Tras el terremoto en Colombia, Brigada de Topos Azteca logró su primer rescate en Cali: “Si podemos llegar, vamos a intentarlo”

"Cada vida cuenta", señaló el mensaje adjunto al video que se compartió desde la cuenta de Instagram de Topos Azteca el miércoles 12 de agosto de 2026 - crédito @toposazteca/IG

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El equipo de rescate Topos Azteca llevó a cabo su primer operativo en Cali tras el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto con magnitud de 7.4 y que por el momento, según el reporte del Gobierno nacional y la Ungrd la noche del miércoles 12 de agosto, deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas.

Producto de lo anterior, se logró el primer rescate por parte de los brigadistas: un perro que permanecía atrapado entre los escombros de una estructura colapsada.

El video del momento quedó en redes sociales, luego de que en la cuenta de Instagram oficial de Topos Azteca (@toposazteca) se compartió el momento en el que uno de los rescatistas mexicanos aparece en una de las edificaciones junto al peludo.

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El rescate del perro, liderado por Cristian Kuperbank, fue celebrado en redes sociales y se convirtió en un mensaje de esperanza para la población.

Las imágenes muestran el esfuerzo de los rescatistas para acceder al lugar donde el animal permanecía atrapado, removiendo escombros y garantizando su seguridad antes de entregarlo a los servicios veterinarios.

La grabación se convirtió en un símbolo del compromiso de los rescatistas con la protección de todas las formas de vida en medio de la emergencia.

Topos Azteca se puso a disposición en Colombia para buscar sobrevivientes del terremoto

Topos Azteca es un grupo de voluntarios y especialistas en búsqueda y rescate que surgió tras el devastador sismo en la Ciudad de México en 1985, que arribó a la capital vallecaucana la madrugada del miércoles 12 de agosto para sumarse a las labores de auxilio y búsqueda en zonas afectadas.

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“Cada vida cuenta. Hoy, en Colombia, Cristian Kuperbank realizó su primer rescate de esta misión: un perrito atrapado entre los escombros que pudo volver a salvo. Si podemos llegar, vamos a intentarlo”, compartió el grupo a través de sus canales oficiales.

El último reporte del Puesto de Mando Unificado, correspondiente al corte del 12 de agosto, informó que en Cali han sido rescatadas 88 personas, mientras la cifra de víctimas mortales asciende a 96, con 1.224 heridos y 111 desaparecidos.

En materia de infraestructura, las autoridades reportan 45 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial, 832 con daños estructurales y 18 inmuebles con orden de evacuación.

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Las operaciones de rescate siguen activas y coordinadas por un equipo multidisciplinario que incluye a los Topos Azteca, bomberos, equipos de Defensa Civil y organismos internacionales que han llegado a la ciudad para apoyar la emergencia, como el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax - VA-TF1 / USA-0 de los EE. UU..

La labor de los Topos Azteca ha sido reconocida en distintos escenarios de catástrofe a nivel internacional, y el grupo continúa trabajando a contrarreloj en diferentes puntos críticos de la ciudad, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posible.

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no ingresar a edificaciones afectadas sin autorización y a colaborar con los equipos de emergencia.

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El balance de daños y necesidades continúa actualizándose, y la prioridad sigue siendo la protección de vidas y la atención integral a los damnificados.