Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

El defensor del América de Cali detalló los momentos de angustia que vivió durante el sismo presentado el 10 de agosto de 2026 en Colombia-crédito @DSportsCO/X

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Tras el terremoto de 7,4 grados de magnitud que impactó a Colombia por sus consecuencias, las voces del mundo del fútbol nacional se siguen sumando desde las ayudas y el relato de las experiencias vividas.

Por este motivo, el 12 de agosto de 2026, el defensor del América de Cali Yhorman Hurtado habló en los micrófonos del programa De Fútbol Se Habla Así de Dsports Colombia sobre la sensación de angustia que vivió durante la tragedia natural.

Yhormar Hurtado no puede jugar durante siete días con el América por una suspensión de la Dimayor - crédito América de Cali

En la charla, Hurtado explicó que tuvo que tirarse durante el momento que se dio cuenta que comenzó a temblar, y a raíz de la situación, detalló que sufrió varias lesiones por lo ocurrido:

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“Es algo que impacta, porque créeme que lo viví. Sentí que iba a quedar entre los escombros. Tuve que tirarme al suelo; no puedo mostrarlo aquí, pero me pelé toda la pierna izquierda y también el brazo derecho. Creo que si no me hubiera tirado, no lo estaría contando. La verdad, en lo personal estoy muy golpeado”, dijo.

Hurtado también relató que la situación mental de algunos de sus compañeros es delicada debido al impacto de lo vivido en Santiago de Cali:

“Con respecto a mis compañeros, hoy que los vi, los noté muy lastimados también mentalmente. Además, estamos dolidos porque no es fácil. Nunca había pasado por una situación así. He enfrentado muchas cosas en mi vida, pero algo así, ver que tu vida puede terminar en un momento, es muy difícil. Estamos haciendo lo posible para salir adelante, pero la situación es complicada”, detalló.

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Iván Vélez, Gerente Deportivo del América de Cali entregó más detalles de cómo se encuentran los jugadores del club

Este fue el momento cuando el directivo del cuadro Escarlata entregó detalles de cómo se encuentran los jugadores del club vallecaucano-crédito @WinSportsTV/X

Integrantes del América de Cali sufrieron daños en sus viviendas tras el terremoto del lunes, y uno de los casos más graves obligó al jugador Yhormar Hurtado a saltar desde un segundo piso para ponerse a salvo, aunque solo sufrió raspones en una pierna y ya fue reubicado.

El gerente deportivo del club, Iván Vélez, dijo el 12 de agosto de 2026 en entrevista con el programa Saque Largo de Win Sports que varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico registraron averías y pérdidas materiales en sus casas, en especial quienes residen en el sector de Valle del Lili. Según relató, no hubo víctimas ni hechos que lamentar en el plantel profesional, las categorías de formación ni el resto de la institución.

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Vélez identificó entre los afectados a Daniel Valencia, Mateo Castillo, Edson Tortolero, Dany Rosero, el asistente técnico Alex Escobar y el preparador de arqueros Ricardo Ribeiro. Antes de que Yhormar Hurtado hablara en Dsports Colombia, Vélez confirmó lo que vivió el defensor oriundo de Chigorodó, Antioquia:

Tuvo que saltar del segundo piso de su apartamento, pero gracias a Dios está bien y no pasó a mayores, tiene unos raspones en su pierna. Ya está reubicado y está un poco tranquilo”, detalló.

Vélez sostuvo que el impacto del sismo dejó al grupo “triste” y “asustado” por lo ocurrido el lunes. “No fue fácil, estamos tratando de irlo superando día a día. Mi familia gracias a Dios está muy bien”, afirmó.

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El directivo también envió un mensaje de apoyo a los damnificados: “Le enviamos una voz de aliento a quienes lo están sufriendo”. En su balance sobre la situación interna del club, añadió: “Los chicos del club, a pesar de tener algunos inconvenientes, no hay ningún tipo de problemas. También la gente del club está bien tanto en categorías de formación como en el equipo profesional. En todo América, gracias a Dios, no hemos tenido cosas que lamentar”.

La afectación principal, según explicó, se concentra en “algunas pérdidas materiales”. Ese diagnóstico incluye a varios integrantes del plantel que reportaron daños en sus hogares, sin que hasta ahora se hayan informado lesiones de mayor gravedad dentro de la institución.

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Vélez explicó que lo que vivió Edson Tortolero fue traumático para el jugador venezolano, ya que vivió una tragedia similar en su país natal: Venezuela-crédito Rhona Wise/Imagn Images

Vélez detuvo su relato en la situación del delantero venezolano Edson Tortolero, por la carga personal que arrastra tras haber vivido recientemente otro episodio traumático en su país. El gerente deportivo contó que el jugador atravesó “una situación muy difícil en Venezuela” hace pocas semanas, también relacionada con un terremoto.

De acuerdo con el directivo, el futbolista es cercano a “el futbolista argentino que perdió su familia” y participó en las labores para sacar a sus parientes, que ya habían fallecido. “Ahora volver a vivir esta situación, para Edson no ha sido nada fácil”:

“Él vivió una situación muy difícil en Venezuela. Tortolero es muy amigo del futbolista argentino que perdió su familia y él le ayudó a sacar a sus familiares que lamentablemente ya habían fallecido y ahora volver a vivir esta situación, para Edson no ha sido nada fácil”.

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