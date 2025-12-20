Colombia

‘Jugadita’ por decreto de emergencia económica provocó una lluvia de críticas en el país contra el Gobierno Petro: “Es inconstitucional”

Líderes de la oposición coincidieron en que la propuesta de la actual administración busca tapar el derroche y gasto excesivo

Guardar
Así reaccionó el país político
Así reaccionó el país político tras anuncio del Gobierno Petro sobre decretar emergencia económica - crédito Colprensa/Presidencia/Senado

El Gobierno de Colombia se prepara para declarar la emergencia económica con el objetivo de cubrir un déficit presupuestal de $16 billones, una medida que busca garantizar la estabilidad fiscal y responder a la reciente caída de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Esta decisión, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se produce en un contexto de alta presión sobre las finanzas públicas y con la mirada puesta en mantener la confianza de los mercados.

El ministro Ávila anticipó que el decreto que oficializará la emergencia podría emitirse el viernes 19 de diciembre de 2025, y que en los días siguientes se publicarán las normas reglamentarias que detallarán las acciones tributarias a implementar. Según explicó, el Ejecutivo utilizará estos mecanismos extraordinarios para recaudar los ingresos necesarios mediante decretos con fuerza de ley, tras el fracaso del proyecto legislativo que debía asegurar los recursos para el funcionamiento estatal en 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, Ávila declaró: “Vamos a procurar que a través de la emergencia económica, y los decretos reglamentarios, se tomen las medidas tributarias para compensar esos dineros faltantes”, según recogió la información oficial. La autoridad monetaria, por su parte, optó por mantener sin cambios su tasa de interés, enviando una señal de estabilidad a los mercados financieros.

Así reaccionó el país político tras anuncio del Gobierno Petro sobre decretar emergencia económica

Las declaraciones de Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, causaron preocupación en distintos sectores del país, en especial el de oposición. Para la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la propuesta de la actual administración es inconstitucional.

María Fernanda Cabal afirmó que
María Fernanda Cabal afirmó que Petro quiere tapar el gasto desmedido de su administración con el decreto de emergencia económica - crédito @MariaFdaCabal/X

En ese sentido, señaló que el Gobierno Petro debería pensar en estrategias de ahorro y de reducción de presupuesto en vez de declarar una emergencia de este tipo.

“¿Otro decreto inconstitucional? No existe hechos sobrevinientes que respalden esa declaratoria. Aquí si el gobierno Petro no robara, alcanzaría la plata”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Andrés Forero rechazó la propuesta de decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Prensa Andrés Forero

Bajo la misma línea, Andrés Forero, representante a la Cámara, sostuvo que el jefe de Estado y su gabinete tenían planeado aprovecharse de las vacaciones de varias entidades judiciales para sacar a la luz su propuesta.

“Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional”, señaló en la misma red social.

Claudia López afirmó que Petro
Claudia López afirmó que Petro quiere poner más impuestos a los colombianos - crédito @ClaudiaLopez/X

La precandidata presidencial Claudia López también expuso su desdén hacia la idea del ministro Ávila, que, en su opinión, pretende que los colombianos paguen más impuestos. Desde su perspectiva, la propuesta del Gobierno nacional busca tapar los escándalos de corrupción y el aumento del gasto público.

“El regalo de navidad del gobierno es clavarnos una tributaria de $16 billones de nuevos impuestos por decreto. Ministro, la única emergencia económica que hay es la de la corrupción, el gasto, y el endeudamiento disparado del gobierno”, escribió en X la exalcaldesa de Bogotá.

Y agregó: “Lo que tienen que hacer es recortar burocracia, corrupción y politiquería en vez de asaltar los bolsillos de la ciudadanía! ¿Será que la Corte nos regala unas medidas cautelares que suspendan semejante abuso?”

Katherine Miranda considera inconstitucional la propuesta de decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Prensa Katherine Miranda

Por su parte, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, expresó que “por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso… meterle al país una reforma tributaria por decreto, es un abuso”.

Con una visión similar, el exministro de Hacienda Jose Manuel Restrepo, sostuvo que la emergencia económica de la admiración Petro es una fabricación de hechos.

“La genialidad !! “Fabrican” una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda (50% más costoso vs 2022), y ahora decretan la emergencia que fabricaron !!!! Eso es “manosear” la figura constitucional de la “emergencia económica”. Por donde se le mire esa emergencia es inconstitucional”, concluyó.

Temas Relacionados

Emergencia económicaDecreto emergencia económicaGobierno PetroOposiciónMinisterio de HaciendaCorrupciónGasto públicoPaís políticoColombia-Noticias

Más Noticias

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

El atacante ya se despidió de Atlético Nacional y negocia los detalles para vincularse al Xeneize, ahora con más razón por la recomendación de un extécnico del verde

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo

Angélica Lozano se defendió de señalamientos de Petro por falta de pago a contratistas: “Su gobierno roba y despilfarra”

Claudia López, precandidata y esposa de la senadora, cuestionó al Gobierno por aplazar el pago de los trabajadores para 2026. El presidente culpó al Congreso

Angélica Lozano se defendió de

Más de 106.000 empresas lideradas por mujeres nacieron en 2025, pero la mayoría no es rentable

El crecimiento del emprendimiento femenino impulsó el empleo y la creación de negocios, pero la mayoría opera como microempresa, con ingresos más bajos, altos costos invisibles y dificultades para convertir las ventas en utilidades sostenibles

Más de 106.000 empresas lideradas

Representante arremetió contra Petro por tratar de “exculpar” a Ricardo Bonilla: “Sale a maltratar a la justicia”

El presidente aseguró que el exministro es inocente de los hechos de corrupción de la Ungrd que se le endilgan. Afirmó que “se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad”

Representante arremetió contra Petro por

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

El accidente en Medellín dejó una huella profunda en la comunidad de creadores y en quienes compartieron su entusiasmo por el arte y el deporte

WestCol despidió a creadora de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

WestCol despidió a creadora de

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Las mejores 10 películas de Netflix en Colombia para ver este fin de semana

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Deportes

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

Polémica en Junior por posible salida de una de sus figuras que dejó duro mensaje: “No me dieron ninguna explicación”

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró