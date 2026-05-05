Colombia

Dramático “paseo de la muerte” cobró la vida de un bebé: sus padres buscaron atención médica en tres departamentos

Los familiares del menor de edad denunciaron deficiencias en la atención de salud rural, lo que generó preocupación entre la comunidad debido a la cantidad de niños que están expuestos a diversas enfermedades

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Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
El fallecimiento de un menor después de un complicado traslado entre tres departamentos expone las deficiencias en la prestación de servicios médicos para comunidades rurales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de un niño indígena U’wa de 1 año y 4 meses de nacido tiene en alerta al país, teniendo en cuenta que sus familiares se vieron obligados a atravesar tres departamentos en búsqueda de atención médica, lo que demostró el drama que se vive en el sistema de salud en los lugares apartados de Colombia.

El deceso del menor ocurrió en Saravena, Arauca, luego de que fuera remitido desde su comunidad en El Cerrito, Santander, tras haber sido inicialmente atendido en la Nueva y enfrentar, durante su trayecto, obstáculos logísticos y administrativos que dificultaron el acceso al tratamiento de la tosferina que padecía.

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La familia y líderes indígenas denuncian que el traslado se produjo en medio de condiciones extremas, pues tuvieron que atravesar zonas de difícil acceso.

El proceso de traslado fue coordinado primero por agentes comunitarios y condujo al niño desde el resguardo hasta un punto de acceso vehicular. Fue remitido posteriormente a Cubará y, debido a la gravedad de su condición, finalmente a Saravena, donde se confirmó su muerte.

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Un médico con bata blanca y estetoscopio sostiene una radiografía de tórax que muestra los pulmones con áreas rojas brillantes en un pasillo de hospital.
El menor padecía de tos ferina, según los reportes de los familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de los hechos se pronunció la representante legal de la Institución Prestadora de Salud Indígena (ITSI) de la comunidad Agua Blanca, Ernestina Mina, que informó a Caracol Radio que en febrero se realizó el traslado de 750 usuarios desde la ITSI hacia otra entidad ubicada en Cubará, Boyacá, sin consulta previa a la comunidad U’wa ni a las autoridades indígenas.

A partir de entonces, según el relato, “Hubo una recesión en la atención porque la comunidad ya no podía acudir a la ITSI, pero tampoco tenía garantías claras en la nueva entidad”.

Además, se indicó que la interrupción forzada de los servicios sanitarios produjo un vacío de atención y varios menores resultaron afectados por la tosferina, pero en el caso del niño que murió se determinó que su salud se agravó por su estado crítico, teniendo en cuenta que el menor presentaba claras señales de desnutrición y complicaciones respiratorias.

Primer plano de una mano adulta que sostiene la mano de un niño, quien tiene un vendaje y una vía intravenosa en la muñeca. El fondo es una sábana clara con patrones.
Hay preocupación por la salud de los menores de la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Líderes U’wa y la comunidad claman por intervención ante el deterioro del sistema de salud en territorios apartados

Fredy Reyes, líder de la comunidad U’wa, declaró en rueda de medios que la suspensión de los servicios por parte de la Nueva EPS en El Cerrito forzó a la población a desplazarse a otros departamentos, agravando los tiempos de respuesta ante emergencias.

Hoy la comunidad debe trasladarse hasta Boyacá para poder recibir atención. Esto retrasa los procesos y pone en riesgo la vida de nuestros niños”, advirtió Reyes mientras encabezaba una movilización en Bucaramanga exigiendo soluciones urgentes.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, también confirmó que la atención de estos usuarios pasó a ser responsabilidad de la Nueva EPS, entidad a la que solicitó esclarecimientos sobre las causas y el impacto del traslado de la red de atención.

Del mismo modo, informó que se ha pedido una revisión inmediata de las condiciones de atención para prevenir casos similares en el futuro e instó a la aseguradora a explicar los motivos de la reorganización de servicios.

Entre tanto, líderes y organizaciones indígenas insisten en que el restablecimiento de los servicios sanitarios en El Cerrito es esencial para garantizar el derecho a la salud y la vida de los habitantes.

Habitación de hospital vacía con cama hecha, mesa auxiliar con vaso de agua y mando a distancia, y un poste de suero. Ventana con persianas, letrero 'Tallahassee Memorial Healthcare' en la pared.
La comunidad pide que los pacientes sean atendidos con condiciones dignas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se convierte en un ejemplo más de las brechas estructurales en el acceso a servicios básicos de salud para comunidades indígenas y rurales, profundizadas por decisiones administrativas tomadas sin un diálogo adecuado con los territorios afectados, por lo que la comunidad U’wa exige acciones inmediatas para evitar que hechos como la muerte del menor se repitan y reclama que no se ignoren las condiciones específicas de su entorno.

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