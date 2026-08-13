Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Danna García lamentó la muerte de su papá y dedicó unas sentidas palabras - crédito Televisa Univisión

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La actriz colombiana Danna García anunció este jueves el fallecimiento de su padre, Jaime García, ocurrido en la noche del martes 11 de agosto.

Esta información la compartió ella misma a través de Instagram, acompañada de una galería de fotografías personales —algunas inéditas— junto a quien describió como “mi primer gran amor”.

Danna, nacida en Medellín en 1978 e hija del matrimonio entre Jaime García y la cantante colombiana Claudia Osuna, no reveló las causas de la muerte ni informó sobre los ritos funerarios. Solo dejó saber que su padre partió en paz, “en el lugar de su corazón, en calma”.

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El emotivo mensaje que Danna García le dedicó a su papá tras su fallecimiento - crédito @dannagarciao/IG

Y agregó: “Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor”, escribió la actriz en su publicación.

El texto de la actriz cerró con una promesa cargada de dolor: “Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás?”.

La despedida incluyó una galería de imágenes de archivo familiar que la actriz guardaba como recuerdo. Entre ellas, una fotografía inédita junto a su padre y otras escenas que documentaron su historia en común.

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“Te extraño. Buen viaje, Papi… sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”, fue la frase con la que cerró su publicación. La partida de Jaime García llega como un golpe inesperado para quienes la siguen, y su homenaje en redes sociales se convirtió en el primer y único pronunciamiento oficial sobre el duelo que atraviesa.

Quién es Danna García

La actriz compartió con sus seguidores una fotografía inédita de su infancia junto a su papá - crédito @dannagarciao/IG

La actriz de 48 años construyó su carrera desde muy joven en Colombia y se convirtió en un referente de la televisión latinoamericana. Su papel como Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, la telenovela producida por Telemundo, la llevó a la fama continental. A esa producción se suman Lola, érase una vez —conocida también como Lola Calamidades— y Un gancho al corazón, entre otras.

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Fuera de las pantallas, García tiene un hijo, Dante, nacido el 8 de julio de 2017 en Miami Beach, fruto de su relación con el escritor y periodista español Iván González.

La reacción de sus seguidores

La publicación detonó una ola de mensajes de apoyo en la sección de comentarios. Seguidores y colegas del medio artístico le expresaron sus condolencias ante la pérdida.

La actriz no reveló las razones de la muerte de su papá - crédito @dannagarciao/IG

La actriz, que suele ser discreta con su vida privada, no había anticipado públicamente ningún problema de salud de su padre: “Te abrazamos fuerte en estos momentos, querida Danna”; “Gracias a Dios te permitió conocerlo y disfrutarlo”; “Un abrazo enorme a tu mamá y a tu hermano, mil bendiciones”, entre otros.

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El regreso de Danna García a la televisión

La muerte del padre de Danna García se dio justo meses después del regreso de Danna García a la televisión; que marca una etapa transformadora en su carrera. La actriz colombiana asume el rol principal en “Hermanas, un amor compartido”, una telenovela producida por Televisa-Univision y estrenada en Univision.

La trama se inspira en el formato turco “Foster Mother” y narra la disputa y el vínculo entre dos hermanas biológicas que luchan por la custodia de una niña.

En el papel de Rebeca, García interpreta a una mujer de carácter fuerte que debe dejar a su hija tras una condena injusta. Este desafío actoral implica para la intérprete un cambio radical respecto a sus roles anteriores, alejándose de los personajes tradicionales de telenovela y mostrando una transformación física y emocional que busca sorprender al público.

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La actriz considera este proyecto como un “regalo” y una oportunidad para explorar nuevas facetas en la actuación, con la meta de que el público perciba esa intensidad en cada escena.