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Juanda Caribe le anunció tremenda sorpresa a rescatista al que le robaron la moto mientras buscaba sobrevivientes del terremoto: “Usted es un héroe”

El creador de contenido pidió públicamente que Montoya se contactara con él tras viralizarse el video en el que el voluntario denunciaba el hurto de su NKD azul, su único medio de transporte para las labores de auxilio en Pereira

Dos hombres sonrientes con ropa informal posan al aire libre haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba. Uno lleva una camisa azul, el otro uniforme de camuflaje y gorra.
El comediante Juanda Caribe y un rescatista con gorra de camuflaje posan sonrientes y hacen un gesto de aprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El comediante barranquillero Juanda Caribe prometió regalarle una motocicleta a Samuel Montoya, el rescatista voluntario de Pereira al que le robaron su vehículo mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros del barrio Providencia, en la madrugada del miércoles 12 de agosto.

“La gente sí vale verxx!!! Este pelao ayudando y le roban la moto, porfa que se contacte conmigo, yo se la regalo! “¡¡¡Usted es un HÉROE NACIONAL!!!!”, escribió Caribe en sus redes sociales, donde el mensaje se viralizó en horas.

El gesto no fue espontáneo ni aislado. Desde el mismo día del terremoto, el creador de contenido, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, venía construyendo una de las respuestas solidarias más organizadas de la sociedad civil colombiana ante la emergencia.

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Juanda Caribe le regalará una moto al rescatista afectado por el robo de su moto - crédito @letengoelchisme/IG

Las reacciones de los seguidores respaldaron la iniciativa del comediante, con mensajes como: “Dónde tenemos que poner para la vaca”; “La buscamos hasta el último rincón con las placas y se la devolvemos así se quede con dos”; “Dígale que tranquilo que lo vamos a premiar con una mejor”, entre otros.

Lo que le pasó al rescatista

Montoya llevaba desde el lunes 10 de agosto trabajando sin descanso junto a otros voluntarios en las zonas más golpeadas de Pereira. La noche del martes concentró sus esfuerzos en rescatar a una persona atrapada bajo los cimientos de una edificación colapsada en el barrio Providencia.

Al amanecer del miércoles, cuando la jornada terminó, fue a buscar su motocicleta —una NKD azul, modelo 2008, placa QUL50A— y el vehículo ya no estaba.

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“Cuando ya amaneció y pasó todo lo que tenía que pasar, hicimos lo posible. Vengo a buscar mi moto y mi moto no está. Se la llevaron. No sé a qué hora ni en qué momento”, relató en un video publicado en la cuenta de TikTok @pereiraenvivoeloriginal.

El joven denunció el robo de su motocicleta mientras realizaba labores de rescate de personas atrapadas en la emergencia - crédito Pereira en vivo / X

Y agregó: “Eso no se le hace a alguien que está tratando de ayudar a las personas más damnificadas que en ese momento lo están necesitando”, dejando un número de WhatsApp —313 609 8928— para quien tuviera información sobre el paradero del vehículo. La denuncia circuló rápidamente y llegó a los ojos de Caribe.

La promesa de la moto se enmarca en una semana de activismo ininterrumpido del comediante. El martes 11 de agosto, un día después del sismo, Caribe hizo una transmisión en vivo por Instagram que duró 1 hora y 23 minutos y terminó con 70 millones de pesos recaudados.

De ese total, sus seguidores aportaron 43.283.000 de pesos durante la transmisión. Los 26.717.000 de pesos restantes los puso Caribe de su propio bolsillo, a través de sus empresas bajo la marca Caribbean Group Colombia.

El rescatista aseguró que sus labores de rescate también dependen del su medio de transporte - crédito captura de pantalla Pereira en vivo/X
El rescatista aseguró que sus labores de rescate también dependen del su medio de transporte - crédito captura de pantalla Pereira en vivo/X

Caribe no llegó a esta emergencia sin experiencia. “La experiencia ayudando en Venezuela me enseñó cómo debemos llevarlo a cabo y eso mismo me puse a hacer desde ayer”, escribió en sus historias de Instagram antes del en vivo.

Un plan, no solo una cifra

El destino de los recursos también estaba trazado. El plan de distribución arranca por Buenaventura y el Chocó, y continúa con municipios intermedios del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Las ciudades de Cali, Manizales y Pereira también figuran entre los destinos confirmados.

La iniciativa creció más allá del dinero. Tras recibir una llamada del futbolista Walmer Pacheco —ex Junior y jugador del Pereira, quien en ese momento retiraba escombros en las calles—, Caribe tomó una decisión adicional: abrir en Barranquilla un centro de acopio junto a Pacheco y el influenciador conocido como El Camus.

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El creador de contenido contó cómo surgió la idea de recoger ayudas para los damnificados - crédito @juandacaribeshow/IG

“Desde el día viernes voy a estar al frente de esto y recolectaremos todo el fin de semana con el fin de unificar esfuerzos para ayudar a quienes de verdad lo han perdido todo”, escribió en sus redes. El agradecimiento a su comunidad fue directo: “Sé que juntos llenamos 1 o 2 mulas, nos necesitan”.

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