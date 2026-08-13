Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Comentarios negativos para Carmen Villalobos por promocionar ‘Top Chef VIP’ en medio de la tragedia que vive Colombia - crédito @cvillaloboss/Instagram

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Carmen Villalobos volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por cuenta de las publicaciones con las que promociona Top Chef VIP 5, el programa de competencia de cocina para Telemundo que nuevamente presenta la colombiana.

La polémica surgió en un momento especialmente sensible para el país, luego del sismo ocurrido el lunes 10 de agosto, que dejó una emergencia y múltiples afectaciones en distintas zonas de Colombia.

La actriz compartió en Instagram una fotografía en la que aparece luciendo un traje de dos piezas azul, el mismo atuendo que utilizó durante el segundo episodio del reality culinario junto a un mensaje con el que acompañó la publicación en el que deja ver la emoción de felicidad que está atravesando en este momento.

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“Segundo episodio de Top Chef VIP 5 y la cosa comienza a calentarse. Pero recuerden que esta competencia no solo exige talento, también mucha valentía. Nos vemos por Telemundo”, escribió la actriz.

La publicación de Carmen Villalobos por ‘Top Chef VIP 5’ desata críticas tras el sismo en Colombia - crédito @cvillaloboss/IG

La publicación generó rápidamente una división entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios consideraron que el contenido era poco oportuno ante la situación que atraviesa el país, otros defendieron a Villalobos y aseguraron que simplemente estaba cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Entre los comentarios críticos aparecieron mensajes como: “¿Es en serio? Por Dios. Estamos en emergencia y de luto”, “Increíble que salgas con este post. Más bien ponte a ayudar a difundir” y “De verdad que falta de empatía”.

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Otros fueron todavía más contundentes: “Mientras tanto Colombia está vuelta mierda”, “Ande a ayudar más bien, mija”, “¿Amor, tú sí eres colombiana?” y “No nos importa tu programa de cocina, Colombia está de luto y devastada”.

También hubo quienes cuestionaron directamente la decisión de publicar contenido promocional en esas fechas: “Lo siento, pero estas publicaciones no son aptas en estos momentos”, “Estamos mamados de estas tonterías de fotos. Colombia no está para pendejadas ahorita”.

Carmen Villalobos divide a sus seguidores por la promoción de ‘Top Chef VIP 5’ en plena emergencia en Colombia - crédito @cvillaloboss/IG

No todos estuvieron en contra de Carmen Villalobos

La publicación, sin embargo, también recibió mensajes de respaldo. Algunos seguidores resaltaron la trayectoria y personalidad de la presentadora y consideraron que no debía ser señalada por continuar con sus obligaciones laborales.

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“Solo está haciendo su trabajo”, “Te ves hermosa, Carmen”, “Carmen eres lo mejor que hay en redes sociales”, “Tú sigue brillando, Carmen” y “Para mí, Carmen es una persona que ilumina a donde llega” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en medio de la discusión.

La situación abrió así un debate entre quienes consideran que las figuras públicas deberían modificar su contenido en redes sociales cuando ocurre una tragedia nacional, especialmente porque consideran que deberían mostrar más aporte dado su reconocimiento, y quienes creen que mantener sus compromisos profesionales no necesariamente significa ser indiferentes frente a una emergencia.

Villalobos también ha difundido información para ayudar a los damnificados

Más allá de las publicaciones promocionales de Top Chef VIP, Carmen Villalobos también ha utilizado sus historias de Instagram para compartir información relacionada con la emergencia y los puntos de donación destinados a las personas afectadas por el sismo.

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Carmen Villalobos también movió a sus fans con mensajes de ayuda, pero la polémica por ‘Top Chef VIP 5’ no se apagó - crédito @cvillaloboss/IG

La presentadora incluso compartió durante el miércoles 12 de agosto el video de una mujer que, entre lágrimas, pidió ayuda para su fundación dedicada al rescate y protección de perros en Buenaventura, pues aseguró haberlo perdido todo y explicó que los animales que estaban bajo su cuidado también resultaron damnificados.

Ante la situación, Villalobos reaccionó al contenido con un mensaje de apoyo: “Te vamos a ayudar”.

Aunque la actividad de la colombiana en redes sociales durante estos días ha mezclado la promoción de su nuevo proyecto televisivo con publicaciones relacionadas con la emergencia, para algunos usuarios esto no ha sido suficiente para evitar los cuestionamientos.

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Incluso a las críticas por sus publicaciones profesionales se empezaron a sumar los comentarios que habitualmente genera la vida personal de Villalobos, particularmente alrededor de sus relaciones sentimentales y de las rupturas que ha protagonizado en el pasado, pues hubo personas que aprovecharon para mencionar que a la actriz colombiana siempre se le ve trabajando y que por eso también se habrían visto afectados esos escenarios en su vida.