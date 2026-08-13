Dayro Moreno llegó a Manizales para ayudar a los habitantes de la ciudad tras el terremoto que sacudió a Colombia

Este fue el momento cuando el máximo goleador histórico del fútbol colombiano llegó para ayudar a sus habitantes, tras el sismo de 7,4 grados que se presentó en el país-crédito @dayrogol17/Instagram

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El 12 de agosto de 2026, el delantero Dayro Moreno llevó ayudas a Manizales tras el terremoto de magnitud 7,4 en una respuesta que había prometido antes de regresar a la ciudad y que se sumó a la movilización solidaria de varios futbolistas colombianos para asistir a las familias damnificadas.

Apenas aterrizó, el goleador histórico de Once Caldas entregó mercados, botellas de agua, elementos de aseo y colchonetas para los afectados.

Dayro Moreno llevó ayudas a Manizales tras el terremoto de magnitud 7,4 y se sumó a la movilización solidaria de futbolistas colombianos- crédito Stefanny Peñaloza/La Opinión - Colprensa

El sismo golpeó a Manizales mientras la delegación de Once Caldas estaba en Bogotá, donde se preparaba para viajar a Valledupar para el partido de Copa Colombia contra Alianza. Ese encuentro fue aplazado por la Dimayor.

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Antes de volver a la capital caldense, Moreno había anticipado su decisión en una entrevista con ESPN Colombia.

“Estamos esperando ya, si Dios quiere, el día de mañana (12 de agosto de 2026) llegar a Manizales y todo nuestro grupo, todo Caldas, para empezar a ayudar a la gente”, dijo.

El atacante también vinculó ese gesto con el apoyo que el club recibe de su hinchada

“Sabemos que así como ellos nos acompañan, nos ayudan, nos alientan, cuando nos necesitan en el estadio, en estos momentos también tenemos que apoyar a todas las familias de Manizales”, afirmó al medio.

Dayro Moreno había confirmado la ayuda a Manizales

El capitán de Once Caldas, Dayro Moreno dijo que el plantel esperaba regresar a Manizales el 12 de agosto de 2026 para ayudar a los afectados por el terremoto de 7,4 grados, después de que varias familias de jugadores tuvieran que evacuar sus viviendas por daños estructurales y de que el club mantuviera contactos con directivos y cuerpo técnico para reorganizar su retorno.

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La emergencia también alteró el calendario deportivo del equipo: el partido de ida ante Alianza FC por los octavos de final de la Copa Colombia, previsto para el 13 de agosto en Valledupar, fue aplazado hasta el 18 de agosto de 2026. El delantero explicó que el grupo estaba en Bogotá cuando siguió de cerca la situación en la capital caldense.

Según ESPN, Moreno habló sobre la preocupación dentro del plantel por el estado de los familiares de los jugadores, aunque confirmó que todos se encontraban bien. La inquietud, precisó, no se limitaba al equipo: el sismo del 10 de agosto afectó también a ciudades como Cali, Pereira y Quibdó.

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“Estamos aquí en Bogotá, un poco preocupados, pero bueno, gracias a Dios todos estamos bien, nuestras familias, todos están bien”, dijo el goleador al medio. En esa misma intervención adelantó que el club busca volver cuanto antes a su ciudad para acompañar a los damnificados.

El atacante explicó que se encontraba en Bogotá previo a viajar a Valledupar para jugar ante Alianza FC por los octavos de final de la Copa Colombia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Moreno detalló que la situación golpeó de manera directa al entorno del plantel. “Varias familias de nuestros jugadores, esposas con niños, tuvieron un día ayer muy complicado por esos apartamentos, prácticamente tuvieron que evacuarlos porque sobre el terremoto prácticamente casi se derrumban”, afirmó.

El jugador sostuvo que directivos, cuerpo técnico y futbolistas siguen atentos a lo ocurrido y a las condiciones en que quedaron los hogares de sus allegados.

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El capitán también planteó que la respuesta del equipo estará ligada al vínculo con la ciudad y con sus hinchas. “Estamos esperando ya, si Dios quiere, el día de mañana llegar a Manizales y todo nuestro grupo, todo Caldas, para empezar a ayudar a la gente de Manizales”, señaló.

Luego agregó que el acompañamiento responde a una relación recíproca con la afición. “Sabemos que así como ellos nos acompañan, nos ayudan, nos alientan, cuando nos necesitamos nosotros en el estadio, nosotros ya en estos momentos también tenemos que apoyar a todas las familias de Manizales”, dijo.

Moreno explicó que la logística de Once Caldas cambió desde el momento en que el plantel conoció la magnitud de la noticia. El equipo salía de Montería hacia Bogotá y tenía previsto permanecer allí entre lunes y martes antes de viajar a Valledupar para disputar el encuentro por la Copa Colombia.

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“Nosotros íbamos al partido del día jueves en Valledupar, la idea era quedarnos lunes, martes, viajar el día de mañana para Valledupar, el partido del jueves, pero desde que subimos la noticia cuando salíamos del hotel ayer en Montería para acá para Bogotá, todo el mundo preocupado”, relató.