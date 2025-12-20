Detonaron un cilindro bomba en vía Cali-Buenaventura: disidencias de las Farc serían las responsables

Unidades antiexplosivos de la Policía realizaron una detonación controlada de un cilindro con explosivos en el sector de Las Piñas, sobre la vía que conecta Cali y Buenaventura.
La circulación en la zona ya fue restablecida, luego de que la vía permaneciera cerrada durante varios minutos, lo que provocó fuerte congestión vehicular.
A pesar de la contingencia y el peligro que este artefacto representaba, no se reportan heridos. Las autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables del hecho. En un inicio, se recomendó a los conductores mantenerse informados y no difundir rumores hasta que se entreguen más detalles oficiales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El artefacto, que había provocado inquietud y desvió la atención hacia la carretera nacional, resultó carecer de explosivos y solo contenía gas.
El coronel Justo Rivero, responsable de la Policía de Carretera del Valle, describió los pasos seguidos por los equipos de seguridad en declaraciones a Caracol Radio: “Una vez verificado este elemento en el kilómetro 43 más 500, se retira del lugar. Uniformados de la Policía y el Ejército acompañan la zona”.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el cilindro fue instalado por disidencias de las Farc, específicamente el frente Jaime Martínez, organización que opera en esa zona y que, según los investigadores, habría intentado “generar zozobra entre la comunidad y los usuarios de esta importante vía nacional”.
Los trabajos de retiro y aseguramiento permitieron reanudar la circulación en la ruta afectada, donde poco después se observó “un flujo normal de vehículos en el sector, mientras se mantienen los controles de seguridad”.