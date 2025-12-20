Colombia

Detonaron un cilindro bomba en vía Cali-Buenaventura: disidencias de las Farc serían las responsables

Las autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables del hecho. Se recomienda a los conductores mantenerse informados y no difundir rumores hasta que se entreguen más detalles

Autoridades realizaron detonación controlada de un cilindro en vía del Valle del Cauca - crédito redes sociales

Unidades antiexplosivos de la Policía realizaron una detonación controlada de un cilindro con explosivos en el sector de Las Piñas, sobre la vía que conecta Cali y Buenaventura.

La circulación en la zona ya fue restablecida, luego de que la vía permaneciera cerrada durante varios minutos, lo que provocó fuerte congestión vehicular.

A pesar de la contingencia y el peligro que este artefacto representaba, no se reportan heridos. Las autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables del hecho. En un inicio, se recomendó a los conductores mantenerse informados y no difundir rumores hasta que se entreguen más detalles oficiales.

El artefacto, que había provocado inquietud y desvió la atención hacia la carretera nacional, resultó carecer de explosivos y solo contenía gas.

El coronel Justo Rivero, responsable de la Policía de Carretera del Valle, describió los pasos seguidos por los equipos de seguridad en declaraciones a Caracol Radio: “Una vez verificado este elemento en el kilómetro 43 más 500, se retira del lugar. Uniformados de la Policía y el Ejército acompañan la zona”.

Unidades antiexplosivos de la Policía realizaron una detonación controlada de un cilindro con explosivos en el sector de Las Piñas, sobre la vía que conecta Cali y Buenaventura - crédito redes sociales/X

Las autoridades manejan la hipótesis de que el cilindro fue instalado por disidencias de las Farc, específicamente el frente Jaime Martínez, organización que opera en esa zona y que, según los investigadores, habría intentado “generar zozobra entre la comunidad y los usuarios de esta importante vía nacional”.

Los trabajos de retiro y aseguramiento permitieron reanudar la circulación en la ruta afectada, donde poco después se observó “un flujo normal de vehículos en el sector, mientras se mantienen los controles de seguridad”.

