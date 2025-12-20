Día 5 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 20 de diciembre

Además de un árbol de Navidad, las familias colombianas construyen pesebres de todas las formas, tamaños y colores, para representar la llegada del Niño Jesús al mundo - crédito Pixabay

La Novena de Aguinaldos, una de las tradiciones religiosas y culturales más arraigadas en Colombia, se celebra desde el 16 de diciembre y convoca durante nueve días a familias y amigos para preparar la llegada del Niño Dios.

De acuerdo con la Iglesia católica, esta costumbre tiene origen medieval en España y Francia, donde rememora el embarazo de la Virgen María, y fue llevada al continente americano durante la colonización.

Con base a esto, cada 20 de diciembre marca el quinto día de este ritual, cuyo orden incluye oraciones que aluden a la pobreza y humildad de Cristo y piden preparar los corazones para recibirlo. La meditación en este día aborda la vivencia interior de María durante el embarazo, destacando su anhelo por conocer y contemplar a su hijo.

El quinto día de la Novena destaca la humildad de Cristo y la vivencia interior de María durante el embarazo - crédito Pixabay

El texto de la Novena de Aguinaldos, memorizado por generaciones desde finales del siglo XVIII, recoge influencias de la Edad Media y la cultura barroca, sirviendo como preámbulo al nacimiento del Niño Dios y como motivo de reunión familiar.

En los hogares colombianos, la celebración culmina con la degustación de natilla y buñuelos, dulces típicos del país, y suele incluir la entrega de pequeños regalos o aguinaldos, especialmente pensados para los niños. La Novena constituye así una de las festividades más esperadas y representativas de la temporada navideña en Colombia, Venezuela y Ecuador.

Día quinto de la Novena

Oración a la Santísima Virgen María:

Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. ¡Oh, dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. (Se rezan 3 Avemaría).

Oración a San José:

¡Oh, santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria al padre).

Gozos:

Oh, sapiencia suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado.

Oh, Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios.

Las escrituras católicas narran las múltiples dificultades que María y José tuvieron que pasar antes del nacimiento del niño Jesús - crédito Pixabay

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Niño del pesebre nuestro Dios y Hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano;

que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos has salvado.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos,

Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Rey de las naciones, Emmanuel preclaro de Israel anhelo pastor del rebaño.

Niño que apacientas con suave cayado, ya la oveja arisca ya el cordero manso.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Ábrase los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo.

Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Tú te hiciste Niño en una familia llena de ternura y calor humano.

Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz de desterrado.

Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

En la oración al niño Jesús, los creyentes piden que llegue a sus vidas con prontitud - crédito Pixabay

Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas bese ya tus manos.

Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Haz de nuestra patria una gran familia; siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz.

Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más.

Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven.

Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Oración al Niño Jesús:

Acordaos, ¡oh, dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en vos, ¡oh, Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria.

Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. (Se reza todos los días).