Anuncian millonarias recompensas por los responsables de la escalada de violencia en Buenos Aires, Cauca

El ministro de Defensa señaló a los disidentes de las Farc de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánche, anunció el ofrecimiento de recompensas para quienes aporten datos que permitan capturar y judicializar a los criminales responsables de múltiples ataques perpetrados contra la población de Buenos Aires, Cauca. Los hechos se presentaron el 16 de diciembre de 2025; integrantes de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, atacaron la estación de Policía, la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario.

La escalada de violencia dejó varios policías heridos y la destrucción de la infraestructura, que tendrá que ser reconstruida. Además, incluyó desplazamientos, amenazas y el uso de menores en combate, hechos calificados por el jefe de la cartera como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información de inteligencia revelada por el ministro de Defensa, tras el ataque, el grupo armado habría tenido entre cinco y diez bajas y un número considerable de heridos, aunque aclaró que estos datos aún requieren confirmación. “Nuestros policías se están recuperando, no hubo ningún policía asesinado”, precisó Sánchez en una rueda de prensa.

Las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron la estación de Policía, la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca - crédito Ejército Nacional | @StephBatesPress/X | Joaquín Sarmiento/AFP

Ante estos hechos, las autoridades fijaron millonarias recompensas para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia:

Recompensa de hasta $1.640 millones por alias Jairo Ramírez.

Recompensa de hasta $500 millones por el explosivista Max Max.

Recompensa de hasta $300 millones por alias Jimmy Saavedra o Caregato.

Recompensa de hasta $300 millones por un terrorista de esas comisiones, que intentó asesinar a los policías.

Recompensa de hasta $300 millones por alias Cabezas.

Sánchez indicó que para aportar información sobre los responsables, las autoridades habilitaron las líneas 107 y 157, por donde la ciudadanía pueden brindar todos los datos que tengan sobre los actores armados mencionados, contando con absoluta discreción.

'Max Max' sería el principal responsable de los atentados terroristas registrados en el Cauca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Durante la intervención, el ministro de Defensa recordó y destacó la determinación de una patrullera que enfrentó a los disidentes de las Farc durante los ataques. La uniformada aseguró que, pese al riesgo que implica tomar acciones contra los criminales, volvería a hacerlo: “Fue duro, pero si vuelve a ocurrir, allí estaré defendiendo a la patria”, indicó la patrullera, citada por el jefe de la cartera.

El testimonio de una patrullera: así fue el asedio de las disidencias de las Farc

La patrullera Karen Yuliana Semanate fue una de las uniformadas que se enfrentó a los guerrilleros que perpetraron los ataques armados en el municipio. Según relató a Noticias Caracol, durante el asedio, tanto ella como sus compañeros se vieron obligados a dividirse: ocho policías permanecieron en el segundo piso de la estación de Policía, mientras otros buscaron refugio en un túnel.

De acuerdo con lo que pudo percibir en medio de las ráfagas y las explosiones, el grupo armado rodeó completamente las instalaciones, ocupando todas las casas frente a la estación y desplegando a unos 300 guerrilleros en el lugar. Además, los actores armados amenazaron a las autoridades utilizando megáfonos desde la iglesia. “Le damos 20 minutos. Si ustedes no solucionan, a todos los acabamos”, advirtieron, según la patrullera.

En ruinas quedó la cabecera municipal de Buenos Aires, Cauca. Habrá reconstrucción - crédito Policía Nacional

A pesar de las intimidaciones, los policías nunca contemplaron la rendición. Continuaron defendiéndose y protegiéndose de las balas y de artefactos explosivos improvisados; la patrullera cree que las disidencias utilizaron “tatucos” o cilindros bomba para tratar de matarlos. “Eso fue uno tras otro, uno tras otro (…) El armamento salió volando. Pues nosotros salimos como a correr a resguardarnos”, describió Semanate al medio de comunicación citado.

Cuando cesaron los hechos de violencia, que se extendieron por varias horas, el Gobierno nacional, departamental y municipal, así como las autoridades, se reunieron para tomar medidas de seguridad y establecer tareas para comenzar la reconstrucción de la infraestructura.