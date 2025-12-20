Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende derrame de combustible en el sector de Chapinero: esto se sabe

Un camión cisterna con combustible colisionó contra un poste en la calle 63 con carrera 9A de Chapinero, Bogotá - crédito @BomberosBogota/X

Un camión cisterna que transportaba combustible sufrió un accidente en el sector de Chapinero, ubicado al nororiente de Bogotá, sobre el mediodía del sábado 20 de diciembre.

Por el momento se desconocen las causas del derrame del hidrocarburo sobre la vía, lo que llevó a las autoridades a implementar un cierre vial preventivo en la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá intervino en el lugar aplicando material absorbente para controlar el derrame y aseguró el área afectada. Según el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

“Aplicamos material absorbente por derrame de hidrocarburos en vía pública, en la Carrera 9 A con Calle 63. No se reportaron personas lesionadas. Se aseguró el área”, dice la publicación en la cuenta de X de Bomberos Oficiales de Bogotá.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá utilizó material absorbente para controlar el derrame de combustible en Chapinero - crédito @BomberosBogota/X

La presencia de combustible en la vía generó preocupación entre la comunidad que transitaba por el sector.

Por el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas o daños en el sector.

Los bomberos advierten sobre riesgos por derrame de combustible en la vía

Los bomberos advierten sobre el peligro de tocar o limpiar un derrame de combustible en la vía pública - crédito @BomberosBogota/X

Ante un derrame de combustible en la vía, los bomberos insisten en la importancia de no tocar ni intentar limpiar el material, priorizando la seguridad y la prevención de incendios. Recomiendan asegurar la zona, eliminar cualquier fuente de ignición y contactar de inmediato a los servicios de emergencia, como Bomberos o el 911.

El material absorbente contaminado debe ser tratado como residuo peligroso, siguiendo las directrices de los bomberos, para evitar riesgos ambientales y de salud.

Se aconseja acordonar el área y mantener a las personas a una distancia mínima de 9 metros, impidiendo que el combustible alcance alcantarillas o desagües.

Entre las medidas de protección, se destaca el uso de equipo de protección individual (EPI), como guantes y gafas, si es necesario permanecer cerca del derrame. Para contener el líquido, se deben emplear materiales absorbentes como vermiculita, arena o absorbentes especiales, evitando el uso de serrín.

No se debe intentar limpiar el derrame si es de gran magnitud o si no se dispone del equipo adecuado. Tampoco se debe encender el vehículo ni intentar moverlo, y en caso de fuego, solo deben utilizarse extintores especiales o materiales absorbentes, nunca agua.

