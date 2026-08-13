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Medicina Legal publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 en Pereira

La entidad científica indicó que hasta el 12 de agosto de 2026 ha recibido 230 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca

Medicina Legal de Pereira publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 - Europa Press
Medicina Legal de Pereira publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 - Europa Press
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El terremoto, de magnitud 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026, dejó 655 fallecidos y más de 3.400 heridos, además de decenas de edificios colapsados y daños en hospitales, aeropuertos, indica el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, en el “Comunicado Oficial No. 06” con corte a las 8:00 p.m. del 12 de agosto de 2026, que “la entidad ha recibido 230 cuerpos” procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

En el mismo reporte, precisó que “205 víctimas han sido identificadas”, entre ellas “12 menores de edad”, dentro del proceso forense que se adelanta tras la emergencia.

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Documento oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con logo, texto sobre víctimas de terremoto y tabla de 25 personas identificadas
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia detalla el proceso de identificación de 205 víctimas de un terremoto en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, según un comunicado oficial - crédito Instituto de medicina Legal

Sobre el avance en la atención a las familias, la institución científica señaló que “140 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares”, como parte del acompañamiento a las personas afectadas. El listado oficial de víctimas identificadas incluye municipios de la región, situando a Pereira como el lugar con más identificaciones, seguida de Cali y otras localidades del Valle del Cauca, además de reportes en Manizales, Belén de Umbría, Cartago, Armenia-Calarcá y Popayán.

En Cali, el documento registra víctimas identificadas, entre ellas cuatro menores de edad cuyos nombres aparecen bajo reserva, mediante iniciales. En el caso de Chocó, confirmó la identificación de 11 víctimas en Quibdó, con edades entre los 19 y los 72 años, dentro del consolidado del informe oficial.

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El listado de los cuerpos de víctimas del terremoto que no han sido reclamados

El listado de los cuerpos de víctimas del terremoto que no han sido reclamados - crédito Medicina Legal
El listado de los cuerpos de víctimas del terremoto que no han sido reclamados - crédito Medicina Legal

Medicina Legal publicó la lista de las personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la Alcaldía de Pereira, los familiares se pueden acercar a las instalaciones de la entidad pública para realizar el proceso.

  • Sigifredo Heredia Manzo
  • Paula Milena Villaneda Franco
  • María Elvia Ruiz de Jiménez
  • Daniela Gutiérrez Tangarife
  • Jhon Jairo Zuluaga
  • Carlos Alberto Jaramillo Duque
  • Juan Carlos Urquijo
  • Aracelly Daza
  • Guillermo Orrego Flórez
  • Julián Arango Hernández
  • Jorge Luis Guevara Aguilar
  • Blanca Libia Hincapié Londoño
  • María Cristina Giraldo
  • Mario Ceballos Jaramillo
  • Nubia Bonilla Alzate
  • Carlos Hernán Escarria Maldonado
  • Humberto Aguirre Correa
  • Sintia Silileth Ortega Serrano
  • Ana Silvia Rodríguez
  • Carlos Augusto Vargas Rodríguez
  • Ana Victoria Mejía Osorio
  • Juan Manuel Castaño Tejada

De cara a los próximos días, Medicina Legal indicó que “continuará con las labores de identificación y entrega, bajo criterios de rigor técnico y respeto por la dignidad de las víctimas”.

Cerca del 75% de los fallecidos por el terremoto en Colombia se concentra en ciudades capitales: Asocapitales

Cerca del 75% de los fallecidos por el terremoto en Colombia se concentra en ciudades capitales: Asocapitales - crédito Europa Press
Cerca del 75% de los fallecidos por el terremoto en Colombia se concentra en ciudades capitales: Asocapitales - crédito Europa Press

De acuerdo con el último informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en las capitales también se contabilizan 1.978 personas heridas y 156 desaparecidas o no localizadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate y el levantamiento de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) por parte de las autoridades territoriales.

El panorama más crítico se registra en Cali, donde el balance oficial asciende a 96 personas fallecidas, 1.224 heridas y 111 desaparecidas. Además, se reportan 107 viviendas colapsadas, 800 viviendas averiadas y 56 estructuras colapsadas. Las operaciones de respuesta cuentan con 750 rescatistas y 14 caninos desplegados en terreno.

En Pereira, el número de víctimas fatales asciende a 88, mientras 279 personas se encuentran heridas y otras 45 permanecen desaparecidas. La ciudad reporta 75 edificios colapsados y afectaciones en aproximadamente 14 vías y puentes. La Terminal de Transporte permanece cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña presenta operación restringida.

Quibdó registra 9 personas fallecidas y 119 heridas, además de 48 viviendas colapsadas y 1.198 averiadas. En Manizales se reportan 6 fallecidos, 182 heridos y alrededor de 4.000 damnificados, con 1.449 viviendas colapsadas y 1.970 averiadas.

Aunque Armenia no registra víctimas fatales en el último corte, permanece en alerta roja debido a las afectaciones reportadas: 174 personas heridas, 54 viviendas averiadas y 69 estructuras colapsadas.

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