Colombia

Anuncian millonarias recompensas por los responsables de la escalada de violencia en Buenos Aires, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades están buscando a alias Jairo Ramírez, a alias Max Max y otros disidentes de las Farc

Guardar
El ministro de Defensa señaló
El ministro de Defensa señaló a los disidentes de las Farc de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánche, anunció el ofrecimiento de recompensas para quienes aporten datos que permitan capturar y judicializar a los criminales responsables de múltiples ataques perpetrados contra la población de Buenos Aires, Cauca. Los hechos se presentaron el 16 de diciembre de 2025; integrantes de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, atacaron la estación de Policía, la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario.

La escalada de violencia dejó varios policías heridos y la destrucción de la infraestructura, que tendrá que ser reconstruida. Además, incluyó desplazamientos, amenazas y el uso de menores en combate, hechos calificados por el jefe de la cartera como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información de inteligencia revelada por el ministro de Defensa, tras el ataque, el grupo armado habría tenido entre cinco y diez bajas y un número considerable de heridos, aunque aclaró que estos datos aún requieren confirmación. “Nuestros policías se están recuperando, no hubo ningún policía asesinado”, precisó Sánchez en una rueda de prensa.

Las disidencias de alias Iván
Las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron la estación de Policía, la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca - crédito Ejército Nacional | @StephBatesPress/X | Joaquín Sarmiento/AFP

Ante estos hechos, las autoridades fijaron millonarias recompensas para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia:

  • Recompensa de hasta $1.640 millones por alias Jairo Ramírez.
  • Recompensa de hasta $500 millones por el explosivista Max Max.
  • Recompensa de hasta $300 millones por alias Jimmy Saavedra o Caregato.
  • Recompensa de hasta $300 millones por un terrorista de esas comisiones, que intentó asesinar a los policías.
  • Recompensa de hasta $300 millones por alias Cabezas.

Sánchez indicó que para aportar información sobre los responsables, las autoridades habilitaron las líneas 107 y 157, por donde la ciudadanía pueden brindar todos los datos que tengan sobre los actores armados mencionados, contando con absoluta discreción.

'Max Max' sería el principal
'Max Max' sería el principal responsable de los atentados terroristas registrados en el Cauca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Durante la intervención, el ministro de Defensa recordó y destacó la determinación de una patrullera que enfrentó a los disidentes de las Farc durante los ataques. La uniformada aseguró que, pese al riesgo que implica tomar acciones contra los criminales, volvería a hacerlo: “Fue duro, pero si vuelve a ocurrir, allí estaré defendiendo a la patria”, indicó la patrullera, citada por el jefe de la cartera.

El testimonio de una patrullera: así fue el asedio de las disidencias de las Farc

La patrullera Karen Yuliana Semanate fue una de las uniformadas que se enfrentó a los guerrilleros que perpetraron los ataques armados en el municipio. Según relató a Noticias Caracol, durante el asedio, tanto ella como sus compañeros se vieron obligados a dividirse: ocho policías permanecieron en el segundo piso de la estación de Policía, mientras otros buscaron refugio en un túnel.

De acuerdo con lo que pudo percibir en medio de las ráfagas y las explosiones, el grupo armado rodeó completamente las instalaciones, ocupando todas las casas frente a la estación y desplegando a unos 300 guerrilleros en el lugar. Además, los actores armados amenazaron a las autoridades utilizando megáfonos desde la iglesia. “Le damos 20 minutos. Si ustedes no solucionan, a todos los acabamos”, advirtieron, según la patrullera.

En ruinas quedó la cabecera
En ruinas quedó la cabecera municipal de Buenos Aires, Cauca. Habrá reconstrucción - crédito Policía Nacional

A pesar de las intimidaciones, los policías nunca contemplaron la rendición. Continuaron defendiéndose y protegiéndose de las balas y de artefactos explosivos improvisados; la patrullera cree que las disidencias utilizaron “tatucos” o cilindros bomba para tratar de matarlos. “Eso fue uno tras otro, uno tras otro (…) El armamento salió volando. Pues nosotros salimos como a correr a resguardarnos”, describió Semanate al medio de comunicación citado.

Cuando cesaron los hechos de violencia, que se extendieron por varias horas, el Gobierno nacional, departamental y municipal, así como las autoridades, se reunieron para tomar medidas de seguridad y establecer tareas para comenzar la reconstrucción de la infraestructura.

Temas Relacionados

Pedro SánchezMinistro de DefensaRecompensasBuenos AiresCaucaDisidencias de las FarcAlias Max MaxAlias Jimmy SaavedraColombia-Noticias

Más Noticias

Presencia del ELN y bloqueos reavivan el miedo en las carreteras y ponen en jaque al transporte de carga en plena temporada navideña

La escalada de violencia, con atentados, cierres viales y restricciones operativas, obligó al sector a reforzar medidas de seguridad y encendió las alertas por el impacto en la logística, el abastecimiento y la economía del país

Presencia del ELN y bloqueos

Sobreviviente del accidente de bus que cayó a un abismo en Antioquia recibió conmovedora carta: “Aun así regresaste”

Algunas de las jóvenes que sobrevivieron al siniestro relataron a través de videos en redes sociales su proceso de sanación, las intervenciones quirúrgicas y el apoyo recibido por parte de sus familias

Sobreviviente del accidente de bus

Petro dio jalón de orejas en pleno evento al Ministerio de Transporte por falta de ejecución en obra clave para el país: “Nos engañaron”

El jefe de Estado señaló que la cartera priorizó los proyectos que beneficien a zonas con mayor poder económico

Petro dio jalón de orejas

Conductora “inexperta” salió a realizar sus compras navideñas, iba a parquear y terminó dentro de un local de un centro comercial

En la tarde del sábado 20 de diciembre, una mujer ocasionó daños materiales al impactar su carro dentro de un establecimiento en el sur de la ciudad

Conductora “inexperta” salió a realizar

Este es el centro de reclusión en el que permanecerá Ricardo Bonilla mientras se define si participó en el escándalo de corrupción de la Ungrd

El exministro de Hacienda está siendo investigado por ser el presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y de cohecho

Este es el centro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Colombia tiene nuevo campeón mundial

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca