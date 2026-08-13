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Gracias a perrita entrenada, rescataron a un niño que permaneció 32 horas entre los escombros del terremoto en Cali

La operación se concretó la noche del martes 12 de agosto en Cuarto de Legua, cuando un can entrenado alertó con ladridos y voluntarios y brigadistas removieron la estructura hasta hallarlo

Un niño fue rescatado con vida en Cali tras permanecer 32 horas bajo los escombros de una vivienda en Cuarto de Legua - crédito Bomberos Calli
Un niño fue rescatado con vida en Cali tras permanecer 32 horas bajo los escombros de una vivienda en Cuarto de Legua - crédito Bomberos Calli
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El rescate de un niño atrapado más de 32 horas bajo los escombros en el sector Cuarto de Legua, en el sur de Cali, encendió una nueva esperanza en una ciudad marcada por la tragedia tras el terremoto ocurrido el lunes.

El menor fue hallado gracias a la labor coordinada entre rescatistas de la Cruz Roja colombiana y vecinos de la zona, quienes no cesaron en la búsqueda a pesar del agotamiento.

Durante el proceso, fue el ladrido de un perro entrenado lo que marcó el punto de inflexión. “Fue una labor ardua de toda la comunidad”, relató Roger Casas, coordinador del grupo de rescate con perros de la Cruz Roja en el Valle del Cauca.

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El equipo de Casas y los habitantes del sector se guiaron por los sonidos y las señales de los canes, hasta lograr finalmente el contacto que permitió abrirse paso entre los restos del edificio.

Un perro de rescate permitió localizar al menor entre los restos de la vivienda colapsada en el sur de Cali - crédito Bomberos Cali
Un perro de rescate permitió localizar al menor entre los restos de la vivienda colapsada en el sur de Cali - crédito Bomberos Cali

El niño había permanecido sin agua ni comida durante más de 32 horas, aislado y sin compañía bajo los escombros. Su rescate se produjo la noche del martes 12 de agosto, tras horas de búsqueda ininterrumpida y la intervención clave de los perros especializados, que realizaron más de 13 “marcaciones” en distintos puntos de la ciudad, según confirmó el propio Casas.

En términos generales, tras el terremoto en el occidente de Colombia, las labores de búsqueda y rescate en Cali se concentran en identificar señales de vida entre los escombros, priorizando las primeras 48 a 72 horas conocidas como la “ventana de oro” para hallar sobrevivientes.

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En este proceso, los equipos especializados trabajan junto a la comunidad, aunque enfrentan obstáculos debido a la ansiedad de los familiares y vecinos por ayudar, lo que puede dificultar las operaciones de los binomios rescatista-perro.

Los binomios caninos y el desafío de la coordinación

Casas, originario de Ibagué y residente en Cali desde hace doce años, trabaja con Hill, una pastora holandesa de siete años. A su lado, Isis, Max, Rufo y Apolo conforman el resto de los binomios desplegados en la ciudad. Para Casas, la colaboración de los animales entrenados es fundamental, pero advirtió sobre los riesgos de la intervención no coordinada: “Una de las cosas que me ha impactado mucho (...) es que la gente no deja trabajar”.

La Cruz Roja colombiana desplegó cuatro binomios de rescatista y perro, que realizaron más de 13 marcaciones en distintos puntos de Cali - crédito Sergio Acero/ REUTERS
La Cruz Roja colombiana desplegó cuatro binomios de rescatista y perro, que realizaron más de 13 marcaciones en distintos puntos de Cali - crédito Sergio Acero/ REUTERS

El rescatista subrayó que los canes requieren tiempo y espacio para examinar las zonas afectadas y que la interrupción de su labor puede retrasar el hallazgo de sobrevivientes. “Ellos piensan que si dejan de trabajar 10-15 minutos mientras los perros están trabajando, la gente se va a morir. Y es al contrario”, explicó. Según Casas, “los perros, en esos 15 o 20 minutos, pueden barrer el área que ellos van a demorar tres o cuatro horas barriendo”.

La presencia de los perros entrenados ha sido clave para detectar señales de vida en condiciones extremas y bajo escenarios de gran devastación, permitiendo que los equipos se concentren en los puntos donde existe la mayor probabilidad de encontrar personas atrapadas.

Casas, quien ya participó en emergencias como el terremoto de Armenia en 1999 y desastres en Venezuela y Ecuador, aseguró que nunca olvidará el significado de este rescate. “Esa es una de las cosas que más me han marcado en estos momentos, y es de lo más bonito que ha sucedido”, expresó.

El impacto del terremoto en Cali ha sido devastador, con al menos 265 fallecidos, 3.500 heridos y 500 desaparecidos. En medio de este panorama, cada vida salvada se transforma en una chispa de esperanza para la ciudad y el país. El rescatista destacó la respuesta colectiva: “Lo más bonito que se ha visto acá es la solidaridad de todos los caleños, de toda Colombia, porque ha llegado ayuda de todas partes”.

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