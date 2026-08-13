Pipe Bueno relató dramática situación que enfrentó su familia durante el terremoto: “No recuerda cómo la sacaron de ese edificio”

El cantante aseguró que la casa de su familia quedó destruida y una de sus primas logró escapar con vida de la universidad donde estudia - crédito @pipebueno/IG

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Pipe Bueno vivió el terremoto más intenso que ha sacudido a Colombia en la última década desde un noveno piso en Medellín, con su esposa y sus hijos de la mano, convencido por unos segundos de que no sobrevivirían.

“Me tocó aquí en un noveno piso y, aunque estuve en bóxer con mi esposa, con mis hijos en la mano, creyendo que hasta ahí fue, aquí no pasó a mayores”, relató el cantante inicialmente en su publicación.

Sin embargo, la historia era diferente para su círculo más cercano, ya que mientras él salía del susto, su familia en Pereira y el Valle del Cauca enfrentaba una realidad mucho más grave.

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Lo que vivió Pipe Bueno esa mañana

“A todos nos ha costado asimilar todo lo que está pasando estos dos días; jueputa, han sido difíciles”, dijo el artista a sus seguidores a través de redes sociales. Admitió que seguía sin poder creerlo y que había estado “como en shock”.

Terremoto en Colombia dejó a miles de personas afectadas en las ciudades más afectadas como Cali, Pereira y Manizales - crédito Jonh Bonilla / AFP

Toda su familia materna y paterna reside en el Eje Cafetero, específicamente en Pereira y en municipios del Valle del Cauca, dos de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Eso convirtió el desastre colectivo en una experiencia directamente personal.

Los daños en su familia en Pereira

La suerte no fue la misma para sus parientes en la capital de Risaralda. El apartamento de su abuela paterna sufrió daños graves. La parte trasera de la casa de su abuela materna se derrumbó y el resto de la estructura quedó con grietas profundas.

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“La casa de mi abuela materna se derrumbó la parte trasera, se craqueó toda la casa porque es una casa de pueblo”, continuó contándoles a sus seguidores.

Pipe Bueno se pronunció tras el devastador terremoto que azotó a Pereira - crédito @pipebueno/IG

El episodio más angustiante lo protagonizó una de sus primas, quien estaba en una universidad cuando el edificio colapsó.

“Mi prima estaba en la universidad que se cayó; ni siquiera recuerda cómo la sacaron de ese edificio”, relató, mientras se conoce que Pereira registra -hasta el momento en que se escribió esta nota- 83 fallecidos, 279 heridos, 45 desaparecidos y 75 edificios colapsados, con cerca de 300 rescatistas aún operando en sus calles.

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A pesar del cuadro de pérdidas materiales en su familia, Pipe Bueno subrayó que todos salieron con vida. “Gracias a papá Dios, el Rey de Reyes, el mejor de todos, estamos vivos y coleando, sanos; las cosas materiales se recuperan”, afirmó.

El plan de ayuda desde tres ciudades

Tras procesar el golpe emocional, el artista anunció acciones concretas de apoyo a los damnificados. La Macarena, en Medellín, funcionará como centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, colchonetas y cobijas, con una lista específica de artículos aceptados que publicó en sus historias.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El sábado siguiente al terremoto, Pipe Bueno organizó un concierto benéfico en ese mismo recinto junto a otros artistas. El 100% del valor de las boletas se destinará a las regiones afectadas: Pereira, Cali y el Chocó, entre otras.

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El operativo también abarca Bogotá y Miami, donde habilitó canales para que colombianos y latinos en el exterior puedan contribuir con la emergencia. “Como buenos colombianos que somos, vamos pa’lante a ayudarnos”, cerró el cantante.

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó al país el 10 de agosto a las 7:34 a. m. A tres días del evento, el balance oficial contabiliza 265 muertos, 3.771 heridos y 279 desaparecidos solo en las ciudades capitales, según el Reporte Consolidado No. 17 de Asocapitales con corte al mediodía del 12 de agosto.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El presidente Abelardo de la Espriella declaró al país en “desastre nacional” y, posteriormente, en “emergencia económica”. Asimismo, ha recibido el respaldo de sus seguidores con mensajes como: “Eres un ser de luz”; “De esta salimos juntos”; “Mucha fortaleza para tu familia”, entre otros.

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