto de alta presión sobre las finanzas públicas y con la mirada puesta en mantener la confianza de los mercados.

El ministro Ávila anticipó que el decreto que oficializará la emergencia podría emitirse el viernes 19 de diciembre de 2025, y que en los días siguientes se publicarán las normas reglamentarias que detallarán las acciones tributarias a implementar. Según explicó, el Ejecutivo utilizará estos mecanismos extraordinarios para recaudar los ingresos necesarios mediante decretos con fuerza de ley, tras el fracaso del proyecto legislativo que debía asegurar los recursos para el funcionamiento estatal en 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, Ávila declaró: “Vamos a procurar que a través de la emergencia económica, y los decretos reglamentarios, se tomen las medidas tributarias para compensar esos dineros faltantes”, según recogió la información oficial. La autoridad monetaria, por su parte, optó por mantener sin cambios su tasa de interés, enviando una señal de estabilidad a los mercados financieros.

Así reaccionó el país político tras anuncio del Gobierno Petro sobre decretar emergencia económica

Las declaraciones de Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, causaron preocupación en distintos sectores del país, en especial el de oposición. Para la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la propuesta de la actual administración es inconstitucional.

María Fernanda Cabal afirmó que Petro quiere tapar el gasto desmedido de su administración con el decreto de emergencia económica - crédito @MariaFdaCabal/X

En ese sentido, señaló que el Gobierno Petro debería pensar en estrategias de ahorro y de reducción de presupuesto en vez de declarar una emergencia de este tipo.

“¿Otro decreto inconstitucional? No existe hechos sobrevinientes que respalden esa declaratoria. Aquí si el gobierno Petro no robara, alcanzaría la plata”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Andrés Forero rechazó la propuesta de decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Prensa Andrés Forero

Bajo la misma línea, Andrés Forero, representante a la Cámara, sostuvo que el jefe de Estado y su gabinete tenían planeado aprovecharse de las vacaciones de varias entidades judiciales para sacar a la luz su propuesta.

“Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional”, señaló en la misma red social.

Claudia López afirmó que Petro quiere poner más impuestos a los colombianos - crédito @ClaudiaLopez/X

La precandidata presidencial Claudia López también expuso su desdén hacia la idea del ministro Ávila, que, en su opinión, pretende que los colombianos paguen más impuestos. Desde su perspectiva, la propuesta del Gobierno nacional busca tapar los escándalos de corrupción y el aumento del gasto público.

“El regalo de navidad del gobierno es clavarnos una tributaria de $16 billones de nuevos impuestos por decreto. Ministro, la única emergencia económica que hay es la de la corrupción, el gasto, y el endeudamiento disparado del gobierno”, escribió en X la exalcaldesa de Bogotá.

Y agregó: “Lo que tienen que hacer es recortar burocracia, corrupción y politiquería en vez de asaltar los bolsillos de la ciudadanía! ¿Será que la Corte nos regala unas medidas cautelares que suspendan semejante abuso?”

Katherine Miranda considera inconstitucional la propuesta de decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Prensa Katherine Miranda

Por su parte, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, expresó que “por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso… meterle al país una reforma tributaria por decreto, es un abuso”.

Con una visión similar, el exministro de Hacienda Jose Manuel Restrepo, sostuvo que la emergencia económica de la admiración Petro es una fabricación de hechos.

“La genialidad !! “Fabrican” una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda (50% más costoso vs 2022), y ahora decretan la emergencia que fabricaron !!!! Eso es “manosear” la figura constitucional de la “emergencia económica”. Por donde se le mire esa emergencia es inconstitucional”, concluyó.