Emily Moreno, hija del senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, demandó a importante congresista republicano por violación de derechos civiles de su hija menor de edad

El escándalo dentro del Partido Republicano protagonizado por Bernie Moreno, su hija y Max Miller podría desestabilizar al colectivo político - crédito Reuters/AFPI

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Emily Moreno, hija del senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, demandó el 12 de agosto de 2026 a Max Miller, congresista republicano de Ohio, por la publicación en internet de una foto desnuda de la hija menor de ambos. Este caso se suma a la investigación que abrió el Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre denuncias de violencia doméstica, abuso y consumo ilegal de drogas.

La demanda federal, obtenida por The Hill, sostiene que más de 400.000 personas accedieron a la carpeta de Dropbox donde estaba alojada la imagen. El escrito también afirma que Moreno nunca autorizó ni a Miller ni a su abogado a compartir esas fotografías en esa plataforma.

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Según la presentación judicial, Miller “publicó y divulgó de manera imprudente una imagen desnuda” de la menor. La denuncia agrega que el legislador entregó la foto a su abogado Aaron Minc dentro de un conjunto de documentos y fotografías con el objetivo de “salvar su carrera política” frente a las acusaciones de abuso doméstico formuladas por su exesposa.

Max Miller es un político cercano a Donald Trump - crédito Gaelen Morse/Reuters

Después de una transmisión en vivo en la que buscó defenderse, Miller publicó en la red social X un enlace a la carpeta de Dropbox. La demanda sostiene que, pese a pedidos reiterados del abogado de Moreno, los demandados se negaron a informar cuántas veces divulgaron o transfirieron la imagen íntima y quiénes pudieron acceder a ella, verla o descargarla.

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Moreno planteó en su escrito que la conducta fue especialmente grave por el carácter público de la publicación. “La imprudencia de Miller queda aún más clara por el hecho de que cualquier padre sabe —en esta época y en un mundo lleno de pedófilos, delincuentes y generación de imágenes y videos alterados por inteligencia artificial— que no se deben subir fotografías desnudas de su hijo, o de cualquier niño, a Internet de forma pública”, puntualiza la demanda.

La defensa de Miller quedó atravesada por la admisión de su abogado

El caso se desarrolla mientras crece la presión política sobre Max Miller, legislador republicano, por denuncias en su contra de violencia doméstica, abuso y consumo ilegal de drogas - crédito Gaelen Morse/Reuters

Aaron Minc asumió la responsabilidad por la disponibilidad pública de los archivos. En declaraciones citadas por el periódico estadounidense, el togado dijo que fue “la única persona responsable de ensamblar, crear, revisar, agregar, eliminar, editar o realizar cualquier cambio en la información y archivos que había en esa carpeta”.

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Miller también trasladó esa responsabilidad a su abogado en una entrevista con CNN a comienzos de agosto de 2026. Cuando el periodista Jake Tapper describió la difusión de la foto como “un comportamiento increíblemente imprudente”, el congresista respondió que Minc “asumió toda la responsabilidad”.

El legislador rechazó incluso esa caracterización. “No diría que es increíblemente imprudente”, contestó, antes de insistir en que seguirá en la carrera por su banca y en que tiene “la máxima confianza en que mis electores en casa me conocen”.

Max Miller y Emily Moreno se divorciaron en 2025 y mantienen una disputa por la custodia de su hija. Moreno acusa al congresista republicano de haberle arrojado agua hirviendo, de haberle puesto una pistola en la cabeza y de haber podido romperle la clavícula a la menor.

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Sin embargo, el congresista negó de manera reiterada todas esas acusaciones y prometió continuar su campaña de reelección a pesar de los pedidos para que abandone la contienda. Entre quienes reclamaron su salida figura su suegro, el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno.

El senador declaró ante periodistas: “Cuando él salió e hizo lo que hizo —incluyendo publicar fotos de mi nieta completamente desnuda, que ahora tienen cientos de miles de personas perturbadas— y decir ‘ups’ es grotesco”. Luego añadió: “En mi opinión personal, esto es un delito grave, y toda persona que haya visto esa foto y la haya transmitido electrónicamente debería ir a la cárcel porque es ilegal hacerlo”.

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La demanda pide una reparación de USD 150.000 para la menor

Emily Moreno enfrenta desde hace meses un litigio judicial en los tribunales de Ohio con Max Miller, representante republicano - crédito AFPI

La acción judicial solicita que un juez determine que las conductas de Max Miller y su abogado Aaron Minc violaron leyes estatales y federales de Ohio. También pide una indemnización de USD 150.000 para la hija de la expareja y una sentencia favorable en todas las reclamaciones de reparación planteadas por la parte demandante.

El caso se desarrolla mientras crece la presión política sobre el legislador republicano. A comienzos de agosto de 2026, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre Miller después de que él mismo remitiera documentación al panel para que analizara las denuncias en su contra.

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Ese comité informó que revisa acusaciones de violencia doméstica, abuso y consumo ilegal de drogas. En el Congreso, el senador republicano de Indiana, Jim Banks, fue uno de los últimos en pronunciarse y calificó las denuncias contra Miller como “profundamente inquietantes”.

The Hill informó además que contactó a la campaña del congresista para solicitar comentarios sobre la nueva demanda.